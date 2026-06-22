Novadā dubultojies skolēnu skaits: Ādažu vidusskolai būvēs jaunu piebūvi
Ādažu novada pašvaldības dome 28. maijā pieņēma pieņēmusi nozīmīgu lēmumu, lai risinātu kritisko telpu noslodzi un nodrošinātu vietas novada skolas vecuma bērniem - pie esošās Ādažu vidusskolas ēkas, Gaujas ielā 30, tiks būvēta jauna, pastāvīga piebūve. Tā sniegs mūsdienīgas mācību telpas 10 klašu komplektiem jeb līdz 300 skolēniem, tādā veidā risinot mācību telpu platību trūkumu Ādažu vidusskolā tuvāko gadu laikā.
Kā informē novada domē, Ādažu novads ir viena no demogrāfiski jaunākajām un straujāk augošajām teritorijām Latvijā. Pēdējo desmit gadu laikā skolas vecuma bērnu (no 6 līdz 18 gadiem) skaits novadā ir teju dubultojies – no 2100 līdz 4250 bērniem. Šobrīd bērni līdz 14 gadu vecumam veido aptuveni 21% no visiem novada iedzīvotājiem.
Šī pozitīvā tendence vienlaikus rada milzīgu spiedienu uz izglītības iestādēm. Ādažu vidusskola pašlaik ir lielākā lauku skola valstī, kurā šajā mācību gadā mācījās jau 2102 skolēni. Lai nodrošinātu ikdienas mācību procesu, skola ir bijusi spiesta pārveidot specializētos kabinetus par parastām klasēm. Skolēnu skaits rada būtisku noslodzi arī koplietošanas telpās – ēdamzālē, garderobēs un sporta zālē. Prognozes rādīja, ka, neko nedarot, vietu deficīts vidusskolā līdz 2030. gadam pārsniegtu pat 620 vietas.
Papildus tam pašvaldība ik gadu tērē aptuveni 1,2 miljonus eiro, maksājot citām pašvaldībām un privātskolām par tiem aptuveni 1340 novada bērniem, kuriem šobrīd trūkst vietu pašu skolās.
No izpētes līdz saimnieciski pamatotam lēmumam
Pašvaldība jau daudzus gadus rūpīgi pēta un plāno izglītības tīkla attīstību. Lai rastu objektīvu un datos balstītu risinājumu, tika pasūtīts vērienīgs neatkarīgs pētījums, ko izstrādāja starptautiskais auditoruzņēmums SIA PricewaterhouseCoopers (PwC). Pētījuma secinājumi apliecināja, ka ilgtermiņā novadam ir nepieciešama pilnīgi jauna pamatskola ar 900 vietām. Jaunas skolas un sporta infrastruktūras attīstībai jau 2023. gada nogalē tika iegādāts nekustamais īpašums “Liepnieki”.
Tomēr šāda jauna skolas kompleksa būvniecība izmaksātu aptuveni 30 miljonus eiro. Pašvaldības finansiālās iespējas šobrīd neļauj uzņemties tik lielas saistības, jo likums nosaka stingrus aizņēmumu griestus, un pašreizējā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā (2021–2027) finansējums jaunu skolu būvniecībai pašvaldībām vispār nav pieejams. Jaunās skolas būvniecībai nepieciešamais finansējums tiks meklēts jaunā plānošanas perioda atbalstīto programmu ietvaros, taču tas ir ilgāks process, kas nerisina jau pastāvošo vietu trūkumu izglītības iestādēs.
Tāpēc pašvaldības speciālisti rūpīgi salīdzināja vairākus īstermiņa un vidēja termiņa variantus telpu trūkuma novēršanai līdz jaunās skolas tapšanai:
1. Pārvietojamo moduļu (konteineru) īre; 2. Moduļu ēkas izbūve; 3. Pastāvīgas, kapitālas piebūves izveide; 4. Telpu īre no privātpersonām.
Kāpēc izvēlēta tieši pastāvīga piebūve?
Pētījumā sākotnēji tika rekomendēta pagaidu moduļu konstrukciju īre uz 3–4 gadiem. Tomēr, detalizēti izvērtējot finansiālo izdevīgumu ilgākā laika posmā un ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lielās skolas būvniecības termiņiem, dome lēma par labu kapitālas, pastāvīgas piebūves celtniecībai šādu apsvērumu dēļ:
- Finansiālais izdevīgums. Moduļu īre vai telpu noma no privātpersonas nozīmētu lielus ikmēneša tēriņus, kas pēc līguma beigām pašvaldībai neatstātu nekādu materiālo vērtību. Turpretim pastāvīga piebūve kļūst par pašvaldības īpašumu un pamatlīdzekli. Aprēķini rāda, ka periodā virs 8 gadiem pastāvīga ēka ir finansiāli daudz izdevīgāka nekā noma.
- Paliekoša vērtība novadam. Kad ilgtermiņā tiks uzbūvēta jaunā pamatskola un daļa skolēnu pārcelsies, šī piebūve nebūs jānojauc. To varēs viegli transformēt un pielāgot citām novada vajadzībām – piemēram, interešu izglītībai, mūsdienīgam zinātnes centram, jauniešu aktivitātēm vai citām pašvaldības funkcijām.
- Lielāka platība un ērtības. Speciālisti secināja, ka skolai nepieciešams nodrošināt ne tikai pētījumā minētās 8 klases, bet gan vismaz 10 mācību kabinetus, kā arī telpu bērnu ēdināšanai. Kopējā jaunās piebūves platība plānota vismaz 970 m².
Izmaksas un termiņi
Kopējās Ādažu vidusskolas piebūves projektēšanas, ekspertīžu, uzraudzības un būvniecības izmaksas ir aplēstas līdz 2 484 733 eiro. Finansējums tiks nodrošināts, kombinējot pašvaldības budžeta līdzekļus un ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē.
Lai nodrošinātu nepieciešamo līdzfinansējumu jau šogad un nekavējoties uzsāktu darbus, pašvaldība ir pārskatījusi 2026. gada budžeta prioritātes. Plānots, ka jaunā piebūve savas durvis skolēniem vērs 2028./2029. mācību gadā. Lai to paspētu, jau tiek izstrādāta projektēšanas iepirkuma tehniskā dokumentācija, lai vasarā varētu izsludināt iepirkumu un uzsākt projektēšanu. Pašvaldības mērķis – nodrošināt, lai ikvienam novada bērnam būtu iespēja iegūt kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību drošā un piemērotā vidē pēc iespējas tuvāk savai