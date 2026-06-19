Ringolds Balodis saņem kauninājumu no “Latvijas Universitātes” - pamanīta Rīgas domnieka sajūsma par kāda vīrieša “Facebook” foto krievu armijas kostīmā
Vēl nesen manāmu sašutumu izraisīja Rīgas domes deputāts Ringolds Balodis (LPV), kurš “Facebook” saziņā ar kādu vīrieti, jūsmoja par viņa krievu desantnieka kostīmu ar Krievijas Gaisa desanta karaspēka (VDV) karogu fonā. Šādai publiskai simpātiju izrādīšanai nu ir sekas, kā noskaidroja Jauns.lv.
Pašai fotogrāfijai, kurā redzams “Facebook” lietotājs “Karl Chunka” nekāda pavadošā teksta nav, taču Balodis pie tās atstāja šādu komentāru: “Laba bilde, šogad būšu Kečkemētā!” Uz to “Karl Chunka” atbild, krievu valodā apsveicot Rīgas domes deputātu vārda dienā:
Interesi izsauca Ringolda Baloža solījums, ka “šogad” viņš būs minētajā Ungārijas pilsētā. “Šogad” ir ļoti plašs jēdziens, liekot domāt, ka abi – kā Rīgas domnieks, tā VDV kostīmā tērpies kungs – zina, kurš/kuri datumi tieši domāti. Tas liek noprast, ka abi varētu zināt arī iemeslus.
Kontekstā ar Krievijas desantniekiem Kečkemētai gan ir pierakstītas dažas vēstures lapaspuses – tur savulaik dislocējās 902. atsevišķais desanta bataljons (902 ODSB), kas bija daļa no PSRS spēku Dienvidu grupējuma.
Šī slavenā Gaisa desanta vienība darbojās kā 105. sargu gaisa desanta divīzijas sastāvdaļa (līdz tās likvidēšanai). Bataljons bija svarīga desanta spēku sastāvdaļa reģionā.
LU ētikas komisija pamatīgi nostrostē savu profesoru Balodi, reaģē arī Rīgas dome
Jauns.lv izdevās noskaidrot, ka Ringolds Balodis ir piedzīvojis arī šādas PSRS atribūtu slavināšanas sekas.
Vēl 2. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā ētikas komisija izskatīja kādas personas iesniegumu, kurā lūgts izvērtēt LU Juridiskās fakultātes profesora/-es iespējamo akadēmiskās ētikas normu pārkāpumu, sociālo tīklu komentāros atklāti paužot sajūsmu par attēlu, kurā persona redzama ar bijušās Padomju Savienības gaisa desanta karaspēka simboliku. Jauns.lv ir zināms, ka izvērtētais ir bijis Rīgas domnieks Ringolds Balodis.
Ētikas komisijas lēmums bija vienbalsīgs: “[...] norobežojoties no profesora/-es politiskās darbības, konstatē, ka rīcība, publiski sociālajos tīklos paužot atzinību personai, kura redzama fotoattēlā ar Padomju Savienības simboliku, nav uzskatāma par pieļaujamu un var tikt interpretēta kā agresorvalsts īstenoto darbību atbalstīšana vai normalizēšana, kas ir fundamentālā pretrunā ar LU pozīciju. Ētikas komisija atgādina, ka piederība LU saimei pieprasa izjust, apzināties un realizēt ētisko dimensiju visaugstākajā līmenī. Ētikas komisija aicina jebkurā lēmumā balstīties uz ētisku rīcību, racionāli prognozējot savas rīcības sekas un, izvērtējot alternatīvas, izdarīt atbildīgu izvēli.”
Jauns.lv ir arī sanācis iepazīties ar Rīgas domes Deputātu ētikas komisijas dokumentu, kurā, atbildot uz kādas personas iesniegumu, pausts, ka ir izskatīts konkrētais gadījums. Arī šis gadījums ir par Ringolda Baloža publisko minētā vīrieša “Facebook” bildes apjūsmošanu. Jauns.lv sazinājās ar Rīgas domi, lai lūgtu skaidrot – kāds bija lēmums.
Ringolds Balodis 2025. gada pašvaldību vēlēšanās netika ievēlēts Rīgas domē, taču vietu tur dabūja, pateicoties sociālo tīklu personības, influenceres Maijas Armaņevas veiksmīgai iekļūšanai Saeimā.