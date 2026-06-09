Pirms 120 gadiem Rīga kļuva par Eiropas alus galvaspilsētu - atzīmē Eiropas Alus kongresa jubileju
Šogad aprit 120 gadi kopš vēsturiska notikuma, kas ierakstījis Rīgas vārdu Eiropas alus darīšanas vēsturē. 1906. gadā alus darītavā “Aldaris” (Waldschlosschen) norisinājās pirmais Eiropas Alus kongress, kas pulcēja alus darītājus un nozares ekspertus no dažādām valstīm, lai diskutētu par alus kvalitāti, ražošanas attīstību un nozares nākotni.
Tolaik kongress kļuva par vienu no nozīmīgākajiem starptautiskajiem notikumiem alus nozarē, apliecinot Rīgas un mūsu aldaru nozīmi Eiropas alus darīšanas kartē. Tas bija laiks, kad alus darītāji arvien ciešāk sadarbojās, dalījās pieredzē un veidoja kopīgu izpratni par kvalitātes standartiem, kas vēlāk kļuva par pamatu nozares attīstībai visā Eiropā.
“Eiropas Alus kongress bija nozīmīgs notikums ne tikai mūsu ražotnes, bet visas Latvijas rūpniecības vēsturē. Tas apliecināja, ka jau pirms vairāk nekā gadsimta Rīga bija vieta, kur satikās nozares profesionāļi no dažādām valstīm, lai kopīgi veidotu alus darīšanas nākotni. Šodien mēs ar lepnumu turpinām šo stāstu, apvienojot vēsturiskās tradīcijas ar mūsdienīgām tehnoloģijām un inovācijām,” norāda AS “Aldaris” ražošanas vadītāja, tehnoloģe Dace Šķēle.
Kopš kongresa norises pagājuši 120 gadi, kuru laikā alus nozare piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas - attīstījušās ražošanas tehnoloģijas, pilnveidoti kvalitātes kontroles procesi un paplašinājies alus stilu klāsts, aizvien nozīmīgāku lomu ieņemot arī bezalkoholiskajiem aliem. Vienlaikus nemainīgas palikušas nozares pamatvērtības – meistarība, kvalitāte un cieņa pret alus darīšanas tradīcijām.
Par godu jubilejai uzņēmums uzsācis izglītojošu kampaņu “Laiki mainās, “Aldaris” turpina pulcēt alus ekspertus, kas attīsta alus nozari”, lai iepazīstinātu ar alus darīšanas tradīcijām, kā arī laidis klajā īpaša dizaina jubilejas skārdeni, kas veltīta Eiropas Alus kongresa 120. gadadienai. Tās vizuālais noformējums iedvesmots no vēsturiskā notikuma un uzņēmuma mantojuma, atgādinot par laiku, kad Rīga kļuva par vienu no Eiropas alus nozares galvenajiem satikšanās punktiem. “Eiropas Alus kongress, kas notika 1906. gadā, kļuva par nozīmīgu pagrieziena punktu arī uzņēmuma attīstībā, palīdzot stiprināt starptautiskos kontaktus, pārņemt labāko nozares pieredzi un nostiprināt uzņēmuma reputāciju kā vienai no vadošajām alus darītavām reģionā,” piebilst D.Šķēle.
Šodien, vairāk nekā gadsimtu vēlāk, uzņēmums turpina attīstīt alus darīšanas tradīcijas, vienlaikus meklējot jaunus risinājumus un inovācijas, kas atbilst mūsdienu patērētāju gaidām. Jubileja ir iespēja atskatīties uz vēsturi, novērtēt sasniegto un atgādināt, ka stāsts, kas aizsākās pirms vairāk nekā gadsimta, turpinās arī šodien.