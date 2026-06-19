Jāņu pasākums Saeimā.

Saeimā svin Jāņus 2026

Atzīmējot vasaras saulgriežus, Saeimā ceturtdien, 18. jūnijā, notika ielīgošanas pasākums un deputātu Jāņu sumināšana.

Politika

Saeima ir oficiāli noslēgusi pavasara sesiju un dodas garajā vasaras pārtraukumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Saeima šodien noslēgs pavasara sesiju un dosies vasaras pārtraukumā.

Saeima ir oficiāli noslēgusi pavasara sesiju un do...

Deputāti šonedēļ sanāca uz noslēdzošajām sēdēm šajā sesijā. Pēc ceturtdien parlamentā paredzētā Jāņu ielīgošanas pasākuma, kas notika Saeimas Sēžu zālē un Sarkanajā zālē, deputāti līdz vakaram izskatīja dažādus jautājumus.

Saskaņā ar plānoto Saeimas pavasara sesija tiek noslēgta 19. jūnijā, savukārt rudens sesija sāksies 31. augustā.

Vienlaikus valdību veidojošie politiķi norādīja, ka vasaras gaitā Saeimā varētu tikt sasauktas ārkārtas sēdes, lai pieņemtu jautājumus, kurus nevar atlikt. Saeimas kārtības rullis nosaka, ka gadā notiek trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara.

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