Ģenerālprokurors Armīns Meisters: "Latvijā vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu"
Profesionāļu, tostarp operatīvo darbinieku, trūkums izmeklēšanas iestādēs rada grūtības atklāt korupcijas "zirnekļus". Lai arī politiķi izvirzījuši iekšējo drošību kā prioritāti, patlaban vērojami tikai skaļi paziņojumi bez reāliem darbiem un resursiem noziedzības apkarošanai, vienlaikus pastāvot arī stratēģiskā redzējuma trūkumam. Tādēļ prokuratūra gatavos priekšlikumus Kriminālprocesa likuma izmaiņām raitākai kriminālprocesu virzīšanai un cer, ka tikai laiks parādīs, vai valsts nodrošinātās izglītības iespējas spēs profesionāļu problēmu atrisināt, intervijā aģentūrai LETA atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš arī secina, ka Latvijā vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, kas rezultējas ar dezinformāciju un naida runu. Cīņai ar šādiem dezinformatoriem ir vajadzīga ātra, efektīva reakcija un jādzēš visas iespējas izplatīt šādu dezinformāciju. Savukārt runājot par konkrētām lietām, Meisters sagaida, ka kriminālprocesā par "Rail Baltica" būvniecību šogad jābūt skaidrībai, vai lietā kādai personai būs tiesības uz aizstāvību. Tāpat Meisters uzskata, ka salīdzinoši jaunajā kokrūpnieku lietā nebūs nepieciešami vairāki gadi, lai nonāktu līdz iesaistīto personu apsūdzībām.
Amatā esat jau pusgadu. Ko pašlaik varat minēt kā galvenās problēmas prokuratūras darbā?
Pamata darbs pašlaik notiek trīs virzienos.
Viens virziens ir saistīts tieši ar ģenerālprokurora pienākumiem, kas ir saistīti ar darbu dažādās padomēs, darba grupās un starptautiskā līmenī. Otra lieta ir iestādes iekšējie procesi, darba organizācija, komunikācija, personāla vadība, atlase un arī atbalsts prokuroriem. It kā finanšu un saimnieciskā darbība ir nošķirta, bet saskaramies ar problēmām, ka ilgus gadus tā īsti nav organizēta prokuratūras interesēs, vairāk ir bijuši individuāli lēmumi, un tādēļ izrādās, ka viss nestrādā tā, kā to vēlas prokurori vai kas ir vajadzīgs tieši iestādei. Līdz ar to arī tika atstādināta prokuratūras administratīvā direktore, un pašlaik finanšu un saimnieciskie jautājumi tiek revidēti, lai saprastu, kāds ir tas modelis, kas būtu vispiemērotākais Latvijas Ģenerālprokuratūrai.
Otrs virziens ir sadarbība tiesu varas ietvaros. Tas ir darbs Tieslietu padomē, komunikācija ar tiesnešiem, Tieslietu ministriju, viss, kas saistās ar iniciatīvām likumdošanas procesā. Tas pats attiecas uz sadarbību ar iekšlietu nozari, tiesībaizsardzības iestādēm, policiju, robežsardzi, drošības iestādēm. Šeit ir ļoti svarīgs dialogs, komunikācija un tikšanās, arī darba grupas un diskusijas par to, kā labāk piemērot likumus, kā labāk sadarboties, kā būt uzdevumu augstumos gan visām institūcijām atsevišķi, gan visiem kopā.
Trešais virziens, protams, ir viss, kas saistās ar valsts drošību. Tie ir dronu incidenti, nelegālie migranti. Tur visām iestādēm ir jābūt kopā, un katrs atsevišķi nav spēlētājs. Šobrīd mēs arī veidojam kaut ko inovatīvu, sava veida sadarbības platformu, par kuru es runāju arī priekšvēlēšanu ciklā, kad pie viena galda periodiski sēžas drošības iestāžu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras attiecīgie eksperti, kas lemj - ir tāds fenomens, ko mēs darām, vai ir tāda persona, par kuru ir aizdomas, ka tā strādā pret valsts interesēm, kā mēs varam efektīvi nodrošināt valsts drošības interešu aizsardzību. Prieks, ka kolēģi ir atsaucīgi, un tas guva izpratni visās iesaistītajās iestādēs. Līdz ar to iestrādes ir, un tikai mūsu pašu spēkos ir nodrošināt šādu sadarbības platformu, tās dzīvotspēju, attīstību un iešanu līdzi laikam.
Ir arī redzami pirmie rezultāti, un tas dod prieku un motivāciju strādāt gan man, gan arī kolēģiem.
Jūs iepriekš esat negatīvi izteicies par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbu, kas ir centrālā korupcijas apkarošanas iestāde. Kā pašlaik vērtējat korupcijas apkarošanu? It kā jau lietas ir ierosinātas un ir bijušas gan aizturēšanas, gan kratīšanas.
Kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā visus pēdējos gadus, un tur būtiskas uzlabošanas iespējas es arī nesaskatu. Tas ir arī iemesls, kāpēc prokuratūra ir pilnībā mainījusi savu darbības stratēģiju, proti, no situācijas kontrolētājiem mēs esam kļuvuši par situācijas noteicējiem. Piemēram, pēdējā skaļā [kokrūpnieku] lieta ir prokuratūras izmeklēšanā, jo tā ir izaugusi no prokuratūras pārbaudes.
