Vai Jāņos tiešām vienmēr līst? Meteorologi apkopojuši pārsteidzošus datus
Saskaņā ar pašreizējām prognozēm Līgo vakarā un Jāņu dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr lielākajā daļā Latvijas pastiprināsies rietumu vējš. Lai pārbaudītu, cik patiess ir tautā iecienītais teiciens “līst kā pa Jāņiem”, ieskatāmies, cik bieži svētku laikā patiesībā lijis, kā arī cik siltas vai vēsas bijušas Jāņu naktis un dienas.
Saskaņā ar šī brīža prognozi, Līgo vakarā un Jāņu dienā gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējās dienās un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, tomēr valsts teritorijas lielākajā daļā rietumu vējš pastiprināsies brāzmās 15-17 m/s.
Aplūkojot vēsturiskos datus par nokrišņiem Jāņu naktī kopš 1966. gada, meteorologi secina, ka, lai gan gandrīz katru gadu vismaz kādā Latvijas reģionā Jāņu naktī sagaidāms lietus, nokrišņu varbūtība atsevišķos reģionos ir no 20% līdz 43%. Kopumā vidēji Latvijā iespējamība Jāņu naktī sagaidīt nokrišņus ir 30%. No pēdējām 58 Jāņu naktīm 10 pavadītas bez lietus visā Latvijā, un pēdējo reizi tāda Jāņu nakts bija 2023. gadā. Vēl 9 Jāņu naktīs lietus bija tikai vietām, vidēji Latvijā nokrišņu daudzumam nesasniedzot 0,1 mm. Savukārt nokrišņiem bagātākā Jāņu nakts kopš 1966. gada bija 1997. gadā, kad vidēji Latvijā nokrišņu daudzums bija 12 mm, bet Krāslavā nolija pat 58 mm.
Jāņu diena ierasti ir mitrāka par Jāņu nakti, jo nokrišņu varbūtība Jāņu dienā Latvijas teritorijā variē no 23% Pāvilostā līdz 50% Skrīveros, bet vidēji Latvijā tā ir 37%. Arī vislielākais nokrišņu daudzums pēdējos 56 gados Jāņu dienā bija lielāks nekā Jāņu naktī – 68,4 mm 1980. gadā Praviņu novērojumu stacijā Tukuma novadā. Savukārt bez nokrišņiem pavadītas 10 Jāņu dienas, un vēl 6 Jāņu dienās vidēji Latvijā nokrišņu daudzums nesasniedza 0,1 mm.
Līdz ar to redzams, ka Jāņu nakts un diena biežāk ir aizvadītas bez nokrišņiem, un varētu šķist, ka teicienam par lietainiem Jāņiem nav īsti pamata. Tomēr nereti tiek norādīts, ka šis teiciens attiecināms uz gada īsāko nakti jeb vasaras saulgriežiem, kas ir dažas dienas pirms Jāņiem. Tāpēc meteorologi aplūkojuši arī nokrišņu varbūtību naktī uz 21. jūniju, kas ierasti ir gada īsākā nakts, un secinājuši, ka tā ir pat sausāka par Jāņu nakti. Kopš 1966. gada varbūtība piedzīvot nokrišņus šajā naktī ir no 17% Ventspilī līdz 33% Siguldā, savukārt vidēji Latvijā – 25%.
Jāņu svinēšanu ietekmē ne tikai nokrišņu daudzums, bet arī gaisa temperatūra. Vidējā diennakts temperatūra klimatiskās standarta normas periodā no 1991. līdz 2020. gadam Latvijā 23. un 24. jūnijā ir +15,6 °C.
Jāņu naktī gaisa temperatūra vidēji Latvijā pazeminās līdz +10,8 °C. Vissiltākās Jāņu naktis ierasti ir Rīgā, kur minimālā gaisa temperatūra ir vidēji +13,1 °C, bet vēsākās – Zosēnos, kur Jāņu naktīs gaisa temperatūra pazeminās līdz vidēji +9,6 °C.
Kopš 1961. gada visvēsākā Jāņu nakts bija 1992. gadā, kad vidēji Latvijā zemākā gaisa temperatūra bija +3,1 °C, bet Zosēnos tā pazeminājās līdz pat +0,7 °C, kas ir arī nacionālais 24. jūnija minimālās gaisa temperatūras rekords. Savukārt siltākā Jāņu nakts bija 2021. gadā, kad vidēji Latvijā minimālā gaisa temperatūra bija +17,0 °C. Augstākā minimālā gaisa temperatūra Jāņu naktī reģistrēta 2013. gadā Rīgā, kad galvaspilsētā bija tropiskā nakts – gaisa temperatūra nepazeminājās zem +20,5 °C.
Jāņu dienā Latvijā gaisa temperatūra paaugstinās līdz vidēji +20,2 °C. Vissiltākās Jāņu dienas ierasti ir valsts centrālajos un austrumu rajonos, bet vēsākās – piekrastes rajonos.
Viskarstākās Līgo un Jāņu dienas bija 2021. gadā, kad vidēji Latvijā maksimālā gaisa temperatūra šajās dienās bija +28,9 °C, un Madonā Līgo dienā tika reģistrēta visaugstākā 23. un 24. jūnija gaisa temperatūra – +33,2 °C. Savukārt visvēsākie Jāņi bija 1994. gadā, kad dienās gaiss iesila līdz vidēji +13,4 °C, Saldū gaisa temperatūrai sasniedzot vien +10,6 °C. Vēl nepatīkamākus 1994. gada Jāņus padarīja ievērojamais nokrišņu daudzums un stiprais vējš, kas Latvijā brāzmās sasniedza 17–23 m/s.
Klimata pārmaiņas ir ietekmējušas arī laikapstākļus Jāņos. Salīdzinot tagadējo klimatiskās normas periodu ar agrākiem gadiem, secināms, ka mūsdienās Jāņu naktī nokrišņi sagaidāmi biežāk. Ja aplūkotā perioda sākumā Jāņu naktī vidēji Latvijā nokrišņi bija 20% gadu, tad tagadējās normas periodā šāda varbūtība ir vairāk nekā divas reizes lielāka – 42% gadu.
Paaugstinoties gaisa temperatūrai, Jāņu naktis ir kļuvušas par 0,6 °C siltākas – klimatiskās references periodā no 1961. līdz 1990. gadam Jāņu nakts minimālā gaisa temperatūra vidēji Latvijā bija +10,2 °C, bet mūsdienās tā ir vidēji +10,9 °C.
Savukārt pērn Līgo un Jāņu brīvdienās laikapstākļi bija nepastāvīgi. Līgo dienā Latvijā nokrišņu vēl bija salīdzinoši maz – daudzviet bija tikai īslaicīgs lietus, bet Jāņu naktī gaiss atdzisa līdz +11..+14 grādiem.