Saeimā svin Jāņus 2026
Atzīmējot vasaras saulgriežus, Saeimā ceturtdien, 18. jūnijā, notika ielīgošanas pasākums un deputātu Jāņu sumināšana.
Politika
Šodien 08:05
Saeima ir oficiāli noslēgusi pavasara sesiju un dodas garajā vasaras pārtraukumā
Saeima šodien noslēgs pavasara sesiju un dosies vasaras pārtraukumā.
Deputāti šonedēļ sanāca uz noslēdzošajām sēdēm šajā sesijā. Pēc ceturtdien parlamentā paredzētā Jāņu ielīgošanas pasākuma, kas notika Saeimas Sēžu zālē un Sarkanajā zālē, deputāti līdz vakaram izskatīja dažādus jautājumus.
Saskaņā ar plānoto Saeimas pavasara sesija tiek noslēgta 19. jūnijā, savukārt rudens sesija sāksies 31. augustā.
Vienlaikus valdību veidojošie politiķi norādīja, ka vasaras gaitā Saeimā varētu tikt sasauktas ārkārtas sēdes, lai pieņemtu jautājumus, kurus nevar atlikt. Saeimas kārtības rullis nosaka, ka gadā notiek trīs kārtējās sesijas - rudens, ziemas un pavasara.