Skaidrs, ka mēs neesam operatīvās darbības subjekts, mēs nevaram veikt procesuālās darbības daudzos objektos. Tādēļ tur, kur ir šie praktiskie, tehniskie darbi, tur mēs sadarbojamies ar KNAB vai nepieciešamības gadījumā ar jebkuru citu drošības iestādi, lai iegūtu pierādījumus un veiktu aktīvās izmeklēšanas darbības. Mēs nevis gaidām uz citiem, bet paši pārgrupējamies un saprotam, kā mēs varam dot ieguldījumu kopējam valstiskajam mērķim.
Nevar sagaidīt, ka vienā mirklī atrisināsies visas personāla atlases un apmācību problēmas, kas ir ne tikai KNAB, bet arī Valsts policijā, Valsts drošības dienestā, jebkurā citā izmeklēšanas iestādē, jo visas saskaras ar vienu problēmu - nav iespējams nodrošināt pietiekamu skaitu ar izmeklētājiem, un īpaši katastrofāla situācija ir ar operatīvajiem darbiniekiem. Es te neatklāju neko jaunu, jo tā tas ir jau vairākus gadus un nav arī jūtams progress. Ar cerībām skatāmies uz visiem konsorcijiem un visādiem citādiem izglītības veidojumiem, ka varbūt no tiem tomēr nāks kaut cik profesionāli sagatavoti operatīvie darbinieki un izmeklētāji. Pagaidām mēs varam tikai cerēt, jo reāli šādu soļu nav.
Līdz ar to ir cilvēku trūkums, un elementāri nav profesionāļu, kas ir gatavi un spējīgi ar mūsdienīgām metodēm apkarot korupciju, pielietot jaunas metodes un taktiku. Tas viss ir iesaldēts jau vairākus gadus, un, lai cik ieguldītu līdzekļu, lai kādu stratēģiju sarakstītu, viss atduras pret to, ka gluži vienkārši nav cilvēku, kas būtu spējīgi un profesionāli sagatavoti nevis iet līdzi laikam, bet būt soli priekšā. Vienu brīdi bija šis uzrāviens, bet šobrīd tas viss aprobežojas ar pieeju, kā, ieguldot mazāk resursu, atrast operatīvi izstrādājamajai lietai vai personai kādu vājo posmu, piemēram, tā ir neatļauta vieglprātīga informācijas izpaušana vai kaut kāds administratīvs pārkāpums. Tad par to var atņemt pielaidi vai saukt pie atbildības par nosacīti nekoruptīvu nodarījumu. Tā ir tāda vieglā ceļa iešana korupcijas apkarošanā. Bet korupcijas shēmas, "zirnekļus" un visu citu, kas valstī neapšaubāmi eksistē, mēs vienkārši nespējam atklāt. Tas ir jāatzīst un attiecīgi valstij ir jāizdara secinājumi, kas ir tā iestāde, kas to spēj, kā mēs atlasam personālu, kādus līdzekļus mēs ieguldām un ko mēs vispār sagaidām no šīm iestādēm.
Otrs ir šī iestāžu vai to funkciju sadrumstalotība. Korupciju šobrīd var atklāt, tikai sadarbojoties vairākām iestādēm, piemēram, liekot kopā informāciju drošības iestādei, Finanšu izlūkošanas dienestam, KNAB un prokuratūrai. Tās ir četras piecas iestādes, kuras, saliekot kopā visu, kas ir viņu rīcībā, var nonākt līdz tam, ka mēs tiešām vēršamies pret amatpersonu, kas ir ar mantiskām tieksmēm un koruptīvām interesēm. Ja to dara katrs atsevišķi, tas vienkārši nebūs pietiekami, jo ir pārredzams tikai šaurs laukums, trūkst analītiķu, kas izvērtē visu naudas plūsmu, trūkst operatīvo darbinieku, kas spētu izsekot, novērot. Tas ir komplekss darbs.
Prokuratūra iet uz to, ka mēs uzņemamies koordinējošo un vadošo lomu, redzam kopējo ainu, saprotam, par kādu amatpersonu ir stāsts, kādas ir iespējas to visu pierādīt, kas prokuroram ir vajadzīgs, lai celtu apsūdzību. Tā ir jauna pieeja, un tikai tā mēs varam kaut ko mainīt uz labo pusi. Pretējā gadījumā es neredzu tos mehānismus, kas varētu situāciju uzlabot.
Tātad rezumējums būtu, ka KNAB strādā savu iespēju robežās un tam vienkārši trūkst resursu? Vai arī tomēr ir arī kāda vadības problēma?
Man nav bijusi iespēja izvērtēt KNAB darbu tiešā veidā. Es spriežu pēc statistikas, pēc tā, ka nav šīs skaļās lietas, un pēc tās informācijas, kas nonāk manā rīcībā un kur būtu jāstrādā KNAB, bet netiek strādāts. Lai pateiktu, vai tā ir darba organizācija, vai tie ir iekšējie procesi, vai vadības stils, vai tās ir spējas, ir jābūt kompleksam novērtējumam. Cik es esmu informēts, tad Valsts kontrole līdz gada beigām nāks klajā ar revīzijas atzinumu par KNAB darbību, darba organizāciju, arī institucionālo padotību premjeram un to, vai varbūt ir jāveido cits modelis. Ir dzirdēts, ka Valsts kanceleja ir pasūtījusi pētījumu par KNAB darbības efektivitāti. Es sagaidu, ka tur izkristalizēsies, kur tad ir tā problēma, jo es tiešām neesmu gatavs teikt, ka pašlaik korupcijas situāciju valstī atspoguļo KNAB darba rezultāti. Nē.
Operatīvo darbinieku trūkums īpaši ir jūtams tieši KNAB?
Visur. Tā ir profesionālā joma, kas ir izteikti cietusi pēc Policijas akadēmijas likvidēšanas, jo pēc tam neviens tādā līmenī nav spējis viņus profesionāli sagatavot, un es arī neredzu, kurš varētu sagatavot.
