"Ar galvu domājat?" Iedzīvotāji sašutuši par autobusu reisu slēgšanu vairākos novados
"Jūs vispār ar galvu domājat?', ar šādiem vārdiem trauksmi ceļ Limbažu un Siguldas novada iedzīvotāji. Tur jau pavisam drīz, no 1. jūlija, slēgs vairāk nekā 50 autobusu reisus.
Cilvēki ir tik izmisuši, ka pašvaldību "Facebook" lapu komentāru sadaļās lūdz rast risinājumus reisu nenogriešanai, vēsta 360TV Ziņas.
"Nu vienkārši super. Noņemts pēdējais autobuss 21.55 no Rīgas uz Ainažiem. Un kā tagad no Ādažiem vakarā tikt mājās?! Vai Ādažos tagad būs vilciens?! Jūs vispār ar galvu domājat? Jūs sēžat kabinetos un brauciet ar mašīnām. Bet kā pārvietojas parastais cilvēks, jums nav ne jausmas," saniknota ir sociālo tīklu lietotāja Anita. Savukārt Vija sarkastiski atbild: "Viņiem tak nav jāsatraucas. Ar autobusu nebrauc."
Kamēr Limbažu novada pašvaldība gaida jūlija sākumu, lai saprastu vai iedzīvotāji var pielāgoties jaunajai maršrutu kārtībai, Siguldas novada dome jau iesniegusi prasību autotransporta direkcijai pārskatīt autobusu maršruta tīklu.
Pašvaldības ieskatā ir būtiski saglabāt sabiedriskā transporta pieejamību, lai iedzīvotājiem būtu nodrošinātas iespējas nokļūt darbā, izglītības un ārstniecības iestādēs, kā arī saņemt citus sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus.
Kopumā plānotās izmaiņas skars reisus maršrutos Sigulda–Ķipari, Sigulda–Turaida–Krimulda, Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine, Sigulda–Mālpils, Rīga–Ragana–Sigulda, Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda un Rīga–Sigulda. Daļa reisu tiks slēgti darba dienās, daļa – nedēļas nogalēs vai skolēnu brīvdienu laikā, savukārt atsevišķiem reisiem tiks veiktas maršruta izmaiņas.