Eksperts: Putins izskata uzbrukuma scenāriju Baltijai, bet nevajag krist panikā
Krievijas diktators Vladimirs Putins noteikti izskatot scenāriju par Krievijas uzbrukumu Baltijas valstīm un tam noteikti jābūt gataviem, intervijā ar TV24 pauž Krievijas opozīcijas politiķis, ekonomists, kādreizējais enerģētikas ministra vietnieks Vladimirs Milovs.
"Saistībā ar to ir svarīgs moments - nevajag krist panikā, bet jāskatās uz to, kur ir viņa vājās vietas. Piemēram, tas, ko jūs pieminējāt, dažādi eksperti daudzkārt ir teikuši, arī es, ka Putinam ir problēma - viņam ir liels cilvēkresursu deficīts.
Domāju, esat redzējis ziņas, ka viņiem strauji samazinājusies iesaukšana armijā. Lai cik smieklīgi šķistu, Krievijā nav tik daudz cilvēku kā liekas. Jā, iedzīvotāju skaits pārsniedz 140 miljonus cilvēku, bet lielā mērā tie ir cilvēki gados, lielā mērā tās ir sievietes. Vīriešu vecumā no 20 līdz 30 gadiem ir mazāk nekā 8 miljoni.
Man saka - tik un tā tas ir daudz, bet viņi ir vajadzīgi ekonomikā. Nebūs darbinieku kaut vai militārajā rūpniecībā, ja viņus visus nosūtīs uz fronti. Tāpēc, ja, piemēram, Putins sagatavos kādu lielu, plaša mēroga militāru operāciju, teiksim, Baltijas valstīs, viņam nebūs cita varianta, kā atvilkt karaspēku no Ukrainas, jo citur viņam karavīrus nav kur ņemt. Tas nozīmē, Ukrainai pavērtos liels robs Krievijas aizsardzībā. Viņi varētu dot prettriecienu un atgūt daļu teritorijas. Citu variantu Putinam nav," norāda eksperts.
Tā vietā, pēc Milova domām, Putins, kurš ir apguvis daudzus hibrīdkara paņēmienus - teroraktus, sabotāžu, teroristisku grupu iesūtīšanu, komunikāciju pārraušanu, stratēģisko objektu spridzināšanu - varētu pievērsties šāda veida aktivitātēm kaimiņvalstīs.
"Man šķiet ir svarīgi aukstasinīgi skatīties uz Putina ievainojamībām un vājajām vietām. Tā ir galvenā mācība no aizvadītajiem četriem gadiem Ukraina šīs ievainojamības labi redz, un tāpēc tai izdodas pretoties pārākas armijas agresijai. Ukraina veiksmīgi pretojas, atvaira šo agresiju, jo Ukraina trāpa Putina vājajās vietās, kuru ir daudz.
Ukraina nesaka - mēs jau vairākus gadus pretojamies, bet karš tik un tā turpinās, tātad ko? Neko, jāturpina pretoties, jāmeklē vājās vietas, tādas ir. Tostarp, ja Putins izšķirsies par kādu jaunu agresiju, piemēram, pret Baltijas valstīm, būs ar ko viņiem atbildēt un uz to ir jākoncentrējas," mudina krievu opozicionārs Milovs.