Augstskolu veidotais konsorcijs?
Domāju, ka nē. Tas, kas pamatā notiek, ir tāda iestādes iekšējā pašapmācība un pieredzes nodošana jaunākajiem darbiniekiem. Tas arī ir labs veids, bet tomēr prasītos arī starptautiskā pieredze un kādas mūsdienīgas metodes, lai galu galā nav tā, ka apmācības notiek pēc tiem pašiem principiem kā 20 gadus atpakaļ. Es ceru, ka attiecīgās iestādes tomēr izmanto arī starptautiskās iespējas. Piemēram, ir iespējas mācīties ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) akadēmijā, mācīties citur, kur var apgūt modernākās metodes. Vai visas iespējas tiek izmantotas? Vai apmācībām tiek atlasīti tie profesionāļi, kas tiešām ar sirdi un dvēseli ir operatīvie darbinieki? Te ļoti svarīga ir personāla atlase, ir jājūt, kurš ir īstais lietaskoks, no kā var iznākt labākais darbinieks kādā profesijā vai jomā.
Gan iepriekšējā, gan jaunā valdība kā prioritāti ir noteikusi iekšējo un ārējo drošību. Vai jūs saredzat arī politiķu vēlmi tam novirzīt nepieciešamos resursus, tostarp arī pieminētajai korupcijas apkarošanai, operatīvajiem darbiniekiem?
Es teiktu, ka tas ir tikai skaļos paziņojumos un politiskos dokumentos, un arī kaut kādā ziņā novirzot finansējumu. Tad, kad mēs nonākam līdz praktiskām problēmām un to risinājumiem, mēs redzam, ka īsti nav nekāda rīcības scenārija, nav kāda, kurš uzņemas atbildību. Tas lieliski bija redzams saistībā ar dronu incidentiem. Katrs kaut ko haotiski dara, bet īsti tāda risinājuma nav, nav gatavības uzņemties atbildību, tiek gaidīts kaut kāds politisks signāls vai arī gaida vienkārši viens uz otru. Nav šī skaidrā rīcības mehānisma, kurš par ko valstī atbild, kurā brīdī un kurš pieņem lēmumus.
Nepietiek, ka politiķi tikai skaļi paziņo, ka mēs tagad rūpējamies par šo jautājumu un izvirza kaut kādus uzdevumus. Jābūt arī reāliem darbiem un resursiem, kas tiek iedoti. Tāpat ir jābūt vienojošam kopējam skatījumam, lai dienestiem būtu vēlme sadarboties. Mums joprojām apmaiņa ar aktuālo informāciju, darbību saskaņošana notiek no reizes uz reizi. Tas nav kā pastāvīgs un funkcionējošs darbības veids. Katru reizi atkarībā no situācijas mēs skrienam un kaut ko risinām, bet nav tāda stratēģiskā redzējuma.
Tātad tas nav tikai resursu jautājums?
Tas noteikti ir arī stratēģiskā redzējuma un arī atbildības jautājums, kurš tad galu galā atbild par konkrētā jautājuma risinājumu, kā arī to, vai šī atbildība ir pamatoti nodota un ir zināšanas, pieredze un izpratne, kā to risināt. Citādi tikai top kārtējais dokuments, ar kuru visi iepazīstas, pieņem zināšanai, bet no tā jau nekas nemainās.
Tagad pasaule un līdz ar to Latvija saskaras ar kārtējām ekonomiskajām problēmām, kas vedina domāt, ka būs atkal kārtējais vilnis ar nodokļu nemaksāšanu, ekonomiskiem noziegumiem. Vai šādas tendences jau redzat?
Pašlaik tādu izteiktu tendenču nav, bet pēdējos gadus desmit viss, kas saistās ar finanšu, ekonomiskajiem noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir prioritāte visā pasaulē. Jautājums, kā vienmēr ir par to, kur tiek novirzīti resursi un pret ko mēs atduramies. Ar šīm lietām strādā vieni un tie paši izmeklētāji, kuri ir pārslogoti. Arī prokuratūrā tas zināmā mērā balstās uz konkrētiem prokuroriem, kuri ir ieguvuši attiecīgu pieredzi un ir spējīgi šādas lietas saprast un ar tām strādāt. Tātad šeit ļoti liela loma ir cilvēciskajam faktoram. Arī Nodokļu un muitas policijā, kas šogad tika atdalīta no Valsts ieņēmumu dienesta, ir jūtams, ka trūkst izmeklētāju. Šīs lietas ir pietiekami komplicētas un sarežģītas.
Otrs, mēs šo lietu kontekstā tā arī neesam spējuši nonākt līdz tam, kādas ir prasības pierādījumiem, kāds ir lietas apsūdzības apraksts un cik mēs ātri varam to virzīt pirmstiesas procesā un tiesā. Šādām lietām diezgan izteikts stāsts ir trīs četri gadi izmeklēšanā, gads divi prokuratūrā, pieci gadi tiesā, kopā, mazākais, 10 gadi. Pēc 10 gadiem faktiski vienīgais veids, kā šo lietu pabeigt, ir vienoties ar apsūdzēto, ka viņš kaut vai daļēji kompensē radītos zaudējumus, par naudas sodu, par probācijas uzraudzību. Ar to arī tā lieta ir pabeigta. Lietas ilguma dēļ faktiski tiek zaudēta iespēja panākt kādu taisnīgu noregulējumu. Līdz ar to arī efekts ir nekāds. Ir process, nevis noregulējums. Visi ir strādājuši, visi ir ieguldījuši darbu, bet sasniegtais rezultāts nekādā veidā nav atturējis un nodrošinājis prevenciju. Nav tā, ka cilvēkam, ja viņš ir bijis negodīgs, gada laikā ir jānomaksā liels naudas sods un tālāk jādomā, kā atjaunot savu uzņēmēja reputāciju. Šādu piemēru īsti nav. Tā vietā ir ilgspēlējoši procesi, kur pēc gadiem neviens pat neatceras, kas tur īsti bija par stāstu un kāpēc tā notika, un pa vidu vēl kādi simts cilvēki ir izdarījuši tos pašus pārkāpumus. Šīs lietas ir ļoti smagnējas, iet ilgi, un līdz ar to es nevarētu teikt, ka mēs efektīvi spējam apkarot šos noziegumus.
