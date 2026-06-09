No jūlija valsts segs farmaceita pakalpojuma maksu lētākajām recepšu zālēm
Lai turpinātu samazināt iedzīvotāju izdevumus par medikamentiem un uzlabotu zāļu pieejamību, valdība otrdien, 9. jūnijā, apstiprināja grozījumus zāļu cenu veidošanas principos.
Saskaņā ar 2026. gada valsts budžetā piešķirto papildu finansējumu valsts segs farmaceita pakalpojuma maksu 75 centu apmērā par recepti vairākām iedzīvotāju grupām un zāļu kategorijām.
No 2026. gada 1. jūlija farmaceita pakalpojuma maksa tiks segta nekompensējamām un 75% apmērā kompensējamām recepšu zālēm, ja to cena aptiekā nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu. Tāpat no 1. jūlija šo maksu segs grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību dienai, iegādājoties noteiktām diagnozēm paredzētās Kompensējamo zāļu M saraksta zāles, kuru cena nepārsniedz 10 eiro par iepakojumu.
Savukārt no 2026. gada 1. septembra farmaceita pakalpojuma maksa tiks segta personām ar I grupas invaliditāti, iegādājoties jebkuras recepšu zāles.
Vienlaikus valdība lēmusi, ka Ukrainas civiliedzīvotāji, uz kuriem attiecas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, turpmāk vairs netiks atbrīvoti no farmaceita pakalpojuma maksas par recepti.
Grozījumi paredz arī precizēt zāļu cenu izmaiņu paziņošanas kārtību, nosakot termiņus darba dienās. Veselības ministrija norāda, ka tas samazinās interpretācijas iespējas un mazinās neatbilstību riskus auditos un pārbaudēs.
Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, informācija par zāļu ražotāja realizācijas cenu Latvijā turpmāk būs jāiesniedz vienu reizi gadā, nevis divas reizes gadā, kā tas bija līdz šim.
Veselības ministrijā uzsver, ka grozījumu mērķis ir nodrošināt pieejamāku medikamentu cenu sistēmu, vienlaikus uzlabojot regulējuma skaidrību un efektivitāti.
Atgādinām, ka 2025. gada 1. janvārī Latvijā stājās spēkā jauns recepšu zāļu uzcenojuma modelis. Tas ieviesa fiksētu uzcenojumu mehānismu gan lieltirgotavām, gan aptiekām, kā arī noteica, ka zāļu ražotāja cena Latvijā nedrīkst pārsniegt Lietuvas un Igaunijas līmeni.
Pēc Veselības ministrijas apkopotajiem datiem reformas mērķi ir sasniegti. Analizējot 200 biežāk izrakstīto recepšu medikamentu cenas, secināts, ka to vidējā cena aptiekās 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, samazinājusies par 17 procentiem. Lielākais cenu kritums novērots zālēm, kuru cena pārsniedz 10 eiro.
Veselības ministrija norāda, ka turpinās izvērtēt reformas rezultātus un nepieciešamības gadījumā veiks papildu izmaiņas.
Jaunais zāļu cenu veidošanas modelis ir daļa no plašākiem pasākumiem medikamentu finansiālās pieejamības uzlabošanai. Informatīvais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību paredz pasākumus četros virzienos – zāļu cenu veidošanā, kompensācijas sistēmā, vienlīdzīgas pieejamības un informācijas nodrošināšanā, kā arī farmaceitiskās aprūpes jomā.