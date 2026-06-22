Šašliks – Jāņu simbols no Āzijas
Latvijā šašliks īpaši populārs kļuva 20. gadsimta otrajā pusē. Vasaras izbraucieni pie dabas, ģimenes saieti un Jāņu svinības bez šašlika ...
Kā musulmaņu nacionālais ēdiens šašliks kļuva par Līgo svētku simbolu
Šašliks ir viens no senākajiem gaļas pagatavošanas veidiem pasaulē. Tiek uzskatīts, ka tā pirmsākumi meklējami Kaukāzā, Centrālāzijā un Tuvajos Austrumos, kur klejotāju tautas gaļu cepa uz iesmiem virs atklātas uguns jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Latvijā gan tas savu uzvaras gājienu sāka tikai aptuveni pirms simts gadiem.
Pats vārds “šašliks” nāk no Krimas tatāru valodas vārda “şışlıq”, kas atvasināts no “şış” – “iesms”. Krievijas impērijas laikā šis ēdiens izplatījās plašāk visā Austrumeiropā un kļuva populārs dažādu tautu virtuvēs. Padomju Savienības laikā šašliks ieguva īpašu vietu sabiedriskajā ēdināšanā un atpūtas kultūrā, kļūstot par neatņemamu pikniku un svētku sastāvdaļu.
Latvijā šašliks īpaši populārs kļuva 20. gadsimta otrajā pusē. Vasaras izbraucieni pie dabas, ģimenes saieti un Jāņu svinības bez šašlika daudziem nu šķiet grūti iedomājamas.
Latviešu šašlika nacionālās īpatnības
Šašliks ir viens no populārākajiem grilētajiem ēdieniem Baltijas valstīs, Kaukāzā un Austrumeiropā. Tā popularitāti nosaka vairāki faktori: salīdzinoši vienkārša pagatavošana; iespēja izmantot dažādus gaļas veidus; izteiksmīga garša, kā arī sociālais aspekts – šašlika cepšana bieži kļūst par kopīgu vienojošu pasākumu.
Īpaši liels pieprasījums pēc šašlika ir pirms Jāņiem, kad tas kļūst par vienu no svētku galda simboliem. Tikai mūspusē tam ir arī savas “nacionālās īpatnības”. Kā zināms musulamaņu zemēs neēd cūkgaļu, bet pie mums tieši cūkgaļas šašliks ir popularitātes galvgalī. Musulmaņi iecienījuši jēra vai liellopa gaļas šašliku. Nu arī populāri kļuvuši vistas, zivju un dārzeņu šašliki.
Šašliku bārs "Pie Dacītes"
“Pie Dacītes” ir ģimenes uzņēmums, kurā papildus darbojas Daces dzīvesbiedrs Kristaps Štāls, kura pārziņā tad arī ir ēdiena pagatavošana.
Vidusāzijā šašlikam pārsvarā pievieno sīpolus, koriandru un granātābolu mērci, bet Latvijā to pasniedz ar kartupeļiem, salātiem vai marinētiem gurķiem. Populāras ir arī ķiploku, tomātu un krējuma mērces.
Pēc Padomju Savienības sabrukuma virtuves dažādošanas iespējas paplašinājās un nu šašliku vairs nemarinē tikai tradicionālā marinādē (etiķī), bet marinādei izmanto arī kefīru, alu, vīnu, granātābolu sulu vai minerālūdeni. Tomēr daudziem vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem šašliks asociējas ar “bērnības garšu” - cūkgaļu, sīpoliem un vieglu etiķa noti.
Šašlika “brīvības garša”
Latvijā šašlika cepšana bieži vien ir tikpat svarīga kā pats ēšanas process – tā apvieno ģimeni, draugus un radus īpašā svētku atmosfērā. Tieši šī tradīcija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Latvijā šašliks par masveida parādību kļuva galvenokārt padomju laikā, lai gan gaļas cepšana uz iesmiem bija zināma arī agrāk. Šašliku cepšana savā ziņā kļuva par rituālu nodarbi, kas cilvēkiem ļāva distancēties no pelēkās padomju ikdienas. Izšķirošā loma bija arī Kaukāza virtuves ienākšanai visā PSRS kultūrtelpā.
Pagājušā gadsimta sešdemitajos, septiņdesmitajos un astoņdesmiajos gados šašliks no restorānu ēdiena pakāpeniski pārtapa par brīvdabas atpūtas simbolu. Daudziem Latvijas iedzīvotājiem vasaras izbrauciens pie ezera vai mežā bija saistīts ar pārnēsājamu mangalu, iesmiem un marinētu cūkgaļu.
Līdz ar to šašliks arī kļuva par tradicionālu Jāņu maltīti, kaut arī vēsturiski Līgo svētkos ēda sieru un pīrāgus, dzēra alu. Tā nu šašliks kļuvis par neoficiālu Jāņu simbolu. Latvijā šašliks nav tradicionāls tautas ēdiens vēsturiskā nozīmē, bet gan 20. gadsimta otrās puses kultūras fenomens, kas no Kaukāza virtuves caur padomju ikdienu kļuva par vienu no populārākajiem vasaras un svētku ēdieniem Latvijā.