Tad kur ir problēma? Valsts pieļauj, ka apsūdzētie šos procesus var vilkt teju bezgalīgi?
Tur ir viss kopā.
Diezgan ierasti ir teikt, ka likums ir vainīgs, bet ļoti bieži ir vainīga izpratne, kā mēs likumu piemērojam. Cik juristu, tik viedokļu par to, kas ir pietiekami pierādījumi, kas nav pietiekami pierādījumi, kas jāraksta apsūdzībā, cik tai jābūt plašai, kā atlasīt pierādījumus, kurus nododam tiesai. Tas ir pirmstiesas process, mūsu atbildība, un mēs pie tā jau strādājam un nāksim klajā ar konkrētiem, praktiski vajadzīgiem grozījumu priekšlikumiem Kriminālprocesa likumā, jo bez tā nevar visu atrisināt. Kriminālprocesa likums ir pietiekami smagnējs, birokrātisks, piesātināts ar daudzām tiesībām, posmiem, stadijām, procesuāliem statusiem, bez kuriem pilnīgi noteikti lielākā daļa valstu iztiek un iztiek tīri labi. Mēs šo likumu esam piebāzuši pilnu ar tādu kā instrukciju, nevis veidojuši kā likumu.
Tas ir viens no traucēkļiem, bet ir arī šī izpratne, darba organizācija, tas, kurai lietai piešķiram prioritāti... Nevienā pasaules valstī nav iespējams atklāt un kvalitatīvi izmeklēt pilnīgi visus noziegumus. Tātad ir jāsaliek prioritātes. Jāsaprot, kādēļ konkrētā lieta ir prioritāra, kāpēc valstij un sabiedrībai ir ļoti būtiski to atrisināt nevis pēc pieciem gadiem, bet, piemēram, šī gada laikā. Nevar izmeklētājs vienlaikus strādāt ar 20 lietām. Ja izmeklētājam ir rīcības brīvība un skaidrs uzstādījums, ka tagad ir jāstrādā ar šo lietu, tad arī var no viņa prasīt gan rezultātu, gan kvalitāti. Savukārt pārējās lietas, kas nav prioritāras, var pagaidīt. Tam ir jābūt gan prokuroru, gan izmeklētāju līmenī. Tas ceļš, uz ko mēs ejam, ir, ka tieši prokurors noteiks prioritāti, prokurors vadīs izmeklēšanu, nevis tikai dos norādījumus un gaidīs rezultātus, bet viņš pats atbildēs par to, kas ir lietā, un tā būs viņa darba prioritāte.
Nākamais posms ir, kādu lietu, cik kvalitatīvu un apjomīgu, mēs nododam tiesai. Šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka, ja lietā ir vairāk par trim apsūdzētajām personām, tas ir nebeidzamais stāsts. Mēs veidojam koncepciju un darba organizācijas modeli - viena persona viens noziegums, lai lieta ir aptverama un saprotama, lai nav vajadzīgs tik daudz tiesas sēžu, lai nonāktu līdz rezultātam. Nu, nevirzām lietu ar 15 apsūdzētajām personām, un tad 15 gadus tiesa to skata. Skaidrs, ka arī vienas personas lieta var iestrēgt, bet tas, visticamāk, tad būs vai nu kāds procesuālais huligānisms, ļaunprātība, vai slikta darba organizācija jau iztiesāšanas stadijā.
Tāpat aktīvi ir jāizmanto iespēja tiesā slēgt vienošanos, jo virkne pāridarījumu nekad nenonāks līdz sodam ar brīvības atņemšanu. Lielu daļu lietu var pabeigt ar naudas sodiem, un tas ir pilnīgi normāli. Mēs nevaram likt visas lietas vienā maisā un virzīties vienlaicīgi, tā tas vienkārši nestrādā. Tas ir redzams kā izmeklēšanas iestādēs, tā prokuratūrā, tā arī tiesā, visur tas iestrēgst.
Kurā posmā ir redzamas lielākās problēmas ar darba organizāciju?
Šobrīd visas puses ir līdzatbildīgas un visām ir iespējas ietekmēt kvalitatīvu procesa norisi. Ir lietas, kuras tiesai iziet cauri kā paraugi, kur nolēmums tiek taisīts pēc dažām tiesas sēdēm. Diemžēl pārsvarā tās ir lietas, kas sabiedrību interesē mazāk. Tās nav nodarījuma kaitīguma vai pierādījumu apjomu ziņā mazākas, bet tās savā ziņā ir iztiesāšanas veiksmes stāsti.
Taču kopumā visiem jau šobrīd ir iespēja pamainīt izpratni un attieksmi - reizēm gan prokuroram, gan aizstāvības pusei, gan tiesnesim. Nesen tiesnešu konferencē par tiesāšanas kultūru visas puses atzina, ka ir iespējams jau šobrīd strādāt labāk. Jautājums ir tikai, kurš ir gatavs pārkāpt tam pāri un pamainīt savu attieksmi, nākt ar citādāku izpratni par to, kā likums ir jāpiemēro un kā iztiesāšanai ir jānotiek. Viss ir pašu spēkos, un tas ir kopdarbs.
