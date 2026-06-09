Dzīvokļu īpašnieki varēs atgūt pārmaksāto naudu, ja viņu īpašumā kāds deklarējies bez tiesiska pamata
Lai nodrošinātu taisnīgāku komunālo maksājumu aprēķinu gadījumos, kad īpašumā bez tiesiska pamata deklarētas personas, otrdien, 9. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē pieņemti grozījumi, kas paredz, ka dzīvokļa īpašnieks varēs pieprasīt maksājamo daļu pārrēķinu.
Pārrēķinu varēs pieprasīt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu vai noteikto ūdens patēriņu, ja pašvaldība būs anulējusi ziņas par īpašumā deklarētu personu, kura savu dzīvesvietu attiecīgajā adresē deklarējusi bez tiesiska pamata, sniedzot nepatiesas ziņas.
Grozījumus izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM).
“Nav pieļaujams, ka cilvēkiem jāmaksā vairāk tikai tāpēc, ka kāds bez tiesiska pamata ir deklarējies viņu īpašumā. Ar šiem grozījumiem ieviešam taisnīgāku kārtību, kas ļaus dzīvokļu īpašniekiem atgūt pārmaksāto un novērsīs situācijas, kad negodprātīgas rīcības sekas jāsedz citiem. Mūsu mērķis ir stiprināt īpašnieku tiesību aizsardzību un nodrošināt saprotamu, godīgu komunālo maksājumu aprēķināšanu,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Ar pieņemtajiem grozījumiem noteikts, ka pēc dzīvokļa īpašnieka iesnieguma saņemšanas un pašvaldības lēmuma par deklarētās personas ziņu anulēšanas, persona, kura aprēķina maksājamo daļu, veiks attiecīgo maksājumu pārrēķinu. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma gadījumā pārrēķins būs iespējams par periodu, kas nepārsniedz pēdējos trīs norēķinu periodus.
Praksē ir konstatēti gadījumi, kad personas nepamatoti deklarē savu dzīvesvietu citai personai piederošā īpašumā. Tā kā deklarēto personu skaits daudzās daudzdzīvokļu mājās tiek izmantots, aprēķinot maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu vai sadalot ūdens patēriņa starpību, šādas nepamatotas deklarācijas rada papildu finansiālu slogu dzīvokļa īpašniekam.
Līdz šim Noteikumi Nr. 524 neparedzēja pienākumu personai, kura aprēķina maksājamo daļu, veikt pārrēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gadījumos, kad deklarētās dzīvesvietas ziņas vēlāk tika anulētas. Tādēļ katra situācija bija jāvērtē individuāli vai jārisina saskaņā ar konkrētās dzīvojamās mājas noteikto kārtību. Savukārt regulējumu par ūdensapgādes pakalpojumu maksājamo daļu pārrēķinu bija nepieciešams papildināt attiecībā uz gadījumiem, kad aprēķinos tiek izmantots deklarēto personu skaits.
Pieņemtās izmaiņas veicinās taisnīgu un caurskatāmu komunālo maksājumu aprēķināšanu, novēršot situācijas, kurās dzīvokļu īpašniekiem rodas nepamatoti izdevumi personu nelikumīgas deklarēšanās dēļ. Rezultātā tiks stiprināta īpašnieku tiesību aizsardzība un nodrošināta vienlīdzīga pieeja maksājumu aprēķināšanā.