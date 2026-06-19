Valkas muzejs aicina uz akvareļu izstādi ”Varavīksne ūdens pilienā”
Valkas novadpētniecības muzejs aicina uz akvareļu izstādi „Varavīksne ūdens pilienā”, kurā eksponēti mākslinieka Jāņa Strupuļa muzejam dāvinātie latviešu autoru akvareļi.
Vairums izstādē redzamo darbu tapuši 20. gadsimta otrajā pusē. Ekspozīcijā pārstāvēti 55 latviešu akvareļglezniecības mākslinieki, tostarp Edvīns Andersons, Romis Bēms, Pauls Duškins, Ģederts Eliass, Kurts Fridrihsons, Anita Jansone-Zirnīte, Eduards Jurķelis, Visvaldis Garokalns, Erna Geistaute, Antons Megnis, Marianna Peilāne, Kārlis Sūniņš, Vladislavs Šveide.
Šī akvareļu kolekcija ir valcēniešu izcilā novadnieka, Valkas pilsētas Goda pilsoņa, mākslinieka Jāņa Strupuļa trešais apjomīgais dāvinājums Valkas novadpētniecības muzejam. No muzeja krājumā iekļautajiem 88 akvareļiem izstādē „Varavīksne ūdens pilienā” apskatāmi 80 darbi.
Jānis Strupulis (1949) ir ievērojams latviešu tēlnieks, grafikas dizainers un medaļu mākslinieks, vairāku Latvijas monētu autors. Viņš 1966. gadā absolvējis Valkas 1. vidusskolu, bet 1973. gadā pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu. Kopš 1978. gada J. Strupulis ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Viņš ir vairāku profesionālo un sabiedrisko organizāciju biedrs, kā arī aktīvi iesaistījies medaļu mākslas nozares attīstībā Latvijā.
Izstāde „Varavīksne ūdens pilienā” aicina iepazīt akvareļa mākslas vieglumu, krāsu nianses un smalkās noskaņas. Darbos atklājas gan dabas iedvesmoti motīvi, gan katra mākslinieka individuālais rokraksts, ļaujot novērtēt akvareļglezniecības tehnikas daudzveidību un izteiksmes bagātību.
Izstāde “Varavīksne ūdens pilienā” būs apskatāma līdz 2026. gada 5. septembrim Valkas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē Rīgas ielā 64, Valkā; tā būs atvērta darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, ieejas maksa pieaugušajiem ir 1,00 eiro, savukārt pensionāriem, studentiem un skolēniem – 0,50 eiro.