Tātad, lai uzlabotu procesu, prokuratūra gatavos izmaiņas normatīvajos aktos?
Jā, gan gatavosim priekšlikumus Kriminālprocesa likuma izmaiņām, gan arī strādāsim pie tā, lai jau šobrīd mēs caur vadlīnijām, caur apmācībām varētu prokurorus motivēt, iedrošināt un arī sagatavot strādāt efektīvāk ar tiem instrumentiem, kas jau šobrīd ir. Piemēram, es esmu parakstījis vēstuli visiem prokuroriem un tiesnešiem ar aicinājumu izmantot iespēju slēgt vienošanos lietās, kur faktiski taisnīgs noregulējums vairs nav iespējams. Ir skaidrs, ka, piemēram, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kas notikusi pirms 10 gadiem, neviens nepiemēros sodu ar brīvības atņemšanu. It īpaši, ja apsūdzētais ir gatavs kaut daļēji atmaksāt radīto kaitējumu, tad ir visas iespējas noslēgt vienošanos, līdz ar to arī mazināt lietu uzkrājumu, kurās taisnīgs noregulējums nav iespējams. It īpaši ņemot vērā situāciju ar tiesnešiem, kuru trūkst, un tas ietekmē arī izskatīšanas termiņus šobrīd un nākotnē. Mums no šī lietu uzkrājuma vezuma ir jātiek vaļā tur, kur nav būtiski aizskartas personas intereses, dzīvība vai veselība, nepilngadīgie, valsts drošība, vai arī ir kādas augsta līmeņa korupcijas lietas. Ir neaizskaramās lietas, bet ir vesela virkne saimniecisko lietu, kur patiesībā, ja vien cilvēks būtu saprātīgs un uz taisnīgu noregulējumu vērsts, viņš rastu izlīgumu, un valsts šīs lietas varētu pabeigt ar vienošanos un ķerties klāt pie tām lietām, kas ir daudz svarīgākas.
Kā prokuratūras darbu ir ietekmējuši Krievijas agresijas radītie drošības riski? Vienu brīdi salīdzinoši bieži tika ierosinātas tā saucamās spiegošanas lietas. Kā ir tagad?
Pirmkārt, jāatgādina, ka mēs jau šī gada sākumā mainījām pieeju un tika izveidots Valsts drošības aizsardzības departaments, kas ļoti labi parāda, kādu prioritāti mēs piešķiram šīm lietām, kā arī tas ir svarīgi starptautiskajā sadarbībā, kur ļoti liela nozīme ir hierarhijai, ar ko komunicē un veido sadarbību dažādu valstu tiesībaizsardzības iestādes. Šis departaments ir izveidots, ir pirmās lietas un pārbaudes, līdz ar to esam parādījuši pavisam citu nostāju un attieksmi pret valsts drošības apdraudējuma jautājumiem.
Otrs, gan saistībā ar šo departamentu, gan ar jau pieminēto sadarbības platformu, mēs esam vienā informatīvajā telpā par visu, kas saistās ar dronu incidentiem, nelegālajiem migrantiem. Arī pats esmu apmeklējis valsts robežu, un situācija nav iepriecinoša, salīdzinot ar Lietuvu, Poliju. Ja mums šogad ir 5000 atturētu migrantu, tad Polijā ir, ja es pareizi atceros, 700, Lietuvā - 200. Tāda ir plūsma uz mūsu pusi. Mēs nevaram to ignorēt. Tie ir vistiešākie drošības riski, ja šīs personas nekontrolēti nonāk mūsu valstī vai citās Eiropas Savienības valstīs. Mazums, kādi ir viņu nolūki. Darba iespēju nav, līdzekļu nav, tas dod plašas iespējas pievērsties noziedzīgai darbībai, ir arī vardarbība viņu pašu vidē.
Arī jūsu pieminētajā spiegošanas jomā mēs strādājam un lietas arvien parādās mūsu dienas kārtībā - gan tiek uzsākti procesi, gan tie nonāk vajāšanā, gan tiek nodoti tiesai. Drošības iestādes iegulda milzīgus resursus, lai identificētu valstij nelojālās personas un represīvi vērstos pret viņām.
Noteikti vēl viens aspekts ir viss, kas notiek sociālo mediju vidē, informatīvajā telpā. Naida runa, dezinformācija - manuprāt, tas ir kliedzoši. Vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, katrs var teikt, ko grib un par jebkuru. Tas viss nāk pa labu tikai un vienīgi agresorvalstīm. Ar, tā teikt, mūsu bāleliņu resursiem tiek paveikts to melnais darbs. Katram ir tiesības kritizēt, izteikties, nopelt, bet, ja tas kļūst jau par sistēmu, par ikdienu, bez kāda pamata, bez kādas iedziļināšanās, tad tā ir dezinformācija. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai meklētu šīs likumsakarības un vērstos pret konkrētām personām, kuras strādā pret valsts interesēm. Un nevis tāpēc, ka viņas pauž kaut kādu publisku viedokli vai pārstāv kādas sociālas grupas, nē. Tas ir melnais bizness, melnais PR, kas tiek izmantots, gan aizsedzoties ar preses brīvību, gan ar pilsoņa vārda brīvību, un tas nav pieņemami šajā situācijā. Mēs neesam pirms pieciem gadiem, kad šie riski bija niecīgi un skāra vairāk konkrētas personas, par kurām šī dezinformācija tika izplatīta. Šobrīd naratīvs, kas pulsē, vienkārši dezorientē sabiedrību, jo vairs nevar saprast, kam ticēt, kam ne, kas vispār vada mūsu valsti, kāda ir viņu kompetence. Tiek apšaubīts jebkurš lēmums, jebkurš politiskais process un ar mūsu rokām tiek izdarīts tas, ko vēlas agresorvalsts.
