Kur, kad un ar kādiem nosacījumiem Jāņos notiks pliko skrējieni
Latvijā ir vairākas līgošanas vietas, kur par neatņemamu vasaras saulgriežu tradīciju kļuvuši pliko skrējieni. Arī šogad šī tradīcija turpināsies gan Kurzemē, gan Vidzemē, pulcējot drosmīgākos svinētājus. Jauns.lv skaidro, kur un kāpēc notiek kailskrējieni, un kādi noteikumi tajos jāievēro.
Skriešana kailam Jāņu laikā nav tikai mūsdienu izklaide. Latviešu tautas tradīcijās tā ir sena saulgriežu rituāla sastāvdaļa, kas saistīta ar auglības, veselības un attīrīšanās simboliku. Ticējumi vēsta, ka cilvēks, kurš Jāņu rītā mazgājas rasā vai peldas kailumā, iegūst spēku, veselību un skaistumu visam nākamajam gadam.
Mūsdienu publiskie pliko skrējieni Latvijā popularitāti ieguva 20. gadsimta deviņdesmitajos gados, pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Agrāk šādi rituāli notika privāti – saimes vai lauku sētas lokā. Laika gaitā tie no reliģiska un maģiska rituāla pārtapuši arī par kultūras notikumu, izklaides elementu un tūrisma piesaistes objektu.
Pedvāle un Kuldīga – mūsdienu tradīcijas aizsākumi
Par mūsdienu pliko skrējienu tradīcijas aizsācēju Latvijā uzskata tēlnieku Ojāru Feldbergu, kurš 1994. gadā Pedvāles (Talsu novadā pie Sabiles) Brīvdabas mākslas muzejā sarīkoja pirmo šāda veida skrējienu, atzīmējot Starptautiskās Olimpiskās komitejas simtgadi. Toreiz tajā drīkstēja piedalīties tikai vīrieši.
Savukārt 2000. gadā tradīciju pārņēma Kuldīga, kur kailskrējiens pāri senajam ķieģeļu tiltam notiek joprojām. Gadu gaitā tas kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Jāņu notikumiem Latvijā. Īpaši zīmīgs bija 2013. gada skrējiens, kad pirmo reizi dalībnieku pulkam pievienojās arī sieviete.
“Nerātnie” kuldīdznieki pirms dažiem gadiem izplatīja preses paziņojumu, kurā uz skrējienu aicināja drosmīgus un veselīgi domājošos līgotājus: “Jāņu naktī ap pulksten trijiem pie bijušajām dzirnavām atskanēs starta šāviens Pliko skrējienam. Tas vedīs pāri Ventai – pāri senajam 164 metrus garajam velvju tiltam.
Atšķirībā no citviet Latvijā rīkotajiem līdzīgiem pasākumiem šo neviens nerīko, tajā vienkārši piedalās bez jebkādas dzimuma, vecuma vai rasu diskriminācijas. Vienīgais pieļaujamais piesegs skrējienā – Jāņu vainags vai pirts cepure, bet tikai galvā. Kājas var būt apautas, taču ne līdz padusēm. Skrējiena ierobežošanai tilta ietvaros, neļaujot tam izlauzties līdz Pārventas dzīvojamo māju rajoniem, otrpus tilta notiks tā saucamā “bremzēšana”.”
Kuldīgas Pliko skrējiens nu jau vairāk kā ceturtdaļgadsimtu ir kļuvis par neatņemamu vasaras tradīciju. Skrējiena noteikumi: * skrējiena dalībniekiem galvā jābūt Jāņu vainagam vai pirts cepurei, bet kājās jebkādiem apaviem; * skrējiens notiek pāri vecajam Kuldīgas tiltam no “Rezidence kafe” uz otru krastu pulksten trijos naktī pēc starta šāviena vai cita signāla.
Pālē – pusnakts pliko laimes skrējiens
Tāpat pliko skrējiens kļuvis par tradīciju Vidzemes lībiskajā vasaras Saulgriežu festivālā, kurš notiek Limbažu novada Pālē (šogad tas notiks jau ceturto reizi). Atšķirībā no kuldīdzniekiem lībieši izstrādājuši pat īpašu skrējiena nolikumu.
Tas notiks 22. jūnijā tieši pusnaktī: * skrējiena distance – aptuveni 50 metri no ozola līdz Pērļupītes ezera peldvietai; * plkst. 23:50 – reģistrācija pie skatuves: * 23:55 – dalībnieki nogādā dvieļus finiša zonā un dodas uz startu; 23:57 – pie ozola visi noģērbjas, drīkst atstāt tikai vainagus un jāņuzāles; 00:00 – starts: vispirms sievietēm, pēc minūtes vīriešiem; skrējiena laikā atļauts piesegties ar rokām vai vainagu; * finišs atrodas pie ezera, kur jāieskrien ūdenī un skaļi jānosauc savs vārds. Uzvarētājiem paredzētas iespaidīgas balvas – ātrākā sieviete un ātrākais vīrietis saņems “Whirlpool” saldētavas no sadzīves tehnikas tirgotāja “Verners DE”.
Lai arī lībiešu Saulgriežu festivālu rīko sabiedriskās organizācijas - folkloras kopa “Malībieš” un kultūras biedrība “Make Art”, var uzskatīt, ka šo pliko skrējienu atbalsta arī valsts, jo tā tapšanā līdzdarbojas arī Pāles pagasta pārvalde un Pāles kultūras nams. Festivāla idejas autors un viens no galvenajiem virzītājiem kopš pirmā festivāla 2023. gadā ir folkloras kopas “Malībieš” vadītājs Reinis Druvietis, kurš skaidro tā mērķi – stiprināt Vidzemes lībiskās kultūrtelpas tradīcijas.
Vecpiebalgā zāļu pliko skrējiens
Ja Kuldīgā un Pālē pliko skrējieni paredzēti arī tiem, kuri ir “pliki kā baznīcas žurkas”, tad Vecpiebalgā skriet vai vērot šo skrējienu nevarēs tie, kuri ir “pliki kā no mātes miesām nākuši”, jo ikgadējais festivāls “Līgo Vecpiebalgā” Alauksta ezera krastā, kurš nav iedomājams bez tradicionālā pliko skrējiena, ir maksas pasākums. Šogad tas notiks 24. jūnija pirmajā stundā – pusstundu pēc pusnakts.
Kāpēc Jāņos jāskrien kailam?
Pliko skrējiens „Cinevillā”
Tautas tradīciju pētnieki norāda, ka kailuma rituāli saulgriežos saistīti ar auglību, veselību un attīrīšanos. Senlatvieši uzskatīja, ka lauks, kuru Jāņu laikā apskrējis kails cilvēks, dos bagātīgāku ražu. Tāpat ticēja, ka skrienot vai peldoties kailam iespējams pilnībā uzņemt Jāņu rasas un ūdens maģisko spēku.
Pliko skrējiens pāri Ventas tiltam Kuldīgā 2018. gada Jāņu naktī
Dažādos folkloras avotos minēts, ka Jāņu rītā mute jāmazgā rasā, kailam jāvārtās pļavā un jāpeldas dabiskās ūdenstilpēs. Īpaši vēlama esot peldēšanās tekošā ūdenī – upēs vai strautos, jo tas efektīvāk attīrot gan fiziski, gan garīgi.