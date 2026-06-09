Iekrita Rīgas lidostā: Tanzānijas pilsonis mēģina slepus ievest desmitiem tūkstošu eiro un dārgas rotas lietas
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli Rīgas lidostā, pie kāda pasažiera atklāja ievērojamu skaidras naudas daudzumu un luksusa rotaslietas. Nedeklarētās skaidras naudas summa pārsniedza 60 600 eiro.
Šī gada 5. jūnijā Latvijā ar reisu no Cīrihes ieradās kāds Tanzānijas pilsonis, kurš lidostā izvēlējās doties par “zaļo koridoru”, pa kuru cauri muitas kontroles punktam dodas tie pasažieri, kuriem nav nekā deklarējama. Pamatojoties uz riska informāciju, persona tika novirzīta muitas kontroles veikšanai. Arī atbildot uz muitas amatpersonu jautājumiem, vīrietis apgalvoja, ka nepārvieto ne preces, ne skaidru naudu, kas būtu jādeklarē.
Tomēr, veicot padziļinātu pārbaudi, muitas darbinieki viņa bagāžā atrada divus jaunus gredzenus oriģinālajos iepakojumos, kuru kopējā vērtība ir 7614 eiro, un vairākas aploksnes ar skaidru naudu dažādās valūtās, kopā 60 628 eiro.
Tā kā pasažieris nebija deklarējis ne rotaslietas, ne naudu un situācija liecināja par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, lieta nodota Nodokļu un muitas policijai, kur par minēto faktu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu un pēc Krimināllikuma 195.2 panta 2.1 daļas par liela apmēra skaidras naudas nedeklarēšanu.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19. pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
VID atgādina: šķērsojot Eiropas Savienības ārējo robežu, personām ir pienākums deklarēt preces atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī obligāti jādeklarē skaidra nauda, ja tās ir 10 000 eiro vai vairāk.