Var paskatīties Ukrainas pieredzi pirms iebrukuma. Tas viss notiek arī šeit. Tāpēc arī mēs pievēršam tam lielu uzmanību. Mēs arī aktīvi strādājam pie savas komunikācijas, lai skaidrotu savus lēmumus, lai sabiedrība nebūtu neziņā, it sevišķi, ja mūsu lēmumi tiek nepamatoti apšaubīti un sagrozīta viņu būtība, vai vispār izplatīti meli par to, ko mēs darām. Mēs arī kā iestāde strādājam, lai mēs netiktu ierauti šajā dezinformācijas vidē.
Kā no prokuratūras skatu punkta efektīvi vērsties pret naida runas veicējiem, dezinformācijas izplatītājiem? Tie ir bargāki sodi, kaut kas cits?
Ir vajadzīga ātra, efektīva reakcija. Šāda persona ir jāaiztur, jāizolē no sabiedrības, jādzēš visas iespējas izplatīt šādu dezinformāciju. Tikai tā. Mēs dzīvojam citā laikmetā, te vispār nav stāsta par personas tiesībām, te ir jādomā par valsts drošības interesēm, un, ja tas pārsniedz Krimināllikuma latiņu, tad arī ar visu likuma bardzību pret to ir jāvēršas. Tas ir izpratnes jautājums no prokuroru, tiesnešu puses, kuri nepiemēro apcietinājumus, piespriež ar brīvības atņemšanu nesaistītus sodus. Tas nekādā veidā neiederas rūpēs par valsts drošību. Tas nav par to, ka tādējādi mēs te apkarojam vārda brīvību. Nē! Mēs rūpējamies, lai varētu nodrošināt kārtību valstī. Citādāk tas viss pārvēršas par patvaļu un pilnīgu anarhiju, visi runā un dara ko grib. Kāda tad ir iespēja vispār valstij nodrošināt savu drošību? Tas ir stāsts par viedokļu paudējiem, kas aizsedzas ar publicista un tamlīdzīgiem tēliem. Patiesībā tā ir bezkaunīga nepatiesas un apmelojošas informācijas izplatīšana par jebkuru un jebkurā situācijā. Tā vairs nav vārda brīvība.
Tas nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka pret šiem cilvēkiem ir jāvēršas ar bargākajām sankcijām, kuras jau šobrīd paredz likums?
Jā, šeit nav vajadzīgi nekādi grozījumi, šeit vajag kvalitatīvi un efektīvi piemērot to, kas jau ir paredzēts likumos. Tā ir tikai izpratne, attieksme un spēja to saskatīt kā problēmu un vērsties pret to.
Taču kā nodalīt to, kas ir naida runa un dezinformācija no vārda brīvības, jo robeža dažkārt ir ļoti smalka?
Manuprāt, caur lietām, kas jau ir iztiesātas tiesā, kur cilvēki ir atzīti par noziedzniekiem un dots novērtējums, ka tā nav vairs vārda brīvība, caur šiem piemēriem drošības iestādēm, Valsts policijai, prokuroriem jau ir skaidrība, kur ir šī robeža. Mēs netaisāmies savas pilnvaras izmantot, lai apkarotu žurnālistu, viedokļu paudēju teikto. Absolūti nē. Mēs esam tiesiska, demokrātiska valsts, mums ir jāievēro pamattiesības. Bet ir acīm redzami, kas šīs robežas pārkāpj, un par to trauksme tiek celta visur Eiropā, ne tikai Latvijā. Šeit ir nekavējoties jāsper soļi, lai mēs nenonākam pie tā, ka mēs iznīcinām paši savu valsti no iekšienes.
Atgriežoties pie jūsu pieminētās nelegālās migrācijas problēmas. Robežsardze gandrīz katru nedēļu ziņo par aizturētiem nelegālo migrantu pārvadātājiem, un tur ir gan vietējie, gan Francijas, Polijas, Ukrainas un vēl citu valstu pilsoņi. Pirms pāris gadiem bija izmaiņas Krimināllikumā, kas par migrantu pārvadāšanu paredzēja bargākas sankcijas. Varam secināt, ka tās nestrādā?
Sankcijas strādā. Arī prokuratūras nemainīga nostāja ir, ka par šiem noziedzīgiem nodarījumiem prokurori tiesā prasa tikai un vienīgi brīvības atņemšanu un ne to maigāko. Protams, mēs vērtējam iemeslus, situāciju un apstākļus, kādos šis nodarījums notika, un sodu piemērošana ir individuāla, bet tas ir acīm redzams jauns organizētās noziedzības veids. Protams, visu apkarot nekad nebūs iespējams, bet mēs pietiekami daudz šīs lietas atklājam, personas tiek aizturētas, apcietinātas un notiesātas ar brīvības atņemšanu. Vienlaikus jāatzīst, ka tas ir pietiekami ienesīgs rūpals un sods neattur. Citreiz cilvēki, iespējams, paši nonāk ķīlnieku lomā, jo viņiem ir kaut kādas saistības.
Es domāju nevienam nav nekādu šaubu, ka tas viss tiek organizēts arī no Baltkrievijas varas iestāžu puses. Baltkrievijā neviens tāpat vien nevar iekļūt un izkļūt, un skaidrs, ka to visu pārzina, apzina un organizē. Arī tam mēs tuvākajā laikā dosim savu novērtējumu un informēsim sabiedrību.
