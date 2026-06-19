Latvijas Goda ģimenēm pieejams atbalsts azbestu saturoša šīfera nodošanai
Lai mazinātu riskus cilvēku veselībai un veicinātu videi drošu azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanu, Klimata un enerģētikas ministrija ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu 2026. gadā turpina Azbesta atbalsta programmu, nodrošinot Latvijas Goda ģimenēm iespēju bez maksas nodot apglabāšanai azbestu saturošo šīferi.
Azbestu saturošais šīferis joprojām ir viens no bīstamākajiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem – tā šķiedras, nonākot gaisā, var radīt veselības riskus. Latvijā uz ēku jumtiem joprojām atrodas ievērojams daudzums šī materiāla, tādēļ īpaši svarīga ir tā droša demontāža, savākšana un apglabāšana.
"Iepriekšējos divos gados Azbesta atbalsta programma izraisījusi lielu iedzīvotāju interesi – atkritumu poligonos apglabātas aptuveni 1500 tonnas azbestu saturoša šīfera. Vienlaikus joprojām daudzās mājsaimniecībās šis bīstamais materiāls tiek uzkrāts, radot potenciālus riskus cilvēku veselībai un videi. Tāpēc ir svarīgi turpināt sniegt atbalstu ģimenēm, palīdzot droši un bez papildu finansiāla sloga atbrīvoties no azbestu saturošajiem atkritumiem. Aicinu Latvijas Goda ģimenes izmantot šo iespēju un pieteikties atbalstam," uzsver klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2026. gada 17. jūlijam. Atbalstam var pieteikties Latvijas Goda ģimenes, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
- no vienas mājsaimniecības var pieteikties viens pretendents;
- nodot var no 0,2 tonnām (aptuveni 10 loksnes) līdz 3 tonnām (aptuveni 150 loksnes);
- nekustamajam īpašumam, kur atrodas šīferis, jābūt pretendenta īpašumā vai kopīpašumā;
- īpašumā nedrīkst būt reģistrēta komercdarbība.
Programmas ietvaros tiek segtas visas ar azbestu saturošā šīfera apsaimniekošanu saistītās izmaksas – iepakojums, iepakošana, transportēšana un nodošana apglabāšanai poligonā. Kopējais plānotais finansējums 2026. gadā ir 300 000 eiro. Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama kem.gov.lv.