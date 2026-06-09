Latgalē izdevies veiksmīgi sagraut starptautiska organizētās noziedzības grupējuma plānus
Valsts policijai Latgalē izdevies veiksmīgi sagraut starptautiska organizētās noziedzības grupējuma plānus, kas Latvijas teritorijā nelegāli ieveda cigaretes, izmantojot no Baltkrievijas palaistas meteoroloģiskās zondes. Vērienīgā operācijā Rēzeknes novada mežos aizturēti seši Lietuvas un divi Latvijas pilsoņi, un nu šī apjomīgā lieta ir nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Kā informē Valsts policija, noziedznieku aizturēšana norisinājās jau šī gada 20. februārī. Realizējot iepriekš iegūtu operatīvo informāciju par Latvijas gaisa telpā ielidojušām meteozondēm ar nelegālo kravu, likumsargi veica speciālas operatīvās darbības Rēzeknes novadā, Maltas pagasta mežu masīvā.
Tieši tur notikuma vietā tika pārsteigti un aizturēti astoņi organizētā noziedzīgā grupējumā iesaistīti vīrieši. Aizturēto vidū bija seši Lietuvas Republikas pilsoņi un divi Latvijas Republikas pilsoņi.
Notikuma vietas apskatē policisti atrada un izņēma ievērojamu daudzumu kontrabandas preču – aptuveni 120 000 nelegālo cigarešu, kas bija marķētas ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Tāpat likumsargu rokās nonāca vairāki mobilie telefoni, kas, visticamāk, tika izmantoti noziedzīgās darbības un savstarpējās saziņas koordinēšanai.
Ņemot vērā nozieguma smagumu un iespējamos riskus, trijiem no aizturētajiem Lietuvas Republikas pilsoņiem kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums.
Saistībā ar notikušo nekavējoties tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas – par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tā izdarīta lielā apmērā. Pēc aktīva izmeklēšanas posma un pierādījumu nostiprināšanas, šī gada 3. jūnijā kriminālprocess ir oficiāli nosūtīts prokuratūrai, lūdzot sākt kriminālvajāšanu pret visām astoņām iesaistītajām personām.