Naktī valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Laikapstākļu prognoze trešdienai
Foto: LETA
Dienā gaiss iesils līdz +22 grādiem.
Sabiedrība

Naktī valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Laikapstākļu prognoze trešdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Naktī uz trešdienu Latvijā, sākot no rietumiem, mākoņu kļūs vairāk un valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.

Naktī valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs. Laikaps...

Pūtīs lēns dienvidu vējš, to nomainīs lēns līdz mērens rietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi. Dienā mākoņi daļēji klās debesis, valsts austrumu novados vietām nedaudz uzlīs. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem.

Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī īslaicīgi līs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +15 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +22 grādiem, pie jūras - līdz +19 grādiem

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