Jūrmalā par augstiem sasniegumiem piešķirtas naudas balvas
17. jūnijā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā 141 izcilākajiem pilsētas skolēniem pasniedza Pateicības rakstus un naudas balvas 17 060 eiro apmērā par augstiem mācību sasniegumiem, panākumiem olimpiādēs, mākslā, mūzikā un sportā. Devīto un 12. klašu absolventi apbalvojumus saņems pēc valsts eksāmeniem 15. jūlijā, informē pašvaldībā.
Pateicības raksti un naudas balvas 17. jūnijā tika pasniegti 141 Jūrmalas izglītības iestāžu 7., 8., 10. un 11. klašu audzēknim kopumā 17 060 eiro apmērā. Devīto un 12. klašu absolventiem apbalvojumus pasniegs pēc valsts eksāmenu beigām, 15. jūlijā.
Jūrmalas pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti par augstiem mācību sasniegumiem, izciliem panākumiem valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī par nozīmīgiem sasniegumiem vizuālajā mākslā, mūzikā un sportā.
Par augstiem mācību sasniegumiem naudas balvas piešķirtas 122 skolēniem, kuriem vidējā atzīme gada vērtējumā ir augstāka par 8,5 ballēm.
Par izciliem panākumiem mākslā, mūzikā un sportā naudas balvas saņēma 14 audzēkņi. Pieci Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra audzēkņi ieguvuši godalgotas vietas valsts un starptautiska līmeņa kartinga un lidmodeļu sacensībās, kā arī starptautiskā konkursā ķermeņa apgleznošanas mākslā.
Četri Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņi guvuši augstus panākumus klavierspēles konkursos Latvijā un starptautiskā mērogā pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē. Jūrmalas Mākslas skolas četri audzēkņiem ir godalgotas vietas valsts un starptautiska mēroga mākslas konkursos, Jūrmalas Sporta skolas audzēknei bijuši labi panākumi starptautiskās mākslas vingrošanas sacensībās.
Tāpat pašvaldība apbalvoja skolēnus par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs Latvijā. Šajā mācību gadā valsts mēroga olimpiādēs iegūtas augstas vietas un pakāpes matemātikas, angļu un spāņu valodas, bioloģijas, kā arī dizaina un tehnoloģiju olimpiādēs.
Par teicamiem un izciliem mācību rezultātiem īpašu Ministru prezidenta atzinību saņems pieci Jūrmalas vispārējās vidējās izglītības programmas absolventi: Viktorija Daukste no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Luīze Ziemele no Jūrmalas Majoru vidusskolas, Justīne Elza Grāvere, Markuss Ņesterovskis un Marta Upmace no Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas.
Naudas balvas Jūrmalas skolēniem tiek piešķirtas kopš 2016. gada saskaņā ar nolikumu “Par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem”. Atkarībā no sasniegumiem vienas naudas balvas apmērs ir no 50 līdz 250 eiro.