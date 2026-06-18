Pēc IT iepirkumu izvērtēšanas Saeima atteikusies no EDUS moduļa
Saeima, izvērtējot informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumus, ir atteikusies no SIA “Corporate Solutions” pārvaldītā EDUS moduļa izmantošanas, "Latvijas Televīzijai" norādījusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Jau ziņots, ka minētais uzņēmums ir iesaistīts Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktajā izmeklēšanā par iespējamu IT krāpšanu.
Mieriņa uzsvēra, ka visām iestādēm, tostarp kapitālsabiedrībām, vajadzētu izvērtēt IT iepirkumus un drošības apsvērumu dēļ atteikties no šādām turpmākām sadarbībām. "Pie tam, mēs zinām, ka šie uzņēmēji caur Elektronisko iepirkumu sistēmu piedāvā savus pakalpojumus," piebilda Mieriņa.
Informācija EDUS mājaslapā liecina, ka EDUS pārvalda "Corporate Systems". EDUS sistēma veido vienotu organizācijas iekšējo informācijas telpu, un tajā ir pārvaldāma organizācijas aktuālā informācija, tostarp aktuālie noteikumi, ziņas un jaunumi, darbinieku saraksts ar kontaktinformāciju, forums aktuālo tēmu apspriešanai un viedokļa izteikšanai par vadību interesējošiem jautājumiem.
Tāpat EDUS sistēmā piedāvā publicēt darbiniekiem svarīgus dokumentus, piemēram, darba koplīgumu, iekšējās kārtības noteikumus un darba laika izmaiņas. EDUS sistēma piedāvā arī uzdevumu reģistru, kontaktu pārvaldību, sapulču un darba laika plānošanu, kā arī EDUS nodrošina informācijas meklēšanu visā sistēmā.
Jau vēstīts, ka Valsts policija (VP) EPPO sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis TIKA piemērots nu jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam, kurš vēlāk no apcietinājuma tika atbrīvots.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Līdzīgas bažas par draudiem demokrātiskajiem procesiem ir izteikuši arī vairāki politiķi, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.