Lidostā "Rīga" turpmāk varēs nodrošināt dzīvu lauksaimniecības dzīvnieku eksportu
Otrdien, 9. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas grozījumus Ministru kabineta noteikumos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm. Izmaiņu mērķis ir paplašināt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) robežkontroles punkta lidostā "Rīga" kompetenci, nosakot to arī par dzīvu lauksaimniecības dzīvnieku (nagaiņu) izvešanas vietu, tādējādi nodrošinot jaunas eksporta iespējas Latvijas uzņēmējiem un stiprinot valsts loģistikas un aviokravu pārvadājumu potenciālu.
Līdz šim Latvijā dzīvu lauksaimniecības dzīvnieku eksports ar aviotransportu nebija iespējams, jo normatīvais regulējums neparedzēja lidostu "Rīga" kā izvešanas vietu šādu sūtījumu oficiālajai kontrolei. Dzīvu nagaiņu ievešana un izvešana ES līdz šim galvenokārt tika nodrošināta tikai robežkontroles punktā "Pāternieki" uz Latvijas–Baltkrievijas robežas.
No VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un uzņēmēju puses saņemta informācija par ieceri attīstīt dzīvu liellopu eksporta pārvadājumus ar aviotransportu no Baltijas reģiona uz trešajām valstīm, tostarp Centrālāzijas valstīm. Plānots, ka lidosta "Rīga" šajā procesā kalpos kā nozīmīgs kravu loģistikas, pārkraušanas un izvešanas centrs, nodrošinot regulāru sūtījumu plūsmu. Saskaņā ar sākotnējām aplēsēm pārvadājumu apjoms līdz šā gada beigām varētu sasniegt vairākus tūkstošus dzīvnieku.
Grozījumi izstrādāti, ievērojot ES prasības, kas nosaka dzīvnieku labturības un oficiālo kontroļu kārtību pārvadāšanas un eksporta gadījumos. Tie nodrošina tiesisko ietvaru, lai dzīvnieku kontrole tiktu veikta arī lidostā kā izvešanas vietā.
PVD atzinis, ka lidostas "Rīga" infrastruktūra ir atbilstoša nepieciešamo kontroles funkciju veikšanai, nodrošinot dzīvnieku labturības un veterinārās uzraudzības prasību ievērošanu.
Grozījumi stiprinās Latvijas eksporta konkurētspēju un paplašinās uzņēmēju iespējas izmantot aviotransportu dzīvu dzīvnieku pārvadājumos, vienlaikus saglabājot augstus dzīvnieku labturības standartus.