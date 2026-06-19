Autovadītājus aicina šodien rēķināties ar tradicionālajiem "pirms Jāņu sastrēgumiem"
Piektdienas pēcpusdienā autovadītājiem jārēķinās ar intensīvu satiksmi un tradicionālajiem "pirms Jāņu sastrēgumiem", izbraucot no Rīgas.
Intensīvās satiksmes un iespējamu sastrēgumu dēļ VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) aicina autovadītājus ceļam ieplānot papildu laiku.
Vienlaikus kā vienu no nozīmīgākajām izmaiņām, kas šodien varētu atslogot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Pierīgas virzieniem, LVC izceļ situācijas uzlabošanos uz Bauskas šosejas (A7). Piektdien pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem tiks atvērtas abas brauktuves. Tomēr uzņēmums atgādina, ka būvdarbi šajā posmā turpināsies līdz pat jūlija sākumam, tāpēc autovadītājiem joprojām jārēķinās ar iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.
Vienlaikus visā valsts teritorijā turpinās aktīva ceļu būvdarbu sezona, un satiksmes ierobežojumi šobrīd ir ieviesti 69 valsts autoceļu posmos. LVC atkārtoti aicina šoferus ievērot ierobežojumus un nebraukt pie sarkanās luksofora gaismas remontdarbu zonās, tādējādi neapdraudot satiksmes drošību un neradot papildu sastrēgumus.
Ilgākais ceļā pavadāmais laiks uz galvenajiem autoceļiem:
- Uz Daugavpils šosejas (A6) no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h; posma šķērsošanai nepieciešamas aptuveni 40 minūtes.
- Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei darbojas divi luksoforu posmi; šķērsošanas laiks – ap 30 minūtēm.
- Uz Daugavpils šosejas (A6) no Kalniškiem līdz Ļūbastei posma šķērsošana prasīs 25 minūtes.
- Uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas ceļā būs jāpavada aptuveni 20 minūtes.
Lielākie ierobežojumi uz reģionālajiem autoceļiem:
- Visilgākais šķērsošanas laiks (55 minūtes): autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem, kur ieviesti septiņi luksoforu posmi.
- 40 minūtes: uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei, kur ir četri luksoforu posmi. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, izmantojams lokāls apbraucamais ceļš.
- 35 minūtes: uz autoceļa Valdgale–Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei (seši luksoforu posmi) un uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai (četri luksoforu posmi).
- Aptuveni 30 minūtes: jārēķina posmiem uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai, uz autoceļa Tukums–Ķesterciems–Mērsrags–Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam, kā arī uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80) abos atsevišķajos remonta posmos (no Krapes krustojuma līdz Koknesei un no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam).
Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem apskatāma LVC mājaslapas "lvceli.lv" kartē. Operatīvu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem var iegūt vai nodot, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.