Par ko tieši?
Šobrīd tiek apkopota informācija un tiek vērtēta kriminālprocesa uzsākšana pret Baltkrievijas varas iestāžu amatpersonām par nelegālās migrācijas faktisko organizēšanu un uzturēšanu.
Ja pievēršamies kriminālprocesiem, kas jau ir uzsākti, tad 2024. gadā tika sākts kriminālprocess par "Rail Baltica" būvniecību. Kad tur būs rezultāts? Vai jau ir konkrētas personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību?
Kriminālprocess ir pārņemts izmeklēšanā Ģenerālprokuratūrā, prokurors ar šo apjomīgo lietu iepazīstas, un tuvākajā laikā es sagaidu viņa redzējumu par veicamajām darbībām, vai mums ir pamats kādam noteikt statusu persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, un līdz ar to arī piešķirt tiesības uz aizstāvību, vai prasās veikt vēl kādus izmeklēšanas un operatīvās darbības pasākumus. Būtiskākais ir tas, ka šis kriminālprocess ir pārņemts prokuratūrā, kur prokurors var pilnvērtīgi un objektīvi izvērtēt, kādā stadijā tas ir, ko tajā sagaidīt un kas ir nākamie soļi.
Tas nozīmē, ka šogad varētu tapt zināms, vai šajā kriminālprocesā kādai personai būs tiesības uz aizstāvību?
Pilnīgi noteikti šogad līdz šādam rezultātam mums ir jānonāk. Diez vai mēs šogad pabeigsim izmeklēšanas stadiju, bet līdz procesuāliem statusiem pilnīgi noteikti mēs nonāksim.
Taču vai ir iespēja, ka neviena persona nenonāks līdz šādam statusam?
Tas būs prokurora izvērtējums, kādi ir pierādījumi un kas vēl ir nepieciešams. Ja šāds statuss būs, tad šī gada laikā mums līdz tam būtu jānonāk.
Kad varētu nonākt līdz apsūdzībām salīdzinoši jaunajā kokrūpnieku lietā? Vai tam nebūs nepieciešami vairāki gadi?
Nē, es nedomāju, ka būtu vajadzīgi vairāki gadi. Lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķi izmeklēšanas virzieni. Līdz ar to izmeklēšana rit normālu gaitu, mēs nevilcināmies, darbs ir kvalitatīvs un mērķtiecīgs. Te noteikti nebūs gadu jautājumus, lai nonāktu līdz rezultātam.
Vai varētu paplašināties arī lietā iesaistīto personu loks?
To es prokurora, kas ir procesa virzītājs, vietā neņemos apgalvot. Pašlaik procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, ne kāda ir nākusi klāt, nedz arī kāda ir izslēgta.
Es gribu atgādināt, ka pašlaik notiek izmeklēšana, atšķirībā no ierastā, kad lietas nodošana prokuratūrai jau nozīmē apsūdzības un tiesu. Gan šo, gan jau pieminēto "Rail Baltica" lietu mēs sākam no izmeklēšanas stadijas. Tas nozīmē, ka mēs izvērtējam, vai vispār ir noziedzīgs nodarījums, kā tas kvalificējas, kādi ir pierādījumi, proti, ir jāatbild uz visiem pamatjautājumiem, kas ir ierasti izmeklēšanas iestādes kompetencē. Protams, tas, ka izmeklēšana notiek prokuratūrā, lietai piešķir lielāku nozīmi. Ja prokurors ir pieņēmis lēmumu, lai viņš pēc tam atkāptos no lēmuma, ir jābūt kaut kam, kas maina lietas apstākļus, izvērtējumu vai pierādījumus.
Tas vien, ka prokurors jau ir noteicis procesuālo statusu persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, norāda uz reālu iespēju, ka šīs personas procesā būs iesaistītas šādā vai vēl stingrākos statusos. Tā ir atšķirība no lietām, kas atrodas izmeklēšanas iestādēs, jo tad prokurora viedoklis var arī atšķirties. Šis gadījums ir tāds, lai tieši izvairītos no šādām situācijām, pretrunīgiem viedokļiem un neiesaistītu lietās personas, kurām vispār nebūtu tādā statusā jāiesaistās. No otras puses, lai arī prokuratūra uzņemtos pilnu atbildību par rezultātu, nevis būtu atkarīga no tā, ko mums atnesīs.
Maijā preses konferencē minējāt, ka pastāv aizdomas par informācijas noplūdi. Tikāt skaidrībā?
Mēs veicām iekšēju izvērtēšanu, un informācijas noplūde neapstiprinājās.
Varbūt varat atklāt, kā pretdarbojās bijušais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs, jo viņš pats to noliedza?
Tas ir saistīts ar izpratnes jautājumu, ko nozīmē pretdarbība. Tā nozīmē arī iespējamību ietekmēt pierādījumu iegūšanu, saziņu utt. Atbilstoši likumam pretdarbība un pat šāda riska pastāvēšana ir pamats, lai personu aizturētu. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir pretojies operatīvajiem darbiniekiem vai kaut ko tamlīdzīgu. Bijušais Valsts kancelejas vadītājs tika aizturēts uz procesuālo darbību laiku atbilstoši likumam. Tas nenozīmē, ka no viņa puses bija kāda aktīva darbība. Tas bija, lai nepieļautu tādas darbības, un izmeklētājs uz procesuālo darbību laiku pieņēma šādu lēmumu aizturēt. Aizturēšana ir noformēta atbilstoši likumam, un persona var apstrīdēt aizturēšanas likumību. Tas viss ir likumā noteikts, un tā nav nekāda izņēmuma situācija. Tas, ka ir iesaistīta augsta līmeņa amatpersona, nemaina likuma piemērošanas nosacījumus.