Latvijas pienesums Kaukāza virtuvei
Interesanti, ka Latvija ir devusi savu pienesumu šašliku kultūrai. 1970. gada 13. janvārī Rēzeknes avīze “Znamja Truda” (“Darba Karogs”) raksta, ka vietējā rūpniecība šašlika dzimteni – Kaukāzu nodrošināja ar nepieciešamo aprīkojumu ēdiena pagatavošanai:
“Vienā no avīzes “Sovetskaja Torgovļa” (“Padomju Tirdzniecība”) pēdējiem numuriem bija publicēts šāds sludinājums: “Rēzeknes slaukšanas iekārtu rūpnīca piedāvā neierobežotā daudzumā nerūsējošā tērauda iesmus šašlika cepšanai un pasniegšanai.”
Slaukšanas iekārtu rūpnīcas realizācijas nodaļā pastāstīja: “Šo neparasto izstrādājumu galvenais pasūtītājs ir Latvijas bāze “Sojuzinventarj”. Pēc tās sadalījuma pagājušajā gadā uz dažādām adresēm nosūtījām vairāk nekā 120 tūkstošus iesmu. Daudz šašlika cienītāju Maskavā izmanto mūsu ražotos iesmus. Galvaspilsētas restorānu tresta specializētā bāze no mums saņēma vairākus desmitus tūkstošus izstrādājumu. Brjanska, Каļiņina, Kazaņa, Habarovska – lūk, mūsu pasūtītāji pagājušajā gadā.
Šajā gadā rūpnīca jau saņēmusi pieteikumus izgatavot vairāk nekā ceturtdaļmiljona iesmu. Urāliešiem arī laikam patīk šašliks. Čeļabinskas restorānu tresta bāze atsūtījusi pieprasījumu 120 tūkstošiem iesmu.
Rēzeknieši savus izstrādājumus sūta arī uz Ukrainu un Aizkarpatiem. Dabīgi, ka par tiem interesējas tajās republikās, kur šašliks ir nacionālais ēdiens. 20 000 iesmu pasūtījušas Erevāna un Ļeņinikana.”
Smalko aprindu restorānu ēdiens
Arī starpkaru Latvijā šašliks bija iecienīta maltīte, bet tas galvenokārt bija restorānu ēdiens. Par to liecina neskaitāmas reklāmas trīsdesmito gadu otrajā pusē gan Rīgas, gan provinces presē, piemēram: * “Garšīgākie kaukāziešu šašliki Elizabetes ielā 35”; * “Kaukāzu šašliks dabūjams Valmieras Mednieku klubā”.
Bet šašliku receptes masveidā pagājušā gadsimta divdesmito gadu otrajā pusē sāka parādīties latviešu sieviešu žurnālos. Tā mēnešraksts “Nākotnes Sieviete” pamācīja:
“Ņem jēra gaļu un sagriež plānās šķēlēs, apsāla un iepiparo, sabāž uz metāla irbulīšiem, pēc kārtas gaļas, tauku un sīpola gabaliņus Pasniedz ēšanai ar visiem irbuļiem. Rīsus sviestā apcept kastrolī kopā ar sīpolu, sīki sakapātu. Pēc tam, kad rīsi sākuši palikt dzelteni – uzliet buljonu, tā kā tas apsmeļ rīsus un ielikt cepeša krāsnē izsautēt mīkstus, kad ēdami - uzlikt uz bļodas, virsū šašliku, pārliet ar kausētu sviestu, kurā zaļie lociņi. Ieteicams atmiekšķēt gaļu pirms cepšanas, iemērcot to uz 4-5 stundām atdzisinātā ar etiķi savārītā ūdenī.”
Bet bija arī brīdinājums lietot tikai un vienīgi labi izceptu šašliku, jo pretējā gadījumā var iedzīvoties pamatīgas problēmās 1924. gada decembrī “Latvijas Ārstu Žurnāls” publicē apjomīgu rakstu “Par Rīgā un tās apkārtnē sastopamiem cilvēka zarnu parazītiem”, kurā vēstīts:
“Ja jautājam, kādā ceļā izplatās pie mums tārpi, tad vispirms jāaizrāda, ka parazītu izplatīšanās atkarīga no cilvēka ierašām un dzīves veida. Kaukāzā un Persijā gandrīz katram iedzīvotājam ir bijusi taenia medio canellata (tā saucamais vērša lentenis – garš, plakans parazītisks tārps, kas dzīvo cilvēka tievajā zarnā – Red.), tāpēc ka viņi lieto labi neizceptu gaļu, šašliku kā tautas ēdienu. Taenia medio canellata (arī Taenia saginata) ir zināms kā liellopu lentenis - zarnu parazīts, kas izraisa teniarinhozi. Tas ir viens no garākajiem cilvēka parazītiem, kas var sasniegt pat 4 līdz 12 metrus garumu.”