Urbānā dārzniecība pārņem arī Rīgu - kā pareizi ierīkot dārziņu dzīvoklī, lai tajā viss “nenomirtu”
Spriežot pēc tā, ka Rīgā popularitāti iegūst urbānā dārzniecība, latviešu dzīvesziņa arī pilsētniekos nav zudusi un vēlme pēc sava mikrodārziņa uz palodzes vai balkona ir spēcīga. Lai arī runa ir varbūt par vienu vienīgu garšaugu vai tomātu, arī tas jāaudzē pareizi, tāpēc lūdzām padomu speciālistiem, kā pilsētniekiem pareizi rūpēties par savu mazo zaļo “dārziņu” uz palodzes vai balkona.
Palūkosimies no citas puses – vai mazdārziņu uz palodzes var izveidot nepareizi? Vai varbūt tomēr “zaļāk” ir iegādāties garšaugus un dārzeņus tirgū, tādējādi savā ziņā mazinot pārtikas atkritumu apjomu, kad zemniekam izaudzētais ir jāizmet, jo nav realizēts?
“Garšaugu un dārzeņu audzēšana uz palodzēm un balkoniem var būt “zaļāka” izvēle noteiktos gadījumos, taču tas nav viennozīmīgi,” saka Nacionālā botāniska dārza eksperts Andrejs Svilāns. “No vienas puses, pašu audzēti augi var samazināt transportēšanas attālumu un iepakojumu, kā arī dot iespēju novākt tieši tik, cik nepieciešams, tā mazinot pārtikas atkritumus. No otras puses, mazā apjomā audzēšana mājās ne vienmēr ir efektīvāka par profesionālu audzēšanu un tirgus piegādes ķēdēm, kur resursi tiek izmantoti koncentrētāk. Tāpēc kopējais “zaļums” ir atkarīgs no konkrētās situācijas – cik un kā audzē, cik efektīvi tiek izmantota raža.”
Bet speciālistam ir vēl kas piebilstams: “Būtiska daļa ir arī psiholoģiskais un praktiskais ieguvums – dārzkopība uz palodzes vai balkona var mazināt stresu, radīt prieku un veicināt interesi par pārtikas audzēšanu. Tā ir sava veida meditācija. Tas ir nozīmīgs ieguvums, pat ja tiešais vides ieguvums ir neliels.”
Ja tomēr nolemts izveidot savu mazo dārziņu pilsētas dzīvoklī, bet vasara jau sākusies, pirmais jautājums ir – vai viss nokavēts? “Pavisam noteikti vēl var izaudzēt dažādus zaļumus: dilles, rukolu, spinātus. Tiem vienā veģetācijas periodā var pagūt novākt vairākas ražas,” iesaka Dārzkopības institūta pētniece Solvita Zeipiņa. “Lai zaļumi būtu ilgāk pieejami, var sēt ik pa divām nedēļām, lai neizzied. Arī redīsiem ir ātraudzīgas šķirnes, kas piemērotas audzēšanai vasaras karstākajā laikā, neizziedēs, un redīsi būs sulīgi. Var stādīt un audzēt garšaugus podiņos – mikrozaļumu audzēšanas mājas apstākļos, lai bagātinātu savu ēdienkarti, arī ir labs veids, kā spert pirmos soļus dārzkopībā.”
Ja cilvēks nav dārznieks un viņam nav pieredzes, vislabāk sākt ar vienkāršiem, ātri augošiem un mazprasīgiem augiem, lai ātri tiktu pie rezultāta un saprastu dārzkopības pamatus. “Mājās uz palodzes var ļoti viegli audzēt, piemēram, redīsus un citu dīgstu sēklas, kā arī avotkresi, kas ātri sadīgst un neprasa lielu kopšanu. Tas palīdz iemācīties pamatprincipus: gaisma, mitrums un sēklu dīgšana,” skaidro Andrejs Svilāns. “Ja ir lodžija vai balkons, var mēģināt audzēt vienkāršus dārzeņus, piemēram, tomātus podos. Galvenais ir sākt ar dažiem augiem, nevis visu uzreiz, un tad saprast, kas konkrētajos apstākļos aug vislabāk.”
