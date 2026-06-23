Ko nedrīkst darīt Līgo vakarā un Jāņu naktī? Senie latviešu ticējumi
Tuvojoties Līgo svētkiem un Jāņiem, daudzi gatavojas gada īsākajai naktij – pin vainagus, gādā sieru un plāno svinības pie ugunskura. Taču mūsu senči uzskatīja, ka Vasaras saulgrieži nav tikai līksma kopā būšana. Šim laikam piedēvēja īpašu spēku, tāpēc pastāvēja arī dažādi ticējumi par to, ko svētkos drīkst un ko nedrīkst darīt.
Viens no pazīstamākajiem ticējumiem vēsta, ka Jāņu naktī nevajadzētu gulēt. Tika uzskatīts, ka tas, kurš gada īsāko nakti noguļ, var nogulēt arī savu veiksmi. Tāpēc senāk līgošana pie ugunskura turpinājās līdz pat saullēktam.
Ne mazāk svarīga loma bija Jāņu ugunskuram. Senie latvieši ticēja, ka uguns attīra un pasargā no ļauna, tādēļ to centās uzturēt degošu visu nakti. Ticējumi vēsta, ka izdzisis ugunskurs var nest neveiksmi gan mājai, gan saimniecībai.
Īpaša nozīme tika piešķirta arī vainagiem. Sievietes pina ziedu vainagus, savukārt vīrieši rotājās ar ozollapu vainagiem. Tika uzskatīts, ka vainags nav tikai svētku rota – tas simbolizē spēku, veselību un aizsardzību. Tāpēc svētkus bez vainaga senāk nemaz neesot pieņemts svinēt.
Līgo vakarā cilvēki centās izvairīties arī no strīdiem un dusmām. Ticēja, ka nesaskaņas, kas radušās saulgriežos, var turpināties visu gadu. Tieši tāpēc svētku laikā bija pieņemts izlīgt ar kaimiņiem, radiem un draugiem.
Daudzi ticējumi saistīti arī ar Jāņuzālēm. Tās ne tikai vāca un lika māju rotāšanai, bet pēc svētkiem arī nesteidzās izmest. Tika uzskatīts, ka Jāņuzāles pasargā māju no nelaimēm un nes svētību visam nākamajam gadam.
Savukārt Jāņu rīta rasa tautas ticējumos tika uzskatīta par īpaši vērtīgu. Mūsu senči ticēja, ka mazgāšanās rasā palīdz saglabāt veselību, skaistumu un možumu. Tāpēc pēc negulētas nakts daudzi devās pļavās sagaidīt saullēktu.
Neiztrūkstoša Jāņu tradīciju sastāvdaļa ir arī leģenda par papardes ziedu. Lai gan ikviens zina, ka papardes patiesībā nezied, ticējums par laimi, bagātību un veiksmi, ko iegūst papardes zieda atradējs, dzīvo vēl šodien.
Arī laikapstākļi saulgriežu laikā tika rūpīgi vēroti. Tautas ticējumi vēsta, ka lietus Jāņos var liecināt par pērkona negaisiem bagātu vasaru, savukārt sauss un saulains laiks sola skaistu rudeni.
Lai gan mūsdienās uz šiem ticējumiem lielākoties raugāmies kā uz folkloras mantojumu, tie joprojām ir neatņemama Līgo un Jāņu svinēšanas sastāvdaļa. Daudzi arī šodien pin vainagus, sagaida saullēktu un meklē papardes ziedu, saglabājot dzīvas tradīcijas, kas latviešu kultūrā pastāvējušas gadsimtiem ilgi.