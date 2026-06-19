Kāds laiks gaidāms Jāņos? Sinoptiķi nāk klajā ar gaidītāko laikapstākļu prognozi Latvijā
Garajās saulgriežu brīvdienās Latvijā būs pārsvarā saulains un silts laiks, vien svētdien un Jāņu dienā gaidāmi lietus un negaisa mākoņi, liecina pašreizējās prognozes.
Sestdiena visā valstī būs saulaina, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +24..+28 grādus, dažviet piekrastē saglabāsies par kādu grādu spirgtāks gaiss.
Naktī uz svētdienu, kas būs gada īsākā nakts, no valsts rietumiem palielināsies mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +15..+19 grādiem, vien dažviet austrumu novados gaiss atdzisīs līdz +13 grādiem.
Svētdien, gada garākajā dienā, daudzviet īslaicīgi līs un dārdēs pērkons, dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietusgāzes, lokāli iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Maksimālā gaisa temperatūra būs +23..+28 grādi, daļā piekrastes - ap +20 grādiem.
Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks, vējš lēni pūtīs no rietumiem un ziemeļiem. Saullēktā temperatūra pazemināsies līdz +9..+15 grādiem, dienā tā sasniegs +20..+25 grādus.
Atbilstoši jaunākajām prognozēm arī otrdien, Līgo dienā, laiks būs pārsvarā sauss un saulains. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, gaisa temperatūra gaidāma aptuveni divus grādus zemāka nekā pirmdien.
Jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz +8..+14 grādiem. Jāņu dienā pieaugs lietus varbūtība, iespējamas arī pērkona lietusgāzes, temperatūra nav gaidāma augstāka par +18..+23 grādiem. Jūnija beigās prognozēta mērena temperatūra, dažās dienās līs.