Kādas ir galvenās kļūdas, ko pieļauj pilsētnieki, ierīkojot dārziņu uz balkona? Kādus augus drīkst un vajag stādīt kopā, bet kādus labāk turēt pa gabalu citu no cita? “Balkona dārziņš no parasta dārza dobēm atšķiras galvenokārt ar ierobežotu vietu un substrāta apjomu,” stāsta Andrejs Svilāns. “Podos augu saknēm ir mazāk zemes, tāpēc tās ātrāk izžūst un ātrāk iztērē barības vielas. Tāpat jāņem vērā, ka barības vielu daudzums podā ir ierobežots, tāpēc jāmēslo regulāri. Ja tiek audzēti daudzgadīgi augi, jādomā par pārziemošanu, kas ne vienmēr ir vienkārša, īpaši podos. Atšķirība starp atvērtu un stikloto balkonu galvenokārt ir mikroklimats. Atvērtā balkonā augi ir pakļauti vējam, lietum un temperatūras svārstībām, savukārt stiklotā balkonā apstākļi ir stabilāki un siltāki, bet vasarā var veidoties lielāks karstums un sausums. Tāpēc stiklotos balkonos īpaši svarīga ir ventilācija, un uzmanība jāpievērš pārkaršanai, bet atvērtos – aizsardzība pret vēju un straujām laikapstākļu izmaiņām.”
Ierīkojot mazdārziņu uz balkona, dažkārt netiek ņemtas vērā nianses, par kurām nav jādomā siltumnīcā vai dārza dobēs, norāda speciālisti. “Piemēram, tiek izvēlēti pārāk mazi trauki, kuros augi tiks audzēti,” saka Solvita Zeipiņa. “Tādos gan augiem trūks vietas, kur veidot saknes, gan substrāts pārāk ātri izžūs. Piemēram, tomātiem vajag vismaz 10 litru trauku, paprikai, gurķiem un lielākām puķēm 3–5 litru.”
“Tāpat kļūda ir izmantot vecu augsni atkārtoti, piemēram, tomātiem, jo tajā var saglabāties kaitēkļi un slimību ierosinātāji no iepriekšējās sezonas. Svarīgi ir arī nepārslogot balkonu ar pārāk daudziem augiem un izvēlēties tiem piemērotus traukus ar labu drenāžu,” uzsver Andrejs Svilāns.
Platība maza, bet vēlmes lielas un dažādas – gribas gan salātiņu, gan tomātiņu, varbūt kādu zemeni. Vai ir kādi augi, ko nevajadzētu stādīt gluži blakus vienā kastē? “Par augu saderību – daži labi aug kopā, jo tiem ir līdzīgas prasības pēc gaismas, mitruma un barības vielām. Piemēram, tomāti labi sader ar baziliku un citiem siltummīlošiem garšaugiem. Savukārt augus ar ļoti atšķirīgām prasībām, izteikti sausumizturīgus un mitrumu mīlošos, labāk audzēt atsevišķi, lai būtu vieglāk nodrošināt katram piemērotus apstākļus,” iesaka Andrejs Svilāns.
“Šo praksi vairāk piekopj mazdārziņos – dzirdēts, ka zemenēm paralēli stāda ķiplokus. Ir garšaugi, kas, iestādīti pamīšus ar galvenajām dārzeņiem, var dezorientēt kaitēkļus; to esam novērojuši arī savos lauku pētījumos,” stāsta Solvita Zeipiņa. “Vienā veģetācijas traukā ieteicams audzēt augus ar līdzīgu augumu un mitruma nodrošinājuma vajadzību, piemēram, tomātiem, kas parasti izaug lieli, nestādīt blakus kaut ko maziņu, kas tiks noēnots, turklāt būs liela konkurence par mitrumu. Tāpat, nopērkot kādu garšaugu veikalā, jāizvērtē, vai to nevajadzētu pārstādīt lielākā podiņā.“
Pilsētas dzīvokļos, pat ja ir plašāki balkoni un it kā vairāk vietas dārzniecībai, tomēr ir viena būtiska un neizmaināma lieta – novietojums. Ja audzēšanai iesaka dienvidu pusi, bet logi vērsti uz ziemeļiem, tur neko daudz nevar iesākt un improvizēt. “Ja vēlme ir pa vasaru kaut ko audzēt uz palodzes, tomēr ir svarīgi, kurā virzienā balkons ir vērsts, un jāiepazīstas ar konkrēto augu augšanas prasībām, piemēram, kāds apgaismojums ir vajadzīgs. Bet kopumā garšaugus dzīvoklī var audzēt diezgan veiksmīgi,” saka Solvita Zeipiņa.
“Daudziem pilsētas dzīvokļiem tiešām nav balkonu, tāpēc palodze ir viena no galvenajām vietām augu audzēšanai telpās. Logu izvietojumu pret debespusēm nav iespējams mainīt, un tas būtiski ietekmē augu augšanas apstākļus. Ja logs visu dienu ir saulē, piemēram, dienvidu pusē, daži augi tur jutīsies ļoti labi, bet citiem var būt par karstu vai sausu. Ieteikums eksperimentēt un vērot, kuri augi konkrētajos apstākļos aug labāk, ir ļoti pamatots, jo apstākļi atšķiras ne tikai pēc debespusēm, bet arī pēc telpas temperatūras, ventilācijas un logu konstrukcijas,” piebilst Andrejs Svilāns.
Ja audzēt pašam no sēkliņas un dīgstiem šķiet pārāk sarežģīti vai pietrūkst pacietības, gan lielveikali, gan mazāki specializēti veikaliņi un arī audzētāji tirgū nāk pretī un piedāvā garšaugus un dārzeņus podiņos. Cik droši ir tiem uzticēties, jo ir uzskats, ka tiek tirgoti arī slimi augi, ar kaitēkļiem, īpaši lielveikalos? “Veikalos nopērkamie garšaugu stādi ne vienmēr ir slimi vai kaitēkļu invadēti, tomēr risks pastāv, īpaši, ja augi ilgstoši atradušies tirdzniecības zālē vai nav saņēmuši pietiekamu kopšanu,” atzīst Andrejs Svilāns. “Pat rūpīgi izvēlēts augs negarantē, ka vēlāk neparādīsies kāda problēma, tāpēc jauniegādātos augus ieteicams dažas nedēļas turēt atsevišķi no pārējiem telpaugiem vai stādiem un regulāri novērot.”
“Lielāks risks būs iegādāties nevis garšaugu stādiņu, kas inficēts ar slimībām, bet gan, ka uz tā jau mitinās kādi kaitēkļi: laputis, baltblusiņas, tīklērces. Vieglāk to var pamanīt, ja veikalā aplūko lapu apakšpuses. Tāpat kopumā vizuāli jānovērtē, vai augs izskatās labi, ir veselīgs centrālais dzinums, aug jaunas lapiņas,” iesaka Solvita Zeipiņa.
Rīga var lepoties ar labu, kvalitatīvu krāna ūdeni, ko droši drīkst dzert arī nevārītu, bet kā ar augiem? “Krāna ūdens Latvijā parasti ir dzerams un lielākoties piemērots arī augu laistīšanai, taču tas var saturēt kalciju un magniju, kas ilgtermiņā var veidot kaļķa nogulsnes augsnē un uz poda virsmas. Tas īpaši var ietekmēt augus, kas dod priekšroku skābākai videi. Ikdienas apstākļos tā parasti nav problēma, ja augi tiek regulāri, aptuveni reizi 1–3 gados, pārstādīti un augsne tiek atjaunota,” saka Andrejs Svilāns. “Ja ir jutīgi augi, var palīdzēt lietusūdens vai mīkstināts ūdens, taču lielākajai daļai telpaugu un garšaugu krāna ūdens ir piemērots. Svarīgi ir izvairīties no nepiemērotiem šķidrumiem, piemēram, saldinātiem vai minerālvielām bagātiem dzērieniem, tostarp minerālūdens, kas var izjaukt augsnes līdzsvaru un kaitēt saknēm.”
Runājot par podiem, kādos stādīt savus zaļos augus, speciālisti atzīst, ka vienlīdz labi ir gan māla, gan plastmasas podi. No estētikas viedokļa cilvēki biežāk dod priekšroku māla podiem. Tie ir elpojoši, palīdz regulēt mitrumu substrātā un daudziem šķiet dabiskāki un pievilcīgāki. Tomēr māla podi ir smagi, tāpēc, īpaši uz balkoniem, jāņem vērā to svars un nestspējas ierobežojumi. Un te nu nepārspējami “uzvarētāji” būs plastmasas podi, kuru galvenā priekšrocība ir nelielais svars. Tie ir arī izturīgi, lētāki un viegli pārvietojami. “No vides viedokļa nav vienas universāli labākās izvēles. Māla podi izgatavoti no dabīga materiāla un var kalpot ļoti ilgi, savukārt plastmasas podi ir vieglāki un izmantojami daudzus gadus, ja netiek regulāri nomainīti. Ilgtspējīgākā izvēle parasti ir izmantot podus pēc iespējas ilgāk neatkarīgi no to materiāla,” uzsver Andrejs Svilāns.
Noslēgumā – par zemi. Tie, kam ir lauku mājas vai iespēja tikt pie augsnes, nereti to izrok un atved maisā uz pilsētu. Citi uzticas gatavajam substrātam veikalā. Kuram taisnība? “Iesācējiem ieteicamāk būtu izmantot gatavos substrātus, jo dārza augsne reizēm var būt pa blīvu, podā ātrāk sablīvējas, kā rezultātā ir sliktāka drenāža. Lauka augsne podā un tās dabiskajā vidē “strādā” atšķirīgi,” skaidro Solvita Zeipiņa. “Ja pieejams lauks, kurā ir melnzeme, tā labi noder balkona dārziņa ierīkošana. Nereti kombinē dārza augsni ar veikalā iegādātajiem substrātiem, bet, pērkot veikalā, vērts pievērst uzmanību substrāta derīguma termiņam.”
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.