Priecīgs notikums Jelgavas novadā: pēc vērienīgas pārbūves svinīgi atklāta skola Platonē
13. jūnijā, ar svinīgu pasākumu pēc vērienīgiem atjaunošanas un pārbūves darbiem durvis vērusi Vircavas pamatskolas Platones filiāle. Šī ir pirmā no trim Jelgavas novada izglītības iestādēm, kas ieguvusi mūsdienīgu, drošu un ergonomisku mācību vidi, pateicoties Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda Projekta "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā" ietvaros Platones filiāles ēkā ir īstenotas būtiskas pārmaiņas, radot pilnīgi jaunu un patīkamu vidi skolēniem un pedagogiem.
Mācību iestādē pabeigta telpu sienu apdare, uzstādīti piekaramie akustiskie griesti, kā arī nomainītas durvis un pārbūvēti logi. Klašu telpās un skolas aktu zālē ir pilnībā atjaunotas grīdas konstrukcijas un ieklāts jauns segums.
Rūpējoties par kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, skolai iegādāts jauns, ergonomisks aprīkojums un saremontētas ventilācijas iekārtas. Ēkā tagad darbojas mūsdienīgs LED iekšējais apgaismojums un videonovērošanas sistēma, kas garantēs audzēkņu drošību. Savukārt, lai bērniem ikdienā būtu pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens, skolā ir uzstādīta īpaša ūdens attīrīšanas sistēma.
Līdztekus jau pabeigtajiem darbiem Platonē, vērienīgi telpu remonti šobrīd turpinās vēl divās novada izglītības iestādēs – Vircavas pamatskolas centrālajā ēkā Vircavā, Jelgavas ielā 2, un Staļģenes pamatskolā. Arī tur tiek veidota ergonomiska mācību vide, kas ietver jauna aprīkojuma un mēbeļu iegādi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta dabaszinību kabineta pārbūvei, lai izveidotu mūsdienu standartiem atbilstošu laboratoriju un iegādātos nepieciešamās tehniskās ierīces.
Jelgavas novada pašvaldības projekts tika sākts 2024. gada pavasarī, domei pieņemot lēmumu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā. Tā galvenais mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi un stiprināt pamatskolas, kas izveidotas pašvaldības skolu tīkla sakārtošanas rezultātā. Jāatzīmē, ka Vircavas vidusskola un tās Platones filiāle par pamatskolu tika reorganizēta 2022. gada rudenī, bet Staļģenes vidusskola pamatskolas statusu ieguva 2023. gada septembrī.