Iespējams, nelaime nav bijusi vienkārša sakritība - atklājas jaunas detaļas par traģēdiju uz sliedēm Mārupē
Ceturtdienas rītā Mārupē noticis traģisks negadījums – pasažieru vilciens notriecis 29 gadus vecu vīrieti, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā gājis bojā. Sākotnējā informācija liecina, ka bojāgājušais uz sliedēm neatļautā vietā varētu būt atradies apzināti, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pēc traģiskā negadījuma vilciena kustība tika nekavējoties apturēta.
"Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tuvojoties vilcienam uz sliedēm atradās persona. Kā vilciena vadītājs pamanīja personu tika uzsākta ārkārtas bremzēšana un lietota signāltaure. Bet diemžēl šo negadījumu neizdevās novērst," notikušā apstākļus raidījumam skaidroja pasažieru vilcienu pārvadātāja "Vivi" Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja Sigita Paula.
Kā liecina pašreizējā informācija, vīrietis atradies uz sliedēm vietā, kur tās šķērsot nav atļauts. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka apkārtnē sliedes galvenokārt tiek šķērsotas tam paredzētajā vietā, jo citur to apgrūtina garā zāle.
Tiek pieļauts, ka vīrietis sevi briesmām pakļāvis apzināti, jo, iespējams, uz sliedēm atradies jau ilgāku laiku pirms sadursmes. Precīzus negadījuma apstākļus turpina izmeklēt.