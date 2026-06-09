Latvija kavējas ar svarīgas ES direktīvas ieviešanu, iespējamas nepatikšanas
Pastāv risks, ka Eiropas Komisija var ierosināt pret Latviju pārkāpumu procedūru, un var draudēt naudas sods. Iemesls - šo svētdien vajadzēja pārņemt Eiropas direktīvu, ka par vienādu darbu jāsaņem vienāda samaksa neatkarīgi no dzimuma. Tas nav izdarīts, vēsta 360TV Ziņas.
Par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu vīriešiem un sievietēm ir jāsaņem vienāda alga. Eiropas Savienības jaunā direktīva darba devējiem nozīmēs veidot caurskatāmu algu sistēmu. Ja algas būs atšķirīgas arī starp vienādām kvalifikācijām, tas būs jāspēj pamatot gan uzraudzības iestādēm, gan darbiniekiem. Savukārt darbinieks būs tiesīgs brīvi apspriest savu algu un pieprasīt informāciju par to.
Labklājības ministrijā gan neesot pārliecība, ka direktīva patiešām mazinās dzimumu diskrimināciju. “Direktīvas diemžēl mums ir jāpieņem, lai arī kādas viņas būtu. Tas, ko mēs tā kā piekāpāmies – uzņēmējam būtu jāpublicē algas, kur ir redzams, ka ir starpība starp vīriešu un sieviešu algām. Tā ir tā viena, bet nu jebkurā gadījumā tas ir tikai sākuma stadijā,” stāsta labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
Tikmēr darba devēji un to pārstāvošā Ekonomikas ministrija direktīvu dēvē par absurdām un liekām prasībām. “Lieka birokrātija. Absolūti lieka birokrātija. Politiski uzpūsta problēma, kuru dažādu politisku lozungu iespaidā politiķi ir nesuši, bet tas absolūti nav ikdienas galvenais izaicinājum šobrīd. Mēs visi kopā cīnīsimies, lai šīs birokrātiskās prasības atceltu,” komentē ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Kā norāda bankā Citadele - tā kā sievietes vidēji dzīvo ilgāk un, ja darba dzīves mūža laikā viņām tiek maksātas mazākas algas, pēc aiziešanas pensijā pastāv daudz lielāks risks nonākt uz nabadzības sliekšņa. Darbinieku tiesību pārstāvji saredz ieguvumu arī pašiem uzņēmējiem.
“Mēs saskatām, ka tā palīdzēs darba devējiem stiprināt uzticēšanos un tomēr veicinās darbinieku noturēšanos un arī uzlabos uzņēmumu reputāciju darba tirgū,” stāsta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja.
Nav zināms precīzi kad direktīvu Latvija varētu pārņemt. Latvija ar citām dalībvalstīm plāno lūgt pagarinātu termiņu. Taču jāievieš ir obligāti, atgādina Eiropas Komisijā. Ja kāda no dalībvalstīm nav pareizi īstenojusi Eiropas Savienības tiesību aktus, Komisija var sākt oficiālu pārkāpuma procedūru.