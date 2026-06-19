Joprojām sirsnīgs un dzīvesgudrs - daugavpilietis Pjotrs Korenkovs nosvinējis 102. dzimšanas dienu
Daugavpilietis Pjotrs Korenkovs nosvinējis 102. dzimšanas dienu. Korenkova kunga mūžs aptver vairāk nekā gadsimtu. Tajā pieredzēts daudz, un jubilārs joprojām spējis saglabāt cilvēcību neatkarīgi no pārbaudījumiem.
Gaviļnieku sveikt devās arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pārstāvji.
Skaistajos svētkos P. Korenkovu sveica Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Igors Prelatovs un Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova, pašvaldības vārdā pasniedzot ziedus un 200 eiro naudas dāvanu un novēlot stipru veselību, možu garu un daudz gaišu dienu tuvinieku lokā.
Pjotra Korenkova mūžs aptver vairāk nekā gadsimtu. Tajā pieredzēti gan sarežģīti vēstures līkloči, gan prieka un piepildījuma brīži. Viņa mūžs vēsta par izturību, pacietību un spēju saglabāt cilvēcību neatkarīgi no pārbaudījumiem. Sasniedzot tik cienījamu vecumu, jubilārs joprojām ir sirsnīgs un dzīvesgudrs cilvēks, kura klātbūtne iedvesmo un atgādina par vērtībām, kas nemainās – ģimeni, cieņu, darbu un labestību.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība sveic Pjotru Korenkovu 102. dzimšanas dienā un novēl, lai katra jaunā diena nes mieru, siltumu un tuvinieku rūpes, bet sirdī vienmēr mājotu prieks par bagātīgo dzīves pieredzi un skaistajām atmiņām, kas to turpina piepildīt.