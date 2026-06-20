“Līgo nakts nav atļauja izslēgt prātu!” Atkarību konsultants Agris Starts vēršas pie tiem, kuri svētkos plāno “kārtīgi nosvinēt”
“Es vēršos pie tiem, kuri jau tagad saka: “Nu, Līgo taču jānosvin kārtīgi.” Te ir vērts apstāties pie vārda “kārtīgi”,” svētku gaidītājus uzrunā atkarību konsultants, kursa “30dienas skaidrā” vadītājs Agris Starts. Pārpublicējam viņa vēstījumu nerediģētā formā.
Ja ar to domājam dziesmu, ugunskuru, sieru, sarunas līdz rītam — sviniet. Bet, ja “kārtīgi” nozīmē piedzerties līdz brīdim, kad cilvēks vairs neatbild par savu ķermeni, muti, rokām un stūri, tad mēs nerunājam par tradīciju. Mēs runājam par risku, kas tikai uzvilcis tautisku kreklu.
Alkohols nav nevainīgs svētku aksesuārs. SPKC norāda, ka vismaz 60 gramu absolūtā alkohola izdzeršana vienā epizodē jau ir riskanta alkohola lietošana, kas var novest pie traumām, intoksikācijas un vēlāk arī hroniskām saslimšanām. SPKC Līgo ieteikumos atgādina: 500 ml alus ir ap 1,6 alkohola devas, bet viena deva ir aptuveni 12 grami absolūtā alkohola. Tātad “tikai daži aliņi” nav tikai daži aliņi, ja tie kļūst par vakara mērauklu.
Pirmais piemērs — stūre. CSDD 2026. gada pirmsjāņu brīdinājumā norāda, ka katrs piektais smagais ceļu satiksmes negadījums Latvijā ir saistīts ar alkoholu; 2025. gadā Latvijā notika 755 ceļu satiksmes negadījumi, kuros viens no vadītājiem bija alkohola reibumā, un tajos gāja bojā 20 cilvēki. Te nav nekā romantiska. Te nav “man jau viss kārtībā”. Te ir viens cilvēks, kurš pārvērtē sevi, un otrs cilvēks, kuram pēc tam vairs nav rīta.
Otrais piemērs — ķermenis. Pārmērīga alkohola lietošana vienā reizē palielina traumu, kritienu, noslīkšanas, apdegumu un saindēšanās risku; CDC to saista arī ar vardarbību un riskantu uzvedību. Tas nozīmē, ka Līgo nakts var beigties nevis ar vainagu zālē, bet ar pārsistu galvu, salauztu ģimeni vai bērnu, kurš redz tēvu stāvoklī, ko viņam nekad nevajadzēja redzēt.
Trešais piemērs — atkarība. Svētki bieži kļūst par attaisnojumu cilvēkam, kurš jau sen jūt, ka nedzer brīvi, bet dzer piespiedu kārtā. “Es varu apstāties” skan skaisti līdz brīdim, kad pienāk rīts, trīc rokas, ir kauns, tukšums un vajadzība uzlāpīties. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka alkohola lietošana ir saistīta ar aknu un sirds slimībām, dažādiem vēža veidiem, depresiju, trauksmi un alkohola lietošanas traucējumiem. Tas nav morāles spriedums. Tā ir realitāte, kuru nevar nodziedāt prom.
Tāpēc mans jautājums ir vienkāršs: ko tieši tu gribi nosvinēt — dzīvi vai savu nespēju apstāties? Līgo nav problēma. Ugunskurs nav problēma. Problēma sākas tur, kur cilvēks savu pašcieņu iemaina pret vēl vienu glāzi un pēc tam prasa, lai citi pieņem sekas.
Svini tā, lai no rīta vari paskatīties acīs saviem bērniem, sievai, vīram, draugiem un sev pašam. Svini tā, lai svētki nepārvēršas par pierādījumu tam, ka alkohols tavā dzīvē jau runā skaļāk par tevi.
Ja jūti, ka alkohols vairs nav izvēle, bet ieradums, pienākums vai bēgšana — piesakies konsultācijai: agris.starts@outlook.com.