Proti, izmeklētājam bija aizdomas, ka viņš varētu pretdarboties, un, lai novērstu risku, tika pieņemts šāds lēmums?
Jā.
Nekādas dokumentu dedzināšanas vai tamlīdzīgas lietas nenotika?
Nē, mēs nerunājam par kaut kādām aktīvām darbībām, mēs runājam par pretdarbības risku un aizturēšanu uz procesuālo darbību laiku. Tiklīdz šīs darbības tika pabeigtas, tā arī šis statuss beidzās un viņš tika atbrīvots.
Vai esat saņēmuši visu nepieciešamo informāciju no Epstīna lietas?
Nē, no ASV neesam saņēmuši informāciju. Paralēli darbs notiek ar to informāciju, kas ir šeit uz vietas, un cilvēkiem, kas ir gatavi liecināt. Process nav apstājies, bet bez oficiālās atbildes uz tiesiskās palīdzības lūgumu… Nesen tiekoties ar ASV un FIB pārstāvjiem, es arī personīgi aicināju viņus noskaidrot, kur tas var būt iestrēdzis. Viņi apliecināja, ka to neignorē, bet no visas pasaules ir šie lūgumi, un skaidrs, ka viņi arī raugās no savu resursu viedokļa, kam un ko viņi sniedz. Mēs pašlaik esam atkarīgi no tā, kad un kādā apjomā un kvalitātē mēs saņemsim atbildi uz tiesiskās palīdzības lūgumu, lai tad varētu strādāt jau ar konkrētu informāciju.
No Valsts policijas priekšnieka paustā izriet, ka Latvijā ir potenciāli viens cietušais. Vai tā ir?
Es tik precīzi nepārzinu šo situāciju. Te ir arī nianse, ka mēs nevienu pret viņa gribu nevaram atzīt par cietušo. Ja persona nevēlas būt par cietušo, tas nenozīmē, ka viņa nav cietusi, bet viņas procesuālais statuss ir liecinieks. Taču šīs nianses šobrīd nemaina lietas būtību. Svarīgi ir tas, ka šī informācija netika ignorēta un potenciālajam cietušajam ir iespējas vērsties tiesībsargājošajās iestādēs un iegūt gan statusu, gan liecināt un izmeklēšanas darbam iet tālāk.
Latvijā ir vairākas augstskolas, kas sagatavo juristus. Iepriekš notika tā saucamie vispārējās izglītības testi, un tur dažkārt atklājās brīnumu lietas. Vērtējot to, kādi cilvēki nāk pie jums un kandidē uz prokuroru, prokuroru palīgu amatiem, kāds pašlaik ir juridiskās izglītības līmenis?
Protams, visiem nevar likt tādu vienlīdzības zīmi. Pēdējā uzņemšanas kārtā pagājušā gada jūlijā, augustā un septembrī mēs ieguvām ļoti vērtīgus prokurora amata kandidātus. Lielākā daļa arī šobrīd ir nokārtojuši visus pārbaudījumus, izgājuši stažēšanos un kļuvuši par pilnvērtīgiem prokuroriem. Ļoti labas atsauksmes ir arī no tiesnešiem, ka prokurori ir rūpīgi sagatavojušies un tur rūpi par savu lietu, kas ir nodota tiesai.
Bet ir arī tādi kandidāti, kas pārbaudījumiem sagatavojas nenopietni un tāpat attiecas pret stažēšanos. Es teiktu kā piedzīvojumu meklētāji, nevis nākuši ar apziņu, ka viņi grib būt prokurori. Tie ir reti gadījumi, bet ir.
Tomēr kopumā mūsu situācija ne ar ko neizceļas, un ir viss tas pats, ar ko saskaras izglītības sistēma jebkurā jomā. Es pat nepiešķirtu tik lielu nozīmi vispārējai izglītībai, erudīcijai vai inteliģencei, jo atšķirībā no varbūt virknes citu valsts pārvaldes iestāžu prokuratūrai ir ļoti svarīgi iegūt cilvēku ar prokurora domāšanu, kas māk izanalizēt situāciju, dot novērtējumu, kas ir drosmīgs pastāvēt par savu viedokli, ir neietekmējams, un tas ne katram, arī ar ļoti labu izglītību, ir dots.
Mēs arī, gatavojoties nākamajai iesaukšanas kārtai, mainīsim noteikumus, kādi ir, lai kļūtu par prokurora kandidātu. Tāpat ieviesīsim mentora institūtu karjeras sākuma stadijā, lai, nododot zvērestu, šis cilvēks netiktu pamests savā vaļā, lai viņam būtu iespēja augt līdzi, lai kāds viņu ievirza un pieskatītu, lai netiek pieļautas kļūdas, jo prokurors strādā ar nopietnām lietām, arī lemj cilvēku likteņus, tādēļ kļūdu risks ir jāsamazina līdz minimumam.
Kopumā es Latvijas juridiskās izglītības līmeni nebūt nevērtēju zemu, un pēdējās atlases rezultāti iepriecina. Mēs gan arī tieši neizjūtam augstskolu darbu, jo pie mums nonāk jau ar vismaz kaut kādu darba pieredzi, jo par prokurora amata kandidātu var kļūt ne agrāk kā 25 gadu vecumā. Mēs pašlaik nevaram žēloties, ka juristi ir vāji sagatavoti vai ka viņiem nav zināšanu vai vēlmes strādāt.