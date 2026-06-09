Negadījuma vieta Ogrē (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 18:57
Ogrē motorollers ietriecas automašīnā, vaininieks aizbēg no notikuma vietas
Otrdien Ogrē, Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā pie "Lidl" veikala notika ceļu satiksmes negadījums, kurā motorollers ietriecās automašīnā, taču ar to viss nebeidzās.
Kāds aculiecinieks nofilmējis, kā pie luksofora zaļās gaismas transportlīdzekļi sāka šķērsot krustojuu un balta apvidus automašīna pagriezienā pa kreisi piebremzēja, lai uz gājēju pārejas palaistu velosipēdistu. Aiz automašīnas braucošais motorollera vadītājs nepaspēja noreaģēt un ietriecās automašīnas aizmugurē.
Pēc tam motorollera vadītājs uzreiz apgriezās un ātri pameta negadījuma vietu, kaut gan pēc ceļu satiksmes negadījuma iesaistītajām personām ir pienākums palikt notikuma vietā un rīkoties saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Par šo pārkāpumu vaininiekam draud naudas sods līdz pat 700 eiro apmērā ar iespēju zaudēt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.