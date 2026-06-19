Vasaras saulgrieži 2026: ko drīkst un ko nedrīkst garākajā gada dienā
21. jūnijā iestāsies vasaras saulgrieži – īpašs astronomisks brīdis, kad diena kļūst visgarākā, bet nakts – visīsākā gadā. Ar šo datumu dažādās kultūrās saistās daudz ticējumu, uzskatu un māņticību, kas tikuši nodoti no paaudzes paaudzē.
Vasaras saulgriežus jau izsenis uzskatīja par maģisku spēka dienu, un mūsu senči ticēja, ka tieši 21. jūnijā var piesaistīt veiksmi, attīrīties no neveiksmēm vai, gluži pretēji, piesaukt nelaimi, ja tiek pārkāpti noteikti aizliegumi.
Slāvu tradīcijās vasaras saulgriežu diena tika saistīta ar Saules, dabas un dzīvības enerģijas vislielāko spēku. Tāpēc cilvēki uzmanīgi vēroja dabas zīmes un ievēroja īpašus noteikumus.
Viens no izplatītākajiem ticējumiem vēstīja: ja šajā dienā sagaida saullēktu, cilvēks iegūst veselību un enerģiju visam gadam. Tika uzskatīts arī, ka 21. jūnija rīta rasa ir dziednieciska — ar to mazgājās, lai iegūtu skaistumu un aizsardzību pret slimībām.
Vēl viens ticējums bija saistīts ar laika apstākļiem. Skaidra un saulaina diena vasaras saulgriežos vēstīja labu ražu un siltu vasaru. Ja līst lietus vai debesis ir apmākušās, tas varēja nozīmēt nelabvēlīgu periodu ražai.
Īpaša nozīme tika piešķirta sapņiem naktī pirms saulgriežiem. Tika uzskatīts, ka tie var būt pravietiski un norādīt uz svarīgiem nākotnes notikumiem.
Pastāvēja arī noteikti aizliegumi un māņticības. Piemēram, šajā dienā neieteica strīdēties, lamāties vai novēlēt kādam ļaunu — ticēja, ka negatīvā enerģija var atgriezties trīskārt spēcīgāka.
Tāpat tika uzskatīts, ka nedrīkst atteikt palīdzību tiem, kas to lūdz, jo tas var nest finansiālas grūtības un neveiksmes. Senči ticēja: jo vairāk labu darbu paveiksi saulgriežos, jo dāsnāks būs liktenis.
Vēl viens ticējums bija saistīts ar ūdeni un uguni. Uzskatīja, ka šajā dienā dabas stihijām piemīt īpašs spēks, tāpēc cilvēki izvairījās no neuzmanīgas rīcības ar uguni un neiet tālu ūdenstilpēs.
Mūsdienās daudzi vasaras saulgriežus uztver kā atjaunotnes, iekšējā līdzsvara un jauna dzīves cikla sākuma simbolu, lai gan senie ticējumi joprojām saglabājas tautas kultūrā.
Fakti un tradīcijas saistībā ar gada garāko dienu
- Vasaras saulgrieži ir gada garākā diena, kad saule atrodas visaugstākajā punktā debesīs, un dienas gaisma Rīgā ilgst aptuveni 17 līdz 18 stundas. Naktī saule gandrīz nenoslīd zem horizonta, īpaši Latvijas ziemeļu daļā.
- Šī diena tradicionāli ir saistīta ar ugunskuru dedzināšanu, dziesmām, deju un ziedu vainagu pīšanu, kas simbolizē veselību, veiksmi un mīlestību. Populārs ticējums vēsta, ka šajā naktī vāktie augi un ziedi esot īpaši spēcīgi un varot dot veselību vai laimi.
- Cilvēkiem bieži iesaka izmantot saulgriežus kā iespēju pavadīt laiku dabā, piemēram, doties uz pludmali vai mežu, baudīt garās dienas gaismu un uzņemt D vitamīnu, kā arī piedalīties vietējos svētkos un pasākumos, kas bieži notiek pilsētās un kultūras centros.
- Tradicionāli uzskata, ka šajā dienā nedrīkst strādāt pārmērīgi smagu darbu, bet drīkst veltīt laiku ģimenei un draugiem, rituāliem un dabas baudīšanai.