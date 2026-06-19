Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 07:09
Darba nedēļas izskaņa gaidāma patīkami saulaina un silta
Piektdien Latvijā būs visai saulains un silts laiks, prognozē sinoptiķi.
Vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, ziemeļrietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā gaidāma sausa un pārsvarā saulaina piektdiena, pūtīs lēns rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23 grādiem, bet pie jūras tā nepārsniegs +20 grādus.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1014-1017 hektopaskāli jūras līmenī. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.