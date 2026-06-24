Novadu ziņas
Šodien 11:26
No 1. jūlija mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Jūrmalā
No 2026. gada 1. jūlija Jūrmalas valstspilsētā stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
No 2026. gada 1. jūlija:
- par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 428,81 eiro par tonnu (ar PVN), iepriekš bija - 333,04 eiro par tonnu (ar PVN);
- par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 257,28 eiro par tonnu (ar PVN), iepriekš bija - 199,82 eiro par tonnu (ar PVN).
Pašvaldība uzsver, ka atkritumu apsaimniekošanas sistēma tiek veidota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un regulējamajiem tarifiem, un izmaiņas ir saistītas ar ārēji noteiktām izmaksām, kas nav pašvaldības vienpusēji maināmas.
Vienlaikus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt aktīvi šķirot atkritumus, tādējādi samazinot nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu un potenciāli arī individuālās izmaksas par pakalpojumu.