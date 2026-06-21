Saulkrastu novada iedzīvotāji pēkšņi sākuši divreiz aktīvāk izmantot pakomātus
Iedzīvotāju iepirkšanās paradumi turpina strauji mainīties – aizvien vairāk cilvēku izvēlas sūtījumus saņemt un nosūtīt, izmantojot pakomātus. Īpaši izteiktu lēcienu šī gada pirmajā ceturksnī piedzīvojis Saulkrastu novads, kur pieprasījums pēc VAS "Latvijas Pasts" pakomātiem audzis par 122,6%, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn.
Pasta pakomātu popularitāti veicina to pieejamība 440 vietās Latvijā, no tām 37 reģionos, tajā skaitā pierobežā, kur noteiktā teritorijā nav citu piegādes pakalpojumu sniedzēju.
“Analizējot datus, redzam, ka lielākajā daļā Vidzemes novadu pieprasījums ir dubultojies un pat trīskāršojies,” pauž “Latvijas Pasta” Dienvidvidzemes reģiona vadītāja Zita Draveniece. Viņa atklāj, ka Saulkrastu novadā tas palielinājies par vairāk nekā 122 %. Vienlaikus pakomātu lietošanu veicina arī vēstuļu kastītes, kas ir ierīkotas visos uzņēmuma āra pakomātos, nodrošinot vienkāršu un uzticamu korespondences nosūtīšanu ikdienā.
Līdztekus pakomātu tīklam “Latvijas Pasts” nodrošina plašu saskarsmes punktu klāstu. Cilvēkiem pakalpojumus ir iespēja saņemt klātienes klientu apkalpošanas vietās, kur pieejama gan sūtījumu noformēšana un saņemšana, gan konsultācijas un citi pakalpojumi. Saulkrastu novadā pasta un maksājumu pakalpojumi klātienē pieejami klientu apkalpošanas punktā “Saulkrasti” (Alfrēda Kalniņa iela 24a, Saulkrasti).
Uzņēmums atgādina par pakalpojumu “Pastnieks mājās” cilvēkiem, kuriem saņemt pakalpojumus klātienē ir izaicinājums. Tas ir izdevīgs risinājums senioriem un iedzīvotājiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, jo pastnieks nodrošina visus nepieciešamos pasta un maksājumu pakalpojumus dzīvesvietā pēc pieteikuma, kas ārpus reģiona centriem ir bez maksas. Lielākā vidzemnieku aktivitāte pēc šī risinājuma ir Alūksnes, Cēsu un Limbažu novados.