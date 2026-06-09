Vai atpazīsti šo vīrieti? Pēc konflikta vilcienā Rīga–Valga policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas foto
112

Vai atpazīsti šo vīrieti? Pēc konflikta vilcienā Rīga-Valga policija lūdz sabiedrības palīdzību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu kāda vīrieša identitāti saistībā ar incidentu vilciena maršrutā Rīga–Valga. Ja atpazīstat fotogrāfijās redzamo personu, likumsargi aicina nekavējoties atsaukties.

Vai atpazīsti šo vīrieti? Pēc konflikta vilcienā R...

Kā informē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirknis, šobrīd ir sākts administratīvā pārkāpuma process saistībā ar  starpgadījumu sabiedriskajā transportā.

Valsts policijas foto
Valsts policijas foto

Incidents norisinājies šī gada 18. aprīlī vakara vilcienā, kas pulksten 18.37 izbrauca no Rīgas Centrālās stacijas un pulksten 21.23 ieradās Valgā. Brauciena laikā starp pasažieriem izcēlies konflikts, kura apstākļus un iesaistītās personas šobrīd skaidro likumsargi.

 Likumsargi aicina aplūkot attēlos redzamo vīrieti un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai kura rīcībā ir jebkāda izmeklēšanai noderīga informācija par viņa atrašanās vietu. Informēt policiju iespējams, zvanot pa vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.

Tēmas

RīgaValsts policija112Valga

Citi šobrīd lasa