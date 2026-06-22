Iedzīvotājiem Jūrmalā ir pieejami sporta laukumi
Visiem Jūrmalas iedzīvotājiem sporta aktivitātēm ir pieejami atjaunotie izglītības iestāžu sporta laukumi, informē pašvaldībā.
Visiem Jūrmalas iedzīvotājiem sporta aktivitātēm ir pieejami atjaunotie izglītības iestāžu sporta laukumi. Noslēdzoties mācību gadam, kad sporta infrastruktūra netiek izmantota izglītības iestāžu vajadzībām, iedzīvotājiem tiek nodrošināta piekļuve sporta laukumiem. Aicinām iepazīties ar darba laiku vasaras sezonā un izmantot sporta infrastruktūru fiziskām aktivitātēm.
Jūrmalas Aspazijas pamatskolas sporta laukumi Aizputes ielā 1A
| Diena | Objekts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------| | Futbola laukums | | 10.00–17.00 | 10.00–17.00 | 10.00–17.00 | 10.00–17.00 | 10.00–17.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | | Basketbola laukums | | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | | Vieglatlētikas sektors | | 10.00-14.00, 19.00-21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00-14.00, 16.00-21.00 | 14.00-21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | | Pludmales volejbola laukums | | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 |
Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas sporta laukumi Jaundubultos, Lielupes ielā 17
| Diena | Objekts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------| | Futbola laukums* | | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 10.00-21.00 | 13.00–21.00 | 10.00-21.00 | | Basketbola laukums | | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | | Vieglatlētikas sektors | | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 13.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | | Pludmales volejbola laukums | | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 |
*izņemot nedēļā no 27.07.-31.07. – Futbola skolai notiek nometnes aktivitātes;
Mežmalas pamatskolas sporta laukumi Rūpniecības ielā 13
| Diena | Objekts | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------| | Futbola laukums* | | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 13.30-16.30 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | | Basketbola laukums | | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | | Vieglatlētikas sektors | | 14.00-21.00 | 10.00–21.00 | 14.00-21.00 | 14.00-21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | | Pludmales volejbola laukums | | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 | 10.00–21.00 |
*izņemot nedēļās no 29.06.-03.07. / 06.07.-08.07. / 27.07.-30.07. / – Futbola skolai notiek nometnes aktivitātes;
Autors: Izglītības pārvaldes sporta nodaļa
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