Vilkmuižas ezera labiekārtošanas projekta darbi turpināsies jūlijā
Iedzīvotāji ir nobažījušies par projekta īstenošanas gaitu, jo šobrīd Vilkmuižas ezera krastā darbi nenotiek.
Tas ir tāpēc, ka pašlaik būvdarbi nav iespējami, jo Dabas aizsardzības pārvalde noteikusi Vilkmuižas ezera teritorijai liegumu veikt būvdarbus līdz 31. jūlijam – putnu ligzdošanas periodā.
Sākotnējais projekta 1. kārtas īstenošanas termiņš bija paredzēts līdz 2026. gada aprīlim, bet tā kā pašvaldība ar pirmās kārtas izmaksām neizmantoja visu pieejamo finansējumu, CFLA saskaņoja izmaiņas projektā, atļaujot īstenot arī otro kārtu, kurā paredzēts izbūvēt gājēju laipas un veikt teritorijas apzaļumošanu, un abas kārtas apvienot vienā projektā.
Tāpēc projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2026. gada 31. decembrim. Būvdarbi aizkavējušies dažādu apsvērumu dēļ (gan tehnisku, gan juridisku), taču pašvaldība risina problēmas, lai pēc iespējas tuvākā laikā turpinātu projekta īstenošanu. Projektam ir piesaistīts ERAF līdzfinansējums 800 000 eiro apmērā.
Vilkmuižas ezera teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros tiks sakārtota tā teritorija, kas ir cieši pieguļoša Vilkmuižas ezeram, attīstot tādu infrastruktūru, kas vērsta uz aktīvu brīvā laika pavadīšanu ģimenēm. Projekta pirmajā kārtā paredzēts īstenot būtiskus labiekārtošanas darbus, radot modernu un visiem pieejamu atpūtas vietu.
Plānots izveidot peldvietu uz pontoniem, kurā būtu iekļauts arī īpaši drošs bērnu baseins ar iestrādātu grīdu un kontrolētu dziļumu. Aktīvās atpūtas cienītājiem plānots pludmales volejbola laukums, savukārt teritorijas funkcionalitāti papildinātu jauna infrastruktūra – ūdens brīvkrāns un pārģērbšanās kabīnes. Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi, plānots izbūvēt pievedceļu, kā arī uzlabot un paplašināt esošās pastaigu takas segumu, papildinot to ar videi draudzīgu apgaismojumu – LED lampām ar saules baterijām.
Lampas un kameras vienā ezera galā jau uzstādītas. Projektā plānots īpašu uzmanību veltīt vides pieejamībai, nodrošinot ērtu pārvietošanos cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem, izbūvējot pielāgotas uzbrauktuves un uzstādot atbilstoša dizaina soliņus un zviļņus.
Būvdarbi aizkavējušies ne tikai putnu ligzdošanas dēļ, bet arī tehnisku un juridisku apstākļu dēļ.
Salīdzinot grandiozo 16,35 hektārus plašo teritorijas attīstības koncepciju ir zināms, ka pirmajā kārtā plānots paveikt tikai nelielu daļu no kopējās vīzijas. Pirmā kārta koncentrējas uz pamata infrastruktūras izveidi peldvietas apkārtnē, atstājot lielāko daļu grandiozo plānu nākotnei, kurā ir ieplānoti tādi elementi, kā piemēram, sakuras, bronzas vilki, katamarāni un lapenes.
Sakuras, bronzas vilki un citi oriģināli risinājumi paredzēti Vilkmuižas ezera teritorijas attīstības koncepcijā, kas aptver blakus esošo teritoriju, bet ne projektā paredzēto labiekārtojamo teritoriju. Šo vides objektu uzstādīšana plānota izstrādātajā būvprojektā „Bērnu laukuma izveide Kareivju ielā, Talsos, 2. un 3. kārta”, kas iekļauts Talsu novada pašvaldības Investīciju plānā 2026.–2028. gadam.
Autors: Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departaments