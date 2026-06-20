Zvejniekciemā top moderna ēdnīca - skolēni paši varēs izvēlēties, ko likt uz šķīvja
Vasarā, kad skolas ikdienas rosību nomaina klusums, ir īstais laiks skolas ēkas pārmaiņām. Saulkrastu novada vidusskolas Zvejniekciema ēkā šobrīd notiek vērienīga virtuves un ēdamzāles remontdarbi, lai jaunajā mācību gadā skolēnus sagaidītu mūsdienīgas un funkcionālas telpas, informē novada dome.
Remonta laikā pilnībā demontēta esošā virtuves apdare un aprīkojums, virtuves grīda un inženiertīkli, kā arī santehnika. Tiks izbūvētas jaunas ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas, kā arī atjaunota grīdas konstrukcija, izveidota jauna betona grīda, ieklātas grīdas flīzes un linolejs.
Telpā būs jauni piekaramie griesti, sienas tiks atjaunotas un atsevišķās vietās flīzētas, tiks uzstādītas jaunas virtuves darba virsmas, jauna santehnika un veikti citi apdares darbi, nodrošinot pilnībā atjaunotu un funkcionālu virtuves telpu.
Patīkams jaunums skolas audzēkņiem ir tas, ka pēc virtuves remonta tiks izveidota pašapkalpošanās lete, kur skolēni paši varēs izvēlēties sev vēlamo ēdienu. Līdzīga pašapkalpošanās lete tiks izveidota arī skolas ēkā Smilšu ielā 3.
Vienlaikus šovasar līdz 21. augustam plānots veikt arī šādus remontdarbus:
- skolas ēkas fasādes remonts Raiņa ielā 6, Saulkrastos;
- ārējo kāpņu un viena kabineta remonts skolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos;
- divu darbmācības kabinetu un gaiteņa remonts Skolas ielā 13A. Saulkrastos;
- skatuves grīdas remonts Sējas kultūras centrā,
- grīdas seguma atjaunošana Sējas mākslas un mūzikas skolā Lojā.
- Remontdarbus veic uzņēmums SIA “DLB Engineering” par kopējo summu 121034,45 eiro, neieskaitot PVN.