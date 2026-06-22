Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 22. jūnija līdz 28. jūnijam?
Līgo svētki pavisam drīz būs sagaidīti un aizvadīti, vasara ritēs pilnā sparā, un, kā jau ierasts, arī šonedēļ kultūras notikumu netrūks.
Jau 28. jūnijā plkst. 18.00 Mazajā Mežotnes pilī ar īpašu Pētera Vaska jubilejai veltītu koncertprogrammu viesosies "Trio Palladio", kurā apvienojušies trīs izcili latviešu mūziķi – vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis Zariņš.
Programmas centrā būs Pētera Vaska "Trīs skumju skaņdarbu" vijolei un klavierēm pirmatskaņojums Latvijā. Līdzās tam skanēs arī "Castillo interior" vijolei un čellam, "Līdzenuma ainavas" vijolei, čellam un klavierēm, "Dzeguzes balss" klavierēm, kā arī "Episodi e canto perpetuo" vijolei, čellam un klavierēm.
Katrs no trio dalībniekiem ir "Lielās Mūzikas balvas" laureāts, bet 2024. gadā viņi saņēma balvu arī kā Gada ansamblis. "Trio Palladio" debija Londonas Vigmora zālē tika nodēvēta par izcilu, savukārt viņu albums ar Pētera Vaska kamermūziku izpelnījās spožas atsauksmes pasaules mūzikas presē.
Un šķiet, ka atkal viens skaists vasaras vakars Mazajā Mežotnes pilī ir garantēts – mūzikai sastopoties ar putnu vīterošanu, koku šalkoņu un mierpilno Lielupes plūdumu. Brīnišķīgi. Gaidu!
Mani sasniegusi vēl kāda priecīga ziņa – klajā nākusi Lindas Leen pirmā grāmata "Introversijas", kurā apkopoti mūziķes angļu valodā rakstīto dziesmu tekstu atdzejojumi latviešu valodā. Šie teksti radušies vairāku gadu garumā un daudziem jau pazīstami no Lindas koncertiem, kuros viņa tos lasa pirms dziesmu izpildījuma oriģinālvalodā. Grāmatā apkopoti divdesmit divu autordziesmu atdzejojumi no albumiem "Let's Go Insane", "Chameleon", "Divi. Labākie dueti", "Digital Church", "Waves I/III", kā arī vēl neizdotu dziesmu teksti un vairāki latviešu valodā radīti dzejas darbi. Īpaši uzrunāja Lindas stāsts par šīs grāmatas sākumu. Viss aizsācies 2011. gada vasarā, kad kāds jaunais pāris vēlējās savā kāzu ielūgumā izmantot dziesmas "I Do" rindas latviešu valodā. Tieši šis darbs viņu ievadīja ļoti personīgā procesā – ne tikai tulkot tekstu, bet no jauna izdzīvot dziesmu tapšanas laiku un sajūtas.
Linda saka: "Rakstīts vārds kā emocijas koncentrāts bez melodijas atmosfēras –- tā man bija jauna izteiksmes forma. Es aizrāvos un turpināju arī citu savu dziesmu atdzejošanu, un to lasīšana kļuva ne tikai par manu koncertu poētisku sastāvdaļu, bet negaidīti – arī par dziļu, dziedinošu procesu, iekšēju atļauju brīvi runāt uz skatuves’’. Grāmata pieejama "Jāņa Rozes" grāmatnīcās visā Latvijā, bet, pasūtot to Lindas mājaslapā, iespējams saņemt autores parakstu un personalizētu ierakstu. Es vienmēr ar lielu interesi sekoju Lindas Leen radošajam ceļam. Viņa arvien no jauna sev uzstāda augstākas profesionālās latiņas un mērķtiecīgi tās sasniedz. Patiesi apbrīnojama, harizmātiska un vislabākajā nozīmē – perfekta māksliniece.
Un vēl šonedēļ noteikti aicināšu iegriezties mākslas muzejā Rīgas Birža, kur skatāma pavisam jauna izstāde – Lido Riko "Atklāsme".
Tā tiecas kļūt par dialogu starp laikmetīgo mākslu un muzeja pastāvīgo ekspozīciju, ļaujot mums paraudzīties uz vēsturi caur šodienas skatienu. Šeit pati Rīgas Biržas ēka kļūst par daļu no mākslas darba, un, virzoties cauri muzeja zālēm, sākotnējais pārsteigums pamazām pārtop aizraujošā atklājumu ceļojumā.
Ļoti iepatikās arī muzeja padoms, kuru, manuprāt, ir vērts izlasīt vēl pirms izstādes apmeklējuma.
"Izstāde iesākas ar Gondoljera figūru muzeja ātrijā. Viņš ir saimnieks, kurš sagaida apmeklētāju un pavada cauri muzeja telpām. Domās iegrimušais Gondoljers mēģina atminēt pie stikla griestiem piestiprinātās, fragmentos sadalītās laivas jēgu. No šī brīža veidojas jauna interpretācija un cits skatupunkts. "Atklāsme" vēsta arī par bērnību – laiku, kurā tiek iesēta sēkla tam, par ko cilvēks kļūst pieaugot. Bērni, kas it kā nejauši atrodas muzeja telpās, rada gan spriedzi, gan svaiguma sajūtu un palīdz pārrakstīt atmiņu, kas piepilda gleznas un skulptūras. Tā ir izstāde par iespēju atgriezties bērnībā. Tā iedrošina lūkoties uz vēsturi citādi – ar skatienu, kurā nevainības pilnas acis spēj ieraudzīt brīnumu."
Man šķiet, ka šis ir ļoti skaists ceļvedis pirms tikšanās ar spāņu mākslinieka Lido Riko piedāvāto mākslas piedzīvojumu…
Nu lūk – tas viss jau pēc līgošanas. Kā katrs svinēs Jāņus, tur gan nejaukšos. Bet pēc svētkiem – tiekamies kultūrā. Kultūrlīgojam!