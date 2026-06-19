Vai darbiniekiem un iedzīvotājiem patiešām draud briesmas no "Muceniekos" mītošajiem patvēruma meklētājiem?
Vai patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" mītošie imigranti ar nažiem tiešām apdraud darbiniekus? Šāds jautājums radies pēc iekšlietu ministra Jāņa Dombravas apgalvojuma, ka istabiņās atrasti dažādu izmēru naži, bet vairākās vietās valdījusi netīrība.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava norāda, ka centra darbinieki atrodas ļoti nedrošā vidē, kur personas brīvi pārvietojas un savstarpēji konfliktē. Viņš īpaši uzsver riskus sievietēm, kuras drošības apsvērumu dēļ drīkst pārvietoties tikai grupās, savukārt konfliktu brīžos darbinieki baidās iejaukties, vēsta 360TV Ziņas.
Ministrs arī pauž bažas par valsts drošību, norādot, ka liela daļa iemītnieku ir militāra vecuma vīrieši, kuri pirms tam ilgstoši uzturējušies Krievijā un Baltkrievijā, tādējādi radot izlūkošanas un sabotāžas riskus.
Tikmēr "Mucenieku" vadība uzsver, ka drošības pasākumi tiek ievēroti, katru dienu centrā atrodas apsardze un policija, bet darbinieki sūdzības nav izteikuši.
Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr situācija ir stabila, un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem, intervijā Latvijas Radio teica centra vadītāja Andželika Allika.
Viņa skaidroja, ka patlaban centrā uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēki. "Centrs tam nav paredzēts, bet tiekam galā," viņa teica, piebilstot, ka ar papildu gultām ir aprīkotas administrācijas telpas.
Allika skaidroja, ka patvēruma meklētāji centrā uzturas no pusgada līdz gadam - patvēruma procedūras laikā. Viņa uzsvēra, ka tie ir cilvēki, kurus vajā viņu izcelsmes valstī. Viņa atzina, ka daļai mērķa valsts ir kāda no Rietumeiropas valstīm, tāpēc ir gadījumi, kad centru patvaļīgi atstāj.
Pēc viņas teiktā problēmas centrā ir maznozīmīgas. Tās ir, piemēram, valodas barjera un maznozīmīgi konflikti. Tāpat ne visiem ir vienāda izpratne par tīrību, bet iemītniekiem ir jāsakopj koplietošanas telpas.
"Mūsu darbinieki veic pārrunas ar patvēruma meklētājiem. Un principā mēs varam lepoties ar to, ka sasniedzam rezultātus," stāstīja Allika.
Viņa arī paskaidroja, ka uzkopšana notiek vakaros. "Tas, ko pa dienu redzēja ministrs, nebija varbūt gluži patīkams cilvēkiem, kuri ir pieraduši pie tīrības," viņa pauda.
Arī apkārtnes iedzīvotāju viedokļi dalās – kamēr vieni nejūt nekādu traucējumu, citi norāda uz neomulību, redzot vīriešu grupas staigājam ap mājām, un pauž bažas par dzirdētiem stāstiem par nevēlamu uzvedību. Ministrs devis uzdevumu steidzami rīkoties, lai samazinātu "Muceniekos" dzīvojošo skaitu, uzskatot, ka daļa personu ļaunprātīgi izmanto patvēruma sistēmu.