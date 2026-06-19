Iekārtas pārkaršanas dēļ bija izveidojies neliels sadūmojums.
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Šodien 09:46
Rīgas radio un televīzijas tornī nostrādājis trauksmes signāls; notikuma vietā ieradušies plaši glābēju spēki
Ceturtdien vēlā vakarā Rīgas radio un televīzijas tornī iekārtas pārkaršanas dēļ bija izveidojies neliels sadūmojums, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Īsi pirms plkst. 22 Rīgas radio un televīzijas tornī nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
Ierodoties notikuma vietā un veicot objekta apsekošanu, konstatēts neliels lokāls sadūmojums, ko izraisījusi tehnoloģiskas iekārtas pārkaršana.
Sadūmojuma rezultātā nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bet degšana nav notikusi.
Ievērojot torņa specifiku, notikuma vietā ieradās astoņas ugunsdzēsības autocisternas un 20 ugunsdzēsēji. Īsi pirms pusnakts ugunsdzēsēju darbs noslēdzās.