SIA "Talsu namsaimnieks" informē par tarifa izmaiņām
SIA „Talsu namsaimnieks” informē, ka jaunajā līgumā noteiktā koksnes šķeldas cena ir augstāka par cenu, kas šobrīd iekļauta tarifā.
SIA „Talsu namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrības) informē, ka jaunajā līgumā (vasaras sezonā) noteiktā koksnes šķeldas cena atsevišķām katlumājām ir augstāka par cenu, kas šobrīd iekļauta piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Sabiedrība ir pārskatījusi tarifa projektu, koriģējot pozīciju „šķeldas cena naturālās vienībās” šādā veidā:
1. Valdemārpils un Laucienes pansionāta katlumājās cena samazinās no 18,63 EUR/par beramo m³ uz 18,38 EUR/ par beramo m³. 2. Pārējās Sabiedrības katlumājās cena palielinās no 17,63 EUR/ par beramo m³ uz 18,38 EUR/ par beramo m³.
Malkas cena ir palielinājusies no 41,80 EUR/ m³ uz 48,00 EUR/ m³.
Kurināmā cenu izmaiņu rezultātā siltumenerģijas gala tarifs kopsummā palielinās.
Ņemot vērā augstāk minēto, SIA „Talsu namsaimnieks” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izskatīt un apstiprināt iesniegto pašu noteikto tarifa projektu, kur:
1. Siltumapgādes tarifs no 2026. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 30. novembrim, ar neparedzēto izmaksu/ieņēmumu komponenti ir 90,93 EUR/MWh (bez PVN), kur 68,27 EUR/MWh sastāda ražošanas izmaksu sadaļa, 19,65 EUR/MWh sadale un pārvade, 4,66 EUR/MWh tirdzniecība un 1,65 EUR/MWh ir neparedzēto izmaksu/ieņēmumu komponente.
2. Siltumapgādes tarifs no 2026. gada 1. decembra, bez neparedzēto izmaksu/ieņēmumu komponentes, ir 92,58 EUR/MWh (bez PVN), kur 68,27 EUR/MWh sastāda ražošanas izmaksu sadaļa, 19,65 EUR/MWh sadale un pārvade, 4,66 EUR/MWh tirdzniecība. Noteiktā tarifa palielinājums 1%.
Papildus informējam, ka ziemas apkures sezonai kurināmā iepirkums tiek plānots uz jūlija sākumu, attiecīgi, augusta beigās varēs nojaust jaunās kurināmā cenas un iespējamās tarifa izmaiņas.