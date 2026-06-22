Cīņā ar "glumo sērgu" Saulkrastos izveidots speciāls konteiners nedzīvu Spānijas kailgliemežu nodošanai
Lai cīnītos ar postošo un strauji izplatījušos Spānijas kailgliemezi, Saulkrastu novada pašvaldība izvietojusi speciālu konteineru nedzīvo kaitēkļu nodošanai. Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties "glumās sērgas" apkarošanā.
Konteiners, kas paredzēts nedzīvu Spānijas kailgliemežu nodošanai, atrodas Ozolu ielā 23, Saulkrastos, tieši pie vārtiem ārpus pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas. Izmest drīkst tikai nedzīvus kailgliemežus, un tie nedrīkst būt apstrādāti ar kaitīgām ķīmiskām vielām. Turklāt nedrīkst izmantot iepakojumu – gliemeži konteinerā jāiemet brīvi, bez burkām, maisiņiem vai citiem traukiem. Pašvaldība brīdina, ka nosacījumu neievērošanas gadījumā šis konteiners tiks noņemts.
Latvijā Arion vulgaris (turpmāk – Spānijas kailgliemezis) pirmo reizi tika konstatēts 2009. gadā, savukārt 2026. gadā Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus, kas iekļauj Spānijas kailgliemezi Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Ir uzsākts darbs pie saistošo noteikumu izstrādes par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas pasākumiem Saulkrastu novadā.
Lai ierobežotu Spānijas kailgliemeža izplatību, svarīga ir ikviena iedzīvotāja iesaiste. Efektīvākos rezultātus iespējams panākt, savlaicīgi rīkojoties un izmantojot vairākas apkarošanas metodes vienlaikus:
- Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no jūnija līdz septembrim, ir jāpanāk, lai pēc iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu.
- Regulāri jāpļauj zāle un jāsavāc augu atliekas, jo kailgliemežiem patīk mitras un aizaugušas vietas.
- Spānijas kailgliemeža olas izskatās kā necaurspīdīgi, balti ikri 3-4mm diametrā. Citām apkarošanā var iepazīties video lekcijā. vienotas ķīmiskas vielas), līdz tie ir nobeigušies. Biomasu var aprakt zemē vismaz 25cm dziļumā. kailgliemežu sugām olas parasti ir caurspīdīgas. Olas tiek dētas vietās, kur ir stabils mitrums un temperatūra, piemēram, zem dēļiem, zem malkas, zem krūmiem, peļu un kurmju alās. Olas tiek iedētas līdz 10cm dziļumā.
- Latvijā Spānijas kailgliemezis visbiežāk izplatās ar stādiem– gliemežu izdētās olas vai paši gliemji mēdz atrasties stādu saknēs. Tāpēc pirms stādīšanas stādi rūpīgi jāpārbauda, ieteicams tos vismaz 24stundas paturēt ūdenī, kā arī stādīt nevis esošajā podu augsnē, bet gan aizstāt to ar jaunu, tīru augsni.
- Mehāniskā iznīcināšana – savākšana ar rokām un gliemežu iznīcināšana – visefektīvāk to darīt no rītiem vai vakaros, kad gliemeži ir aktīvi.
- Gliemežus pēc nolasīšanas var uzglabāt slēgtā traukā (trauks var būt pildīts ar ūdeni, tajā nav pievienotas ķīmiskas vielas), līdz tie ir nobeigušies. Biomasu var aprakt zemē vismaz 25cm dziļumā.
- Salasītos Spānijas kailgliemežus (jau beigtus) var utilizēt arī savā kompostā, bet jāņem vērā, ka ir jābūt slēgtai komposta tvertnei ar vāku, lai būtu vieglāk noturēt vienmērīgāku temperatūru kompostā, kā arī būtu grūtāk tikt iekšā vai ārā arī pašiem gliemežiem. Ja gliemeži tiek salasīti vairāki simti dienā, tad tos, nobeigušos, var likt kompostā, bet vēlams kompostu papildināt ar oglekli saturošiem materiāliem, piemēram, sausām lapām. Komposts jāveido slāņos, nodrošinot labu aerāciju un mitruma līdzsvaru. Lai paātrinātu sadalīšanās procesu, var izmantot bioloģiskos kompostēšanas līdzekļus vai nelielos daudzumos pievienot slāpekli saturošus mēslojumus, piemēram, karbamīdu vai amonija nitrātu. Šīs vielas veicina mikroorganismu darbību, kas savukārt paaugstina temperatūru kompostā. Efektīva kompostēšanās procesa laikā temperatūra komposta iekšienē var sasniegt aptuveni 40–60°C. Šādos apstākļos tiek paātrināta organisko vielu sadalīšanās un iet bojā gliemeži.
- Ļoti svarīgi dārza bioloģiski noārdāmos atkritumus utilizēt pareizi – vai nu savā kompostā, vai BIO konteinerā. Nekādā gadījumā dārza atkritumus nedrīkst vest uz mežu vai kādu citu zaļo teritoriju, tā izplatot Spānijas kailgliemezi arvien plašākās teritorijās. Tas ir administratīvi sodāms pārkāpums.
- Viena no iespējamām rīcībām Spānijas kailgliemežu apkarošanā, kas ir arī minēta izstrādātajos noteikumos, ir mājputnu turēšana, konkrēti, muskuspīles vai Indijas skrējējpīles, kas ēstu gliemežus. Ļoti svarīgi ir ņemt vērā, ka mājputns nav tikai līdzeklis gliemežu apkarošanai, ir jārūpējas arī par mājputna labbūtību. Gan katrs mājputns, gan arī novietne ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā. Tāpat arī jārūpējas, lai pīlēm vienmēr ir svaigs ūdens, speciāla mājputniem paredzēta pārtika (ne tikai gliemeži), kā arī smilšaina grants, ko putns izmantotu kakla izskalošanai no gļotām. Jāņem vērā, ka šo putnu vidējā dzīvildze ir 12 gadu, un būtu jāparūpējas arī par attiecīgu pajumti ziemā. Vairāk par reālu pieredzi mājputnu izmantošanā Spānijas kailgliemežu apkarošanā var iepazīties video lekcijā.
- Ja mehāniskā lasīšana vairs nelīdz, tad ir iespēja izmantot augu aizsardzības līdzekļus (turpmāk– AAL)– limacīdus. Augu aizsardzības līdzekļi iedalās 3klasēs, 1. un 2.klases līdzekļiem ir nepieciešams saņemt atļaujas, šie līdzekļi var būt toksiski un bīstami, ir jābūt zināšanām, kā tos pareizi lietot un uzglabāt, savukārt 3.klases līdzekļiem nav nepieciešama apliecība, tos var iegādāties licencētās tirdzniecības vietās, bet tāpat lietošanas instrukcijas ir stingri jāievēro! Saulkrasti ir bagāti ar ūdeņiem, upītēm, urgām un grāvjiem– mitrām vietām, kur gliemežiem patīk uzturēties. Ir jāņem vērā, ka, lai aizsargātu ūdens organismus, ir jāievēro 10m aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.