Kulbergs aicina Baltijā un citās Krievijas robežvalstīs izveidot pirmo pretdronu vienību
Baltijas valstīs un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā pretdronu vienība, šodien preses konferencē pēc Tallinā notiekošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes sacīja Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs vērtēja, ka šodien Latvijas un Ukrainas parakstītais sadarbības līgums dronu jomā ir vēsturisks. Kulbergs atsaucās uz Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti, tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību.
"Tātad mums Latvijā un Baltijas valstīs, kā arī valstīs, kas robežojas ar agresoru, ir jāizveido pirmā pretdronu vienība," sprieda Latvijas premjers. Tieši tas šodien esot pārrunāts arī NB8 sanāksmē. "Mums ir jāaizsargā mūsu gaisa telpa. Un neviens cits nezina, kā to darīt labāk kā Ukraina," teica Kulbergs.
Viņš arī izcēla Ukrainas bruņoto spēku un iedzīvotāju drosmi un varonību, kas nodrošina Eiropas drošību.
Valstu vadītāji bijuši vienisprātis, ka Eiropa var daudz ko mācīties no Ukrainas pieredzes bezpilotu sistēmu un pretgaisa aizsardzības kontekstā, tostarp pārņemot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas.
Kulbergs Baltijas valstu un Ziemeļvalstu premjerministru sanāksmē arī vērsis uzmanību uz nepieciešamību pastiprināt pasākumus pret tā dēvēto Krievijas "ēnu floti", kas ne tikai nodrošina būtiskus ieņēmumus agresorvalsts ekonomikai un kara finansēšanai, bet arī rada arvien lielākus drošības un vides riskus Baltijas jūras reģionā.
Baltijas un Ziemeļvalstu līderu ikgadējās sanāksmes uzmanības centrā bija sadarbība drošības un aizsardzības jomā, aizsardzības industrijas attīstība, atbalsts Ukrainai, kā arī konkurētspējas veicināšanas un mākslīgā intelekta attīstības jautājumi. Sanāksmes noslēgumā tika pieņemts Baltijas valstu un Ziemeļvalstu kopīgs paziņojums un deklarācija par pastiprinātu sadarbību drošības un aizsardzības jomā starp NB8 valstīm un Ukrainu.
NB8 sadarbības formāts apvieno Latviju, Dāniju, Igauniju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju.