Rīdzinieku ģimenē trīskāršs prieks: Stradiņa slimnīcā pasaulē nākuši šogad jau otrie trīnīši
Ceturtdien, 18. jūnijā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā pasaulē nākuši šī gada otrie trīnīši – trīs puikas.
Kā informē slimnīcā, trīs puisēni pasaulē nāca ceturtdien pulksten 09.18. Pirmais jaundzimušais svēra 1610 gramus, otrais brālītis – 1390 gramus, bet trešais dēls – 1830 gramus. Šobrīd gan laimīgā māmiņa, gan visi trīs jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo mediķu aprūpi un rūpes.
Zīmīgi, ka šis ir jau otrais trīskāršais prieks Stradiņa slimnīcā šajā gadā. Iepriekš, marta mēnesī, Perinatālās aprūpes centrā pasaulē nāca divas meitenītes un viens zēns. Arī iepriekšējos gados slimnīcas pieredzējušie speciālisti ir palīdzējuši sagaidīt vairākus trīnīšu pārus, nodrošinot gan māmiņām, gan mazuļiem pašu augstāko un drošāko medicīnisko aprūpi.
Stradiņa slimnīcas Perinatālās aprūpes centrs ikdienā sniedz palīdzību pacientēm no visas Latvijas, īpaši tajās situācijās, kad nepieciešama augsti kvalificētu speciālistu komandas iesaiste un dažādu medicīnas nozaru cieša sadarbība. Iestāde īpaši specializējas sarežģītu klīnisko gadījumu ārstēšanā.