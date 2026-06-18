Vašingtona atzinīgi novērtē Polijas piedāvājumu par ASV militāro bāzi
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs norādījis, ka ASV reakcija uz Polijas piedāvājumu izvietot pastāvīgu ASV militāro bāzi valstī ir bijusi pozitīva, tomēr Vašingtona vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu.
"Man ir prieks jūs informēt, ka kara ministrs kopā ar visu savu komandu un Amerikas Savienotās Valstis kopumā pozitīvi vērtē Polijas priekšlikumu izveidot pastāvīgu bāzi amerikāņu karaspēkam mūsu dzimtenes teritorijā," sacīja Kosiņaks-Kamišs pēc tikšanās ar ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā Briselē.
Kosiņaks-Kamišs sacīja, ka ir saņēmis oficiālu atbildi uz 29. maijā nosūtīto vēstuli, kurā Varšava pauda gatavību izvietot pastāvīgu ASV militāro bāzi.
Jūnija sākumā, informējot par ASV izteikto piedāvājumu, Kosiņaks-Kamišs žurnālistiem paziņoja, ka Polija jau investē ASV bruņoto spēku uzņemšanā un solīja radīt tādus apstākļus, kas padarītu paplašinātu ASV klātbūtni vēl pievilcīgāku. Tajā pašā laikā viņš brīdināja sargāties no pārmērīga optimisma, uzsverot, ka galīgie lēmumi vēl nav pieņemti un ka diskusijas joprojām ir plānošanas stadijā.
Pentagons apturējis plānoto apmēram 4000 ASV karavīru rotācijas izvietošanu Polijā. Pēc sarunām ar Hegsetu maijā Kosiņaks-Kamišs teica, ka Hegsets viņam esot apliecinājis, ka nav pieņemts lēmums samazināt ASV militāro klātbūtni Polijā un ka ASV armija vienkārši pārkārto spēkus Eiropā.
Vēlāk Tramps paziņoja, ka ASV Polijā izvietos papildu 5000 karavīru, aprakstot šo soli kā rezultātu savām attiecībām ar Navrocki, kuru viņš atbalstīja Polijas 2025. gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā.
Pašlaik Polijā ir dislocēti aptuveni 10 000 ASV karavīru, kuri tur atrodas gan pastāvīgi, gan rotācijas kārtībā, lai gan lielākā daļa no viņiem dienē rotācijas kārtībā.