Valsts policijas foto
112
Šodien 15:15
Vai atpazīsti šo vīrieti? Pēc konflikta vilcienā Rīga-Valga policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu kāda vīrieša identitāti saistībā ar incidentu vilciena maršrutā Rīga–Valga. Ja atpazīstat fotogrāfijās redzamo personu, likumsargi aicina nekavējoties atsaukties.
Kā informē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknis, šobrīd ir sākts administratīvā pārkāpuma process saistībā ar starpgadījumu sabiedriskajā transportā.
Valsts policijas foto
Incidents norisinājies šī gada 18. aprīlī vakara vilcienā, kas pulksten 18.37 izbrauca no Rīgas Centrālās stacijas un pulksten 21.23 ieradās Valgā. Brauciena laikā starp pasažieriem izcēlies konflikts, kura apstākļus un iesaistītās personas šobrīd skaidro likumsargi.
Likumsargi aicina aplūkot attēlos redzamo vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai kura rīcībā ir jebkāda izmeklēšanai noderīga informācija par viņa atrašanās vietu. Informēt policiju iespējams, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.