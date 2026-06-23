Aicina nemest konteineros! Jelgavnieki turpmāk nelielos apjomos varēs nodot būvgružus
Turpmāk Jelgavas iedzīvotājiem, veicot nelielus mājokļa remontdarbus, vairs nebūs jālauza galva, kur legāli un dabai draudzīgi atbrīvoties no būvgružiem. SIA "Zemgales EKO" apsaimniekotajā šķirošanas laukumā Ganību ielā tagad ir iespējams nodot celtniecības atkritumus apjomā līdz vienam kubikmetram. Maksa par šo pakalpojumu noteikta 0,30 eiro par kilogramu.
SIA "Zemgales EKO" aicina iedzīvotājus mājsaimniecībā radušos būvgružus uz laukumu vest iepakotus maisos. Iebraucot teritorijā, klientiem vispirms obligāti jāvēršas pie laukuma operatora. Atvestie maisi tiks novietoti uz svariem, lai precīzi fiksētu to apjomu, un tikai pēc tam tos drīkstēs ievietot speciālajā būvgružu konteinerā.
Atkritumu apsaimniekotāji atgādina, ka, veicot remontdarbus vai mājokļa pārbūvi, radušos būvgružus ir kategoriski aizliegts izmest sadzīves atkritumu konteineros vai novietot tiem blakus. Pareiza būvgružu apsaimniekošana palīdz uzturēt tīru vidi un nodrošina materiālu turpmāku pārstrādi.
Laukumā Ganību ielā 84 tiek pieņemti visbiežāk sastopamie mājsaimniecību remonta atkritumi. Iedzīvotāji var nodot betonu un ķieģeļus, flīzes un keramiku, ģipškartonu, koksni (tostarp vecus logus, durvis, grīdas dēļus, laminātu un parketu), kā arī metāla izstrādājumus – caurules, armatūru, radiatoru daļas. Tāpat tiek pieņemti stikla izstrādājumi (pakešu logi ar rāmjiem), plastmasa, jumta seguma materiāli (izņemot šīferi), siltumizolācijas materiāli, tapešu un špakteles maisi, kā arī nolietota santehnika – izlietnes, podi un vannas.
Vienlaikus SIA "Zemgales EKO" stingri uzsver, ka dalīto atkritumu šķirošanas laukumā netiks pieņemti būvgruži, kas var tikt klasificēti kā bīstamie atkritumi. Pie šādiem materiāliem pieder azbestu saturošs jumta segums jeb šīferis, svinu saturošas krāsas, kā arī līmes, šķīdinātāji un citi ķīmiskie materiāli.