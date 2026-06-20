Piņķos atrod nesprāgušas granātas, ukraiņi “apmaldās” Iecavā, nekārtība Kurzemes kapos: kriminālā province
Babītes pagastā, Piņķos, Jelgavas ūdenslīdēji no vietējo atpūtnieku iecienītajā peldvietā uzgāja vairākus bīstamus priekšmetus, tostarp arī nesprāgušas rokasgrānatas. Savukārt Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir pikta uz kapu apmeklētājiem, kuri pēc kapavietu sakopšanas, nemāk pareizi izmest atkritumus.
Ulbrokā kādam onkulim neizdevās nozagt autobusa pieturā atstātu bērnu skrejriteni – tā vietā viņš iekūlās nepatikšanās un policijas “asajā hronikā”. Toties Ādažu novadā pašvaldības policisti notvēruši ūdensmotociklistu, kurš neatļauti traucās pa visiem rīdziniekiem svarīgo Mazo Baltezeru. Savukārt Dienvidkurzemē vietvara dusmojas, uz kapu apmeklētājiem, kuri rada šmuci kapsētas žogmalē.
Ulbrokā neveiksmīgi mēģina nozagt bērnu skrejriteni
Pusmūža vīrieša vēlme atsākt sportot Ulbrokā ar svešu bērnu skrejriteni noslēdzas, īsti pat nesākusies, informē Ropažu novada pašvaldības policija, kura pirms nedēļas videonovērošanas kamerās pamanīja, ka sabiedriskā transporta pieturvietā sēž jaunietis ar skrejriteni, bet steidzīgi, iekāpjot autobusā, braucamrīku aizmirsa:
“Pēc neilga laika pieturvietā apsēdās kāds vīrietis, kurš brīdi pētīja skrejriteni, bet pēc tam paņēma to rokās un turēja kā savu. Policijas darbiniekiem nekavējoties reaģējot un ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka vīrietis ir policijas redzeslokā jau iepriekš nonākusi persona.
Sākotnēji policija gaidīja pieturvietā nākamo autobusu cerībā, ka jaunietis būs attapies un atgriezīsies pakaļ skrejritenim, taču nesekmīgi.
Pēc kāda laika pie tuvējā veikala policijas darbiniekus uzrunāja kāda satraukta sieviete. Viņa jautāja, vai nav pamanīts skrejritenis, kuru dēls aizmāršības dēļ atstājis pieturā. Tika noskaidrota sievietes personība, un viņas telefonā uzrādītā dēla fotogrāfija vizuāli sakrita ar video fiksēto jaunieti. Skrejritenis tika veiksmīgi atdots īpašniekiem.”
Mazajā Baltezerā notver kārtējo ūdensmotociklistu
Savukārt Ādažu novada pašvaldības policisti pirms nedēļas notvēruši braucēju, kurš traucās pa aizliegtu teritoriju: “Pašvaldības policijas redzeslokā nonāca kārtējais ūdensmotocikla vadītājs, kurš klaji ignorēja noteiktās prasības un pārvietojās pa Mazā Baltezera akvatoriju.
Likumsargi atgādina, ka ūdensmotociklu izmantošana Mazajā Baltezerā ir aizliegta: “Tā nav tikai nevainīga “pabraukāšanās” vai izklaide, bet gan apzināta noteikumu neievērošana, ignorējot skaidri redzamas aizlieguma zīmes. Par konstatēto pārkāpumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.”
Par braukšanu ar ūdensmotociklu Mazajā Baltezerā fiziskai personai var tikt piemērots līdz 200 eiro, bet juridiskai personai – līdz 300 eiro liels naudas sods. Motorizētais ūdenssports, ūdensslēpošana un tam pielīdzināmie veidi vēl Ādažos aizliegti Dūņezerā un Lielā Baltezera – Mazā Baltezera kanālā. Tam galvenie iemesli ir saistīti ar vides aizsardzību, ezera raksturu un drošību, nevis tikai ar troksni, jo Mazā Baltezera ūdeni izmanto Rīgas ūdensapgādes sistēmā gruntsūdeņu mākslīgai papildināšanai, un tā kvalitātei ir īpaša nozīme.
Piņķos no ūdens izvelk nesprāgušas granātas
Netālu no Rīgas robežas – Babītes pagasta Piņķu ūdenskrātuvē, kas savulaik izveidota, uzplūdinot un norobežojot vietējo ūdensteci – Neriņas upi, šonedēļ ūdenslīdeju biedrība “Mitau Diver” nirēji no dzelmes izvilka dažādus priekšmetus, kas radīja bīstamību atpūtniekiem. “Mitau Diver” vēsta:
“Saņēmām informāciju no vietējā iedzīvotāja, ka vienā no Piņķu peldvietām zem ūdens atrodas bīstams priekšmets, ar kuru jau bija traumēts peldētājs. Devāmies uz notikuma vietu, veicām zemūdens apsekošanu un priekšmetu atradām. Tā kā tā izcelšanai nepieciešama specializēta tehnika, vieta tika marķēta ar boju un par situāciju informētas atbildīgās iestādes.
Izmantojot iespēju, pārbaudījām arī vairākas citas apkārtnes peldvietas, lai pārliecinātos par to drošību. Diena neiztika bez pārsteigumiem – apsekošanas laikā tika atrastas arī divas rokasgranātas. Par atradumu nekavējoties tika informēta policija, un tālākās darbības veica atbildīgie dienesti.”
Bīstamais priekšmets, uz kura bija savainojies kāds peldētājs, pēc visa spriežot, izrādījās betona caurule. Bet pēc pirmatnējās apskates viena nesprāgusī granāta varētu būt no Pirmā pasaules kara, bet otra – no Otrā pasaules kara.
Mārupes novada pašvaldība informē: “Lai sakoptu teritoriju un padarītu uzturēšanos pie ūdens drošāku un patīkamāku, pie Piņķu ūdenskrātuves šobrīd notiek teritorijas labiekārtošanas darbi. Vienlaikus tiek veikta arī ūdens gultnes atbrīvošana no bīstamiem priekšmetiem, kas pēc iedzīvotāja ziņojuma tika konstatēti zemūdens apsekošanas laikā.
Šobrīd teritorijā tiek izvietotas norobežojošās lentas un būs izliktas arī informatīvās zīmes, tādēļ aicinām ikvienu būt atbildīgiem un darbu norises laikā neapmeklēt ūdenskrātuvi, nedoties tajā peldēties. Pēc darbu pabeigšanas ūdenskrātuves apmeklējums un peldēšanās būs iespējama kā ierasts. Informējam, ka šajā ūdenskrātuvē regulāri tiek veiktas arī ūdens kvalitātes pārbaudes, tomēr atgādinām, ka šī nav normatīvajos aktos noteikta oficiāla peldvieta, ūdenskrātuves apmeklēšana un uzvedība pie/uz ūdens ir katra individuāla atbildība.”
Dienvidkurzemē piktojas uz šmucīgajiem kapu apmeklētājiem
Dienvidkurzemes novada vietvara sociālajos tīklos publicējusi videonovērošanas kameras uzņemto, kurā redzams, kā kāds “kapsētas uzkopējs” komposta kaudzē izmet plastmasas maisā “ieslēptos” atkritumus:
“Joprojām kapos netiek ievērota pareiza atkritumu šķirošana. Dienvidkurzemes novada pašvaldības policija administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros noskaidro videomateriālā redzamā vīrieša identitāti. Ja jums ir informācija par šīs personas identitāti, lūdzam zvanīt pa tālruni 26625333.
Lapas, zarus, skujas, dabīgos ziedus un citus bioloģiskos atkritumus nedrīkst izmest kapu teritorijā izvietotajos sadzīves atkritumu konteineros. Tie jānovieto īpaši paredzētās lapu un zaru kaudzēs, kas atrodas kapu teritorijā. Sadzīves atkritumu konteineros drīkst izmest tikai neorganiskos atkritumus, piemēram, mākslīgās puķes, plastmasas un stikla sveču traukus, vāzes un metāla izstrādājumus. Atkritumu šķirošana ir būtiska, lai tie nenonāktu dabā un lai vēlāk nebūtu jāveic laikietilpīga to atlasīšana no bioloģisko atkritumu kaudzēm.
Būvniecības atkritumi, piemēram, kapu apmales un pieminekļu daļas, iedzīvotājiem jānogādā kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem. Tāpat iespējams pasūtīt speciālu konteineru, sazinoties ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju, kurš nodrošinās atkritumu izvešanu un pārstrādi. Ja radušies jautājumi par vairs nevajadzīgām kapu apmalēm vai citiem būvniecības atkritumiem, ieteicams sazināties ar kapu apsaimniekotāju, kurš sniegs padomu par piemērotāko risinājumu.”
Novada pašvaldība atgādina, ka ir svarīgi ir ne tikai sakopt savu piederīgo kapavietas un cieņpilni pieminēt aizgājējus, bet arī šķirot kapos radušos atkritumus.
Noslēpumainie ukraiņi Iecavā
Bauskas novada pašvaldības policija nedēļas vidū izplatīja šādu paziņojumu: “Pašvaldības policijas Iecavas nodaļas inspektori, patrulējot Pārupes ielas mazdārziņus, Iecavā, ievēroja aizdomīgu transportlīdzekli ar tajā esošām četrām personām. Apturot transportlīdzekli un pārbaudot personas, noskaidrots, ka tajā atradās Ukrainas valsts pilsoņi. Personas nevarēja konkrēti paskaidrot viņu atrašanās iemeslu Iecavas pilsētā.
Personas sākotnēji skaidroja, ka esot apmaldījušās, tad paskaidroja, ka esot braukuši uz Rīgu, vēlāk skaidroja, ka esot braukuši ciemos.
Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem, pieskatīt savus īpašumus, pievērst uzmanību aizdomīgām personām īpašumos un ziņot par tām pašvaldības policijai vai Valsts policijai, zvanot pa tālruņa numuru 20278188 vai 112.”