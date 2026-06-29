No 1. jūlija stāsies spēkā jauns nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2026. gada 14. maija sēdē apstiprināja nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma tarifu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”.
Tarifs stāsies spēkā 2026. gada 1. jūlijā un pie Dabas resursu nodokļa likmes 130 EUR/t tas būs 175,71 EUR/t (bez PVN), informē uzņēmums.
Atkritumu apsaimniekošanas nozarei Eiropā un attiecīgi arī Latvijā ir izvirzīti ambiciozi mērķi attiecībā uz sadzīves atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei, un apglabāšanu atkritumu poligonos, līdz ar ko atkritumu apsaimniekošanas sistēma, tostarp atkritumu pārstrāde un reģenerācija poligonos, nepārtraukti jāpilnveido atbilstoši aktuālajām prasībām, lai tā atbilstu Eiropas Savienības uzņemtajam Zaļajam kursam pārejai uz aprites ekonomiku un klimatneitralitāti.
Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma tarifs (turpmāk - Tarifs), kas būs spēkā līdz 2026. gada 30. jūnijam, apstiprināts 2022. gadā. Šo četru gadu laikā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” ir veikusi būtiskas investīcijas sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri” (turpmāk - Poligons), attīstot un modernizējot atkritumu pārstrādi poligonā.
Veiktās investīcijas, galvenokārt, saistītas ar bioloģisko atkritumu pārstrādes infrastruktūras izveidi, bez kuras nebūtu iespējama bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība mūsu reģionā, bet galvenais – bez jaunizveidotās bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas nebūtu iespējama ES Direktīvu prasību izpilde attiecībā uz apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu – līdz 2035. gadam mērķis ir apglabāt ne vairāk kā 10% sadzīves atkritumu.
Veiktās investīcijas ir ilgtermiņa ieguldījums, kā rezultātā tiek palielināts pārstrādāto atkritumu apjoms, attiecīgi samazinot apglabāto atkritumu apjomu pat par 78 %.
Nenoliedzami - mainoties tehnoloģiskajiem procesiem un atkritumu pārstrādes un apglabāšanas apjomiem Poligonā, mainās arī izmaksu apmērs šo procesu nodrošināšanai un izmaksu struktūra, kas ietekmē arī Tarifu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - SPRK) apstiprinātā Tarifa aprēķināšanas metodika stingri nosaka gan jauna Tarifa projekta iesniegšanas, gan aprēķināšanas kārtību, nodrošinot ekonomiski pamatota Tarifa apstiprināšanu.
Saskaņā ar šīs metodikas prasībām, bija jāpārskata 2022. gadā apstiprinātais Tarifs atbilstoši faktiskajām izmaksām un atkritumu apjomiem.
Galvenās izmaiņas, kas ietekmēja tarifu:
- bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca – palielinājās pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, rūpnīcas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas;
- personāla izmaksas – palielinājās personāla izmaksas strukturālu izmaiņu ietekmē, kā arī darba samaksas pieauguma ietekmē (četru gadu laikā ir mainījusies arī valstī noteiktā minimālā darba samaksa);
- atkritumu apstrāde un pārstrāde – būtiski palielinājās izmaksas atkritumu mehāniskajai apstrādei, bioloģiskajai apstrādei un materiālu sagatavošanai reģenerācijai un pārstrādei;
- vides prasības – palielinājās izmaksas infiltrāta attīrīšanas sistēmas modernizācijai un izmaksas vides prasību nodrošināšanai;
- ievestais atkritumu apjoms un pārstrādes apjoms – samazinājās
Poligonā pieņemtais nešķiroto sadzīves atkritumu apjoms par 10%, apglabāšanai novirzītais apjoms samazinājās par 78%, līdz ar ko Dabas resursu nodokļa komponente Tarifā samazinājās no 36,4% līdz 8,81%, kas ir labākais rezultāts starp poligoniem Latvijā.
Kā mainīsies maksa iedzīvotājiem?
Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifs, apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā iekļauj ar tarifa spēkā stāšanās dienu.
Līdz ar to maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2026. gada 1. jūlija būs 41,53 EUR/m3 (iesk. PVN) līdzšinējo 32,22 EUR/m3 (iesk. PVN) vietā, savukārt bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa arī turpmāk būs par 40 % zemāka kā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – attiecīgi 24,93 EUR/m3 (t.sk. PVN).
1 konteinera iztukšošanas reizes maksa
| Konteinera veids | Cena ar PVN (EUR/konteiners) | Cena no 01.07.2026. ar PVN (EUR/konteiners) | |------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------| | 0,140 m³ | 4,51 | 5,81 | | 0,180 m³ | 5,80 | 7,48 | | 0,240 m³ | 7,73 | 9,97 | | 1,100 m³ | 35,44 | 45,69 |
Atkritumu maisu savākšana
| Atkritumu maisa veids | Cena ar PVN (EUR/gab) | Cena no 01.07.2026. ar PVN (EUR/gab) | |----------------------|-----------------------|----------------------------------------| | Nešķiroto sadzīves atkritumu maiss (0,060 m³) | 2,30 | 2,88 |
Ko darīt, lai nepalielinātos izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu?
Iesaistīšanās atkritumu dalītā vākšanā ir efektīvākais veids, kā samazināt ikmēneša izmaksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir par 40% zemāka kā nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, savukārt, stikla un jauktā iepakojuma šķirošana tiek nodrošināta bez maksas.
Šķirojot atkritumus, var samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu un līdz ar to samazināt arī ikmēneša maksājumus.
Kā var secināt no nešķirotu sadzīves atkritumu sastāva analīzēm, vēl joprojām ap 30 % no apjoma sastāda iepakojums, bet ap 35-50% - bioloģiskie atkritumi, kas liek secināt, ka šķirošanas iespējas netiek pilnībā izmantotas.
Autors: SIA “AAS Piejūra”