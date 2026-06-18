Liepājā uzlabo satiksmes ērtības, drošību un piekļuvi īpašumiem
Liepājas Komunālā pārvalde šogad ielu infrastruktūrā plāno ieguldīt 5,36 miljonus eiro un veikt būvdarbus 9,24 km apjomā, uzlabojot satiksmes ērtības, drošību un piekļuvi īpašumiem. Darbi, kas finansēti no valsts, pašvaldības un ES līdzekļiem, aptver galveno ielu pārbūves, grants ielu un ietvju izbūvi, kā arī apgaismojuma un satiksmes drošības risinājumus.
Liepājas Komunālā pārvalde ir precizējusi 2026. gada būvdarbu sezonas ielu infrastruktūras būvobjektu sarakstu. Liepājā ielu būvdarbi notiks 9,24 km garumā. Jau martā sākusies būvdarbu sezona un šobrīd pārvalde aktīvi strādā, lai visas šīs vasaras ieceres īstenotos.
Šogad gan par ES, gan pilsētas budžeta naudu notiks:
- atsevišķu ielu posmu un laukumu būvdarbi
- grants ielu programmas būvdarbi
- gājēju ietvju posmu izbūve
- uzlabojumi ielu un zaļo teritoriju apgaismojumā
- satiksmes drošības uzlabojumi.
Uzlabosies trīs lietas: satiksmes ērtības, satiksmes drošība un piekļūšana pie īpašumiem.
Kopumā šogad ielu infrastruktūras attīstīšanai plānots investēt 5 360 782 eiro.
No valsts ielu uzturēšanai un attīstībai pilsēta 2026. gadā saņems mērķdotāciju: 2 874 079 eiro, savukārt no pilsētas budžeta, kā deputāti lēmuši, šiem mērķiem piešķirti 2 486 703 eiro. Šajā summā nav ierēķināts ES līdzfinansējums O. Kalpaka un Raiņa ielas pārbūvei.
Atsevišķu ielu posmu vai laukumu būvdarbi
1. O. Kalpaka ielas, no Raiņa līdz Brīvostas ielai, un vairāku šķērsielu, Ostas, Flotes, Sliežu un Siļķu ielu posmu, pārbūve, 2 km – Eiropas Savienības līdzfinansējums un pašvaldības finansējums. Saskaņā ar būvdarbu līgumu darbi jāpabeidz 2028. gadā. 2. Raiņa ielas pārbūve, posmā no Rīgas līdz Baseina ielai, 0,85 km – Eiropas Savienības līdzfinansējums un pašvaldības finansējums. Būvdarbi jāpabeidz šajā gadā. Būvdarbi paredz Raiņa ielas pārbūvi visā 850 metru garumā no Rīgas līdz Baseina ielai. Tiks pārbūvēta brauktuve, ietves, apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas, inženierkomunikācijas – ūdensvads, lietus un sadzīves kanalizācijas sistēmas. 3. Brīvības ielas brauktuves seguma pārbūve notiks divos posmos: no pilsētas robežas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (Liepāja-Rīga) un no Cukura ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Zemnieku ielas, kopējais garums 5,2 km – pašvaldības un Valsts finansējums. Būvdarbus plānots uzsākt šovasar, tos pabeigs 2027. gadā. 4. Debess ielas izbūve, posmā no Klaipēdas līdz Vētru ielai, 0,22 km - pašvaldības finansējums. Būvdarbi jau uzsākti martā. Debess ielā posmā šobrīd turpinās inženierkomunikāciju būvdarbi. Debess ielas posma perspektīvajā trasē, kas virzās puslokā no Klaipēdas ielas virzienā uz Vētru ielu, top lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Līdz vasaras sākumam tiks izbūvēti arī ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas, siltuma un elektroapgādes tīkli.
Pēc inženierkomunikāciju būvdarbiem sāksies ielas apakškārtas un virszemes labiekārtojuma izveide. Ielas posmu plānots izbūvēt līdz šā gada beigām, kas ir pirmā būvdarbu kārta Debess ielas teritorijā.
Grants ielu programmas būvdarbi
1. Pīļu ielas no Kungu līdz Tebras ielai pārbūve, 0,4 km – pašvaldības finansējums. Būvdarbi uzsākti 2025. gada jūnijā, tie pabeigti 2026. gada jūnijā. Nupat, maija beigās ielā ir uzklāta asfalta seguma virskārta un izvietotas visas jaunās ceļu satiksmes zīmes, uzkrāsots horizontālais marķējums. Būvobjektu nodos ekspluatācijā šā gada jūnijā. 2. Tvaiku ielas pārbūve, posmā no Krūmu līdz Mežu ielai, 0,25 km – pašvaldības finansējums. Atbilstoši būvprojektam Tvaiku ielā tiks izbūvēta asfaltēta brauktuvi, gājēju ietve, nobrauktuves uz īpašumiem, pārbūvēti un izbūvēti lietus kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un citi apakšzemes komunikāciju tīkli. Būvdarbi uzsākti šā gada maijā, tos plānots pabeigt šajā rudenī. 3. Pulkveža Brieža ielas pārbūve, posmā no Virsaišu līdz Studentu rotas ielai, 0,32 km – pašvaldības finansējums. Būvdarbi uzsākti šā gada maijā, tos, tāpat kā Tvaiku ielā, plānots pabeigt rudenī. Pulkveža Brieža ielā tiks izbūvēta asfaltēta iela un nobrauktuves uz īpašumiem. Ielas pāra numuru pusē - arī ietve betona bruģakmenī un autostāvvietas ar akmens bruģa segumu. Krustojumā pie Studentu rotas ielas paredzēta jauna gājēju pāreja. Lai novadītu lietus ūdeni, tiks izbūvētas apakšzemes inženierkomunikācijas.
Gājēju pāreju izbūve
1. Autobusa pieturvietas paplašinājuma pārbūve un paviljona uzstādīšana pie īpašuma Krūmu ielā Nr.51. Izmaiņas šeit notiks tāpēc, ka esošā autobusu pietura atrodas uz daudzdzīvokļu mājas zemes, - tā tiks izcelta ārā un labiekārtota jauna pieturvieta. 2. Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve un autobusu pieturas pārbūve Dzērves ielā, posmā no Rucavas ielas līdz Nīcas ielai. Šeit tiks izbūvēts gājēju pārejas apgaismojums un pārbūvēta autobusu pietura “Dzērves iela”, izveidojot brauktuves paplašinājumu un arī pārbūvējot ietvi. Lēmumu par ielas posma sakārtošanu un satiksmes drošības uzlabošanu pieņēmusi Transporta infrastruktūras komisija. Tuvumā atrodas doktorāts, veikali, aptieka, līdz ar to iedzīvotājiem pārvietošanās šeit būs labāka nekā līdz šim.
Abu pieturvietu pārbūvi uzsāks un pabeigs šajā vasarā.
Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki pilsētas mājas lapā un sociālajos tīklos regulāri tiek aicināti ievērot ceļu satiksmes zīmes un norādes.
Saistībā ar to, ka pilsētā regulāri norisinās labiekārtošanas darbi un notiek satiksmes organizācijas un plūsmu maiņa, izveidota digitālā karte, kurā iedzīvotāji var uzzināt aktuālo remontdarbu statusu, slēgto ielu posmus, apvedceļus, esošo un plānoto darbu termiņus un citu būtisku informāciju.
Mājas lapas meklētājā jāieraksta: Satiksmes organizāciju izmaiņu